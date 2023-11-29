Ереван, 29 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Армения созвала срочное совещание ЕАЭС (Евразийского экономического союза) из-за ситуации на пограничном переходе «Верхний Ларс» (грузино-российская граница. — Прим. ИА Регнум). Сообщается, что совещание обусловлено непринятием Россией некоторых армянских грузов. Об этом заявил министр экономики Ваан Керобян.

МЧС России/ТАСС

По его словам, Ереван изучает документацию Россельхознадзора, чтобы выяснить, насколько армянские товары не соответствуют российским критериям.

«Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — сказал он во время брифинга.

Как сообщало 11 октября ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не опасается закрытия российского рынка для его страны. Он прокомментировал скопление фур с армянским алкоголем на пропускных пунктах. Очереди собрались из-за проверок со стороны России.

Тогда он отметил, что Армения — член ЕАЭС, и экономические отношения между Москвой и Ереваном регулируются. Пашинян спросил журналистов, почему они решили, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок для Армении.

Позже, 14 ноября, Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) 23 ноября в Минске. На следующий день он объяснил свой поступок. Он отметил, что Армения не собирается объявлять об изменении любой политики, пока её власти не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет «определённый диссонанс».

В комментарии ИА Регнум политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов обратил внимание на то, что Армения в последнее время также отказывается от участия в мероприятиях ЕАЭС и СНГ.

По его мнению, это может говорить о намерении Еревана выйти из СНГ и других объединений. По мнению политолога, от выхода из СНГ Армению пока удерживают только экономические связи с Россией.