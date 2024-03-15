Материалы с тегом «ОДКБ»
Наблюдатели ПА ОДКБ оценили подготовку к выборам президента в России
Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков проводит в штабе встречу с иностранными наблюдателями от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила координатор группы наблюдателей...
15 марта 2024
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика руководства Армении по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении...
13 марта 2024
Песков ответил на заявления Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Россия будет прояснять позицию Армении и вести диалог с руководителями этой страны как по линии ОДКБ, так и в двустороннем формате, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Армении Никола...
13 марта 2024
Пашинян рассказал, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики, заявил 12 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, ранее Ереван получил от ОДКБ заверения о...
12 марта 2024
Устремившимся в ЕС властям Армении посоветовали наладить отношения с РФ
Армения вполне сможет рассчитывать, что Россия выступит гарантом её безопасности, но при определённых условиях. Претендовать на это Ереван сможет лишь в случае, если действующее армянское правительство займётся налаживанием отношений с Москвой. Однако команда, которую возглавляет премьер-министр...
9 марта 2024
Политолог прокомментировал перспективу выхода Армении из ОДКБ
Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до подписания мирного договора с Азербайджаном. Вот только членство в составе организации будет сугубо формальным, а по факту — замороженным. Об этом сообщил в беседе с изданием «Лента. ру» руководитель «Политической...
5 марта 2024
Песков заявил, что пока контактов Путина и Пашиняна в графике нет
К настоящему моменту в графике президента России Владимира Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу участия республики в ОДКБ, сообщил 4 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем...
4 марта 2024
Пашинян объяснил, что означает заморозка участия Армении в ОДКБ
Фактическая заморозка участия в ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа. «Заморозка...
28 февраля 2024
Эксперт объяснил, почему Ереван стремится испортить отношения с Москвой
Претензии армянской стороны к сотрудникам ФСБ России, выполняющим свои обязанности в аэропорту Еревана, совершенно безосновательны и носят сугубо политический характер. Поэтому заявление спикера парламента Армении, который потребовал убрать российских пограничников из аэропорта Еревана, является...
28 февраля 2024
Кремль отреагировал на «заморозку» Арменией своего участия в ОДКБ
Режима «заморозки» участия в ОДКБ де-юре не существует. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия его страны в организации. Как отметил представитель Кремля...
26 февраля 2024
Лукашенко ответил на слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана организация не рухнет. Об этом 24 февраля, отвечая на вопросы журналистов после голосования на парламентских выборах в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он уверен, что...
25 февраля 2024
МИД: Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться членом ОДКБ
Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили 23 февраля в Министерстве иностранных дел. «В МИД с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях Организации, что явно не отвечает...
23 февраля 2024
Путин не контактировал с Пашиняном после его заявления об ОДКБ
Президент России Владимир Путин пока не общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его заявления о приостановке членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 23 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный...
23 февраля 2024
В Госдуме объяснили слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
Давление со стороны Запада стало причиной, по которой Армения решила заморозить участие страны в Организации договора о коллективной безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, что это происходит под давлением...
23 февраля 2024
Россия обратится к Армении после слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
Россия намерена вступить в контакт с армянской стороной по поводу заявления Еревана о приостановке членства в ОДКБ, чтобы прояснить ситуацию и узнать детали. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и...
новость часа
23 февраля 2024
В ОДКБ прокомментировали слова Пашиняна о приостановке членства Армении
Организация Договора о коллективной безопасности не получала заявлений от Армении о приостановке членства. Об этом 23 февраля сообщили в секретариате организации. «В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало», ― сказал представитель...
23 февраля 2024
Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
Армения заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку договор не был выполнен в отношении Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. «По нашему мнению… договор о коллективной безопасности фактически не...
23 февраля 2024
В ОДКБ заявили о необходимости укрепления военного потенциала организации
Текущая обстановка в странах, сопредельных государствам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), требует укрепления военного потенциала организации. Об этом начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил 14 февраля на брифинге. Он отметил, что необходимо...
14 февраля 2024
Пашинян заявил, что Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО
Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, программа сотрудничества не предусматривает членства в альянсе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph 11 февраля. «В нашей повестке такого вопроса нет. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос...
11 февраля 2024
Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ, заявили в МИД
Страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что западные страны активно внедряют методы...
1 февраля 2024