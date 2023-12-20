В Москве прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. И, как уже стало традицией, оно было проигнорировано Арменией. Ереван в очередной раз не присутствует на всех мероприятиях, которые так или иначе связаны с российскими интеграционными проектами на постсоветском пространстве — ОДКБ, Евразийским экономическим союзом и СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По сути, премьер-министр Армении Пашинян делает всё возможное, чтобы его выгнали из российских интеграционных структур. Ну или чтобы получить предлог для этого выхода — армянские дипломаты разъезжают по европейским странам, мило беседуют с украинскими коллегами, участвуют в различных антироссийских перформансах. А сам Пашинян постоянно оскорбляет Россию — в частности, возлагая на нее вину в сдаче Карабаха, который он сам же и сдал.

Казалось бы, сейчас не до него. СВО России на Украине является альфой и омегой российской внешней политики. Все остальные направления — как дальние, так и близкие — вторичны. Однако подобный подход в корне неверен. Ведь игнорирование ряда проблем приведет к тому, что на российской периферии возникнут новые Украины. И это породит серьезные кризисы. На сегодняшний день причинами этого могут стать две страны — та же Армения, а также Молдавия. Ибо кишиневские власти во главе с президентом Майей Санду собираются выходить из СНГ и разморозить ситуацию в Приднестровье.

Ни для кого не секрет, что именно Россия является центральным элементом всего СНГ. Она крупнейший игрок, она реализует основные интеграционные планы, и планы эти создают огромные возможности для участников. Которых, однако, Москва в эти планы не затягивает через перевороты или принуждение. Все сугубо добровольно.

«Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, так тому и быть», — заявил Владимир Путин на недавней пресс-конференции. Но добавил, что тогда молдавское руководство должно быть готово за этот выбор заплатить. Причем в буквальном смысле этого слова.

«Если беднейшая страна Европы, получая от нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает их сейчас из Соединённых Штатов на 30 процентов дороже, чем раньше из Российской Федерации, — пожалуйста, если есть лишние деньги. Так же и по другим направлениям», — пояснил Путин.

При этом он честно заявил, что как-то расстраиваться из-за выхода Молдавии из СНГ Москва не станет.

«Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся, хотят работать — мы рады, пожалуйста», — заявил Путин.

По поводу Армении он высказался в таком же духе, пусть и несколько мягче.

«Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить своё членство в СНГ, в ЕвраЗэС, в ОДКБ. В конечном итоге это всё равно выбор государства», — сказал глава российского государства.

Казалось бы, Путин в своей мягкости не совсем прав — национальные интересы России требуют гораздо более активной и агрессивной внешней политики на постсоветском пространстве. И некоторые считают, что президент должен был занять более жесткую позицию в отношении той же Молдавии. Особенно с учетом приднестровского фактора.

Однако ирония (или, если быть точнее, трагедия) ситуации в том, что приход к власти пророссийских сил в Молдавии не только маловероятен, но и невыгоден для России. По банальным географическим причинам.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Если взглянуть на карту, то можно увидеть, что Молдавия зажата между Румынией и Украиной. Соответственно, и с логистической точки зрения, и с экономической эта бедная страна полностью зависит от хороших отношений со своими соседями. Если вдруг на секунду предположить, что в Кишиневе окажется пророссийская власть, то против страны тут же будет введен режим блокады. Она потеряет доступ на европейский рынок и не сможет компенсировать эту ситуацию за счет выхода на российский (поскольку между ней и Россией лежит украинское пространство). В итоге страну ждет серьезнейший экономический кризис и смещение пророссийской власти либо через выборы, либо через переворот. С сопутствующими побочными эффектами вроде дискредитации образа Москвы (которая не смогла помочь), зачисткой политического пространства от оставшихся пророссийских сил и разморозкой ситуации в Приднестровье. Именно поэтому Россия не форсирует какие-то изменения во внутриполитической ситуации в Молдавии. И терпит хамство госпожи Санду (только когда оно не касается Приднестровья).

Да, географию не изменишь. Однако границы изменить можно. Российско-молдавские отношения поменяются сразу после того, как у России с Молдавией (а также с Приднестровьем) появится общая граница. То есть после возвращения исторически русского Причерноморья (в частности, Одесской и Николаевской областей) в родную гавань. Причем поменяются эти отношения прежде всего по инициативе Кишинева. Молдавские элиты очень быстро осознают, что следование антироссийским методичкам из Бухареста или Брюсселя не принесет им денег, зато принесет стремление Гагаузии и Приднестровья уйти в соседнюю Россию. Благо новый российский закон дает право жителям Молдавии на упрощенное получение российского гражданства.

С Арменией такая же географическая проблема. Однако общая граница, в отличие от возможной ситуации с Молдавией, в данном случае не появится, поскольку вводить войска в Грузию или Азербайджан Москва не собирается. Тем более что между Арменией и Россией находится отнюдь не «Украина-анти-Россия». Грузинское руководство пусть и придерживается евроатлантических взглядов, но не готово пожертвовать своим суверенитетом и благополучием ради разрушения российского государства. При этом Грузия, проявив необходимую гибкость, могла бы сыграть в российско-армянском вопросе позитивную роль, и Россия получила бы возможность контролировать значительную часть армянской экономики — а значит, оказывать большое влияние на внутриполитические процессы в Ереване.

На сегодняшний же день разочарование Москвы касательно Армении, безусловно, заметно. Кремль потерял надежду на то, что армянское общество образумится и принудит Пашиняна отказаться от самоубийственного антироссийского курса. И у России сейчас нет инструментов для того, чтобы как-то позицию Еревана изменить. Помешав тем самым решению местных элит при добровольном молчании армянского населения выйти из российских интеграционных структур, тем самым добив как свою экономику, так и свой суверенитет.