Материалы с тегом «ЕАЭС»
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, регулирующий данный вопрос в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован 30 января на...
31 января 2024
Лукашенко призвал усилить позиционирование Союзного государства
Необходимо усилить позиционирование Союзного государства России и Белоруссии на международной арене, как это делается с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 29 января на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в...
29 января 2024
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин. Он напомнил, что в 2023 году Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. «Это тоже предполагает обмен делегациями...
19 января 2024
Фурам из третьих стран ЕАЭС оставили один КПП на границе РФ и Белоруссии
Водителям грузовиков из Казахстана, Киргизии и Армении оставили только один контрольно-пропускной пункт на белорусско-российской границе. Об этом стало известно 13 января. Как заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии, им оказался КПП на участке «Езерище—Лобок». Ограничительную меру...
13 января 2024
Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол
Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Он уточнил, что за первые три четверти 2023 года объём двусторонней торговли с...
2 января 2024
«Никол Воваевич, в Питер прилетишь?». Пашинян считает ЕАЭС шведским столом
Наступающий 2024 год обещает стать непростым для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — итоговая встреча лидеров которого прошла 25 декабря в Петербурге, одновременно с неформальным саммитом глав стран СНГ. Председательство в ЕАЭС в 2024-м переходит к Армении. Стране, возглавляемой...
26 декабря 2023
Путин назвал уровень торговли в национальной валюте между странами ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используют национальные валюты при взаимной торговле в 90% случаев, заявил президент России Владимир Путин 25 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и...
25 декабря 2023
Путин пообщался с представителями Ирана после заседания ЕАЭС
Президент России Владимир Путин после заседания Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошедшего 25 декабря в Санкт-Петербурге, пообщался с представителями иранской делегации, сообщило «РИА Новости». По информации агентства, в Петербург в том числе прибыл министр промышленности...
25 декабря 2023
Эксперт оценил важность соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил 25 декабря, комментируя тему, бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов. «Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем, и в первую очередь населению стран, задействованных в подобных...
25 декабря 2023
Пашинян назвал ЕАЭС экономическим, а не политическим союзом
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это экономическое объединение, у которого не должно быть политической и геополитической повестки. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Мы продолжаем развивать взаимодействие...
25 декабря 2023
Путин призвал Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца
Президент России Владимир Путин в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца. Выступая на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, белорусский лидер упомянул, что его страна практически на 100% обеспечена собственным производством и покрывает внутренние...
25 декабря 2023
ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, заявил Путин
ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, рост будет и в других странах ЕАЭС, заявил 25 декабря глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе. «В текущем году во всех странах — членах объединения фиксируется стабильный...
25 декабря 2023
Юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году пройдёт в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил 25 декабря, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит 2024 года в Москве. «В будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора ЕАЭС. Мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все...
25 декабря 2023
Путин: все члены ЕАЭС согласились утвердить декларацию о развитии союза
Все члены Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года, сообщил президент России Владимир Путин 25 декабря на заседании совета в Санкт-Петербурге...
25 декабря 2023
Путин назвал успешным и динамичным сотрудничество по линии ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество по линии ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично. Об этом глава государства заявил 25 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе. Как отмечалось, основными задачами ЕАЭС являются обеспечение...
25 декабря 2023
Страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле
Евразийский экономический союз и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле взамен временному и действовавшему с 2019 года. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Представители Армении, Белоруссии...
25 декабря 2023
В Кремле рассказали, готовится ли отдельная встреча Путина и Пашиняна
Отдельных переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятиях», ―...
25 декабря 2023
Пашинян отправился в Петербург на заседания ЕАЭС и СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании ЕАЭС и в неформальном саммите СНГ, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства республики. Визит продлится два дня: сегодня Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического...
25 декабря 2023
Президент Киргизии первым прибыл в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальном саммите лидеров стран СНГ. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба администрации губернатора города. «Губернатор Александр Беглов встретил...
новость часа
24 декабря 2023
Путин проведёт заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проведёт на следующей неделе заседание Государственного совета, посвящённое роли педагога и наставника. Об этом 24 декабря сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Кроме того, глава государства приедет в Санкт-Петербург, где проведёт...
24 декабря 2023