Армения созвала совещание ЕАЭС из-за проблем с грузами на въезде в Россию
Армения созвала совещание ЕАЭС из-за проблем с грузами на КПП «Верхний Ларс»
Ереван, 29 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Армения созвала срочное совещание ЕАЭС (Евразийского экономического союза) из-за ситуации на пограничном переходе «Верхний Ларс» (грузино-российская граница. — Прим. ИА Регнум). Сообщается, что совещание обусловлено непринятием Россией некоторых армянских грузов. Об этом заявил министр экономики Ваан Керобян.
По его словам, Ереван изучает документацию Россельхознадзора, чтобы выяснить, насколько армянские товары не соответствуют российским критериям.
«Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — сказал он во время брифинга.
Как сообщало 11 октября ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не опасается закрытия российского рынка для его страны. Он прокомментировал скопление фур с армянским алкоголем на пропускных пунктах. Очереди собрались из-за проверок со стороны России.
Тогда он отметил, что Армения — член ЕАЭС, и экономические отношения между Москвой и Ереваном регулируются. Пашинян спросил журналистов, почему они решили, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок для Армении.
Позже, 14 ноября, Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) 23 ноября в Минске. На следующий день он объяснил свой поступок. Он отметил, что Армения не собирается объявлять об изменении любой политики, пока её власти не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет «определённый диссонанс».
В комментарии ИА Регнум политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов обратил внимание на то, что Армения в последнее время также отказывается от участия в мероприятиях ЕАЭС и СНГ.
По его мнению, это может говорить о намерении Еревана выйти из СНГ и других объединений. По мнению политолога, от выхода из СНГ Армению пока удерживают только экономические связи с Россией.