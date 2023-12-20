В Москве в отношении так называемых натурализованных граждан — людей, приехавших из-за рубежа и получивших российские паспорта, возбудили 52 уголовных дела за уклонение от воинской службы. Об этом сообщил 19 декабря источник ИА Регнум. Девять фигурантов после начала уголовного преследования раскаялись и отправились служить.

Иван Шилов ИА REGNUM

За несколько дней до этого, 15 декабря, стало известно о первых случаях лишения российского гражданства. Паспорт отобрали у двух мигрантов призывного возраста (21 и 24 лет), которые получили паспорт, но предпочли не вставать на воинский учёт.

Это обстоятельство было упомянуто в сообщении, но, впрочем, в качестве официальной причины в МВД назвали другой момент: «При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».

По действующим законам, отсутствие на учете в военкомате само по себе не является основанием для лишения гражданства России, — напомнил ИА Регнум адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов.

Как бы то ни было, в практику уже вводят увязку вручения паспорта и отправки в военкомат, чтобы избежать «уклонизма». Так, в Петербурге на церемонии вступления в гражданство одиннадцать наших новых соотечественников сразу же получили повестки о постановке на учет. Теперь они должны явиться в комиссариат для уточнения данных.

Собственно, обязанность отслужить следует из текста присяги при вступлении в гражданство, указывают правоохранители: человек клянётся, в числе прочего, защищать свободу и независимость России.

Такой подход поддерживают и в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Сегодня человек получает паспорт и свободен, никто не может заставить его идти в военкомат. Но защита страны — не право, а обязанность. Каждый гражданин России обязан защищать свою страну», — подчеркнул в комментарии ИА Регнум председатель СПЧ Валерий Фадеев. Поэтому, добавил он, «не надо играть в какую-то стимуляцию и быть добренькими».

«Получил паспорт — обязан в случае необходимости свою новую страну защищать», — заметил Фадеев.

Как отслеживать уклонистов

Понятно, что те, кто прибывает в Россию из бывших советских республик, в большинстве своём едут, чтобы заработать, а не для того, чтобы защищать новую Родину, сказал ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

Паспорта нужны в первую очередь, чтобы не заботиться о виде на жительство и патентах на работу, облегчить оформление пособий и просто свободно находиться в России.

Работа с подобными экс-иностранцами — прерогатива участковых. И правоохранители регулярно сталкиваются с людьми, которые, получив гражданство, воинскую обязанность за долг не считают, заметил в комментарии ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

«В связи с СВО отдавать воинский долг они считают опасным и неоправданным, из-за чего пытаются призыв различными способами избегать. У участковых имеется отдельный список по мигрантам-уклонистам, который отрабатывается также в период призыва», — заметил источник. Собеседник добавил, что в этот список входят не только выходцы из стран Центральной Азии, но и экс-граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и других бывших союзных республик.

Массовые рейды, в большинстве случаев, проходят в призывную кампанию, ведь поставить на воинский учёт «новых» граждан России можно в любой момент, так как, если они не явились в военкомат добровольно, то они не явятся и потом. А в момент призыва есть возможность их поставить на воинский учет день в день, подчеркнул представитель власти.

Не давать гражданства или исключать из гражданства

Главный вопрос, который возникает в дискуссии об иммигрантах-уклонистах — не столько о том, как их отлавливать, сколько о том, как их наказывать.

В Госдуме звучат мнения — правила получения гражданства надо ужесточать. Комментируя сообщения о лишении двух мигрантов паспортов, депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин заявил ИА Регнум: «Эти двое сейчас вернутся домой, за 200 долларов купят новый паспорт и вернутся через пару месяцев обратно». Поэтому, считает парламентарий, нужны не разовые, а массовые акции по лишению гражданства.

Но, как уже говорилось выше, в российских законах отсутствует норма «не встал на учёт — лишился гражданства и едешь на историческую родину».

Ещё в августе депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект, где предлагается ввести такую санкцию.

Более радикально тогда же поставил вопрос первый замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев. Нужно не лишать кого-то гражданства, если он не служил или отлынивал, а не давать гражданства без обязательства отслужить в армии, заявил Гусев «Коммерсанту». Но пока эти депутатские инициативы не дошли до обсуждения.

Цена уклонения от почётного долга

Нельзя сказать, что сейчас за «откос» не грозит наказание. В случае с 52 уголовными делами против натурализовавшихся россиян по трём эпизодам документы отправлены в суд, а по двум делам московские судьи уже вынесли приговоры — штрафы от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Впрочем, уклонистам не надо рассчитывать, что можно отделаться штрафом, сказал ИА Регнум управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры» Алексей Михальчик.

Если осуждённый заплатил штраф, то это значит, что его судимость погашена (с непогашенной судимостью по закону «О воинской обязанности» не призывают) и в российскую армию идти придётся.

Если же осуждённый не оплатит штраф и не отправится служить по прошествии года, то гражданина ждёт наказание вплоть до двух лет заключения — по 238-й статье УК, пояснил Михальчик. «А если будет мобилизация, то призвать могут, невзирая на судимость», — уточнил юрист.

Итак, бывшему иностранцу, если он военнообязанный и не имеет право на освобождение по здоровью и иным причинам, придётся идти в войска. Но возникает другой вопрос.

«Мигранты у нас часто — очень дерзкие»

Натурализовавшихся мигрантов (а это, ещё раз отметим, не только выходцы из Средней Азии, но и экс-граждане Украины, прибывшие из Донбасса до его воссоединения с Россией, или приехавшие с самой Украины), которые стремятся сбежать от призыва, принудят к исполнению почётного долга. Но как такие бойцы проявят себя, попав в воинские части, отдельный вопрос.

«Мигранты у нас часто очень дерзкие, и если их много в воинской части или подразделении, они образуют кланы и создают помеху для службы обычным русским солдатам. Когда я сам уходил в армию, я общался с ребятами из внутренних войск. Они называли присутствие «новых россиян» одной из важнейших проблем», — заметил источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

«Если люди пытаются уклониться, а это уже уголовное преступление, то нам такие люди не нужны. Люди, которые пришли за гражданством как за неким «билетом в рай», это не к нам», — подчеркнул в комментарии ИА Регнум военный эксперт, капитан запаса Владислав Шурыгин.

Он согласен с тем, что нужен механизм, который дал бы возможность немедленно прекратить действующее гражданство у уклониста и выдворить его на историческую родину.

Схожего мнения придерживается и капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров: «Не надо тянуть иностранца за уши в российскую армию, а если уже есть наш паспорт — забрать его и депортировать».

Сможет ли контрактник прочитать контракт

Отдельный, но отчасти связанный с казусом иммигрантов-уклонистов от призыва вопрос: насколько качественными из «новых россиян» получатся воины-контрактники, которых направляют для участия в СВО.

В зоне спецоперации, напомним, солдат-срочников нет, там служат три категории военных — подписавшие контракт с Минобороны, призванные по частичной мобилизации и бойцы добровольческих формирований. И здесь вопрос о качестве личного состава ещё более важен, чем в случае обычных воинских частей, где служат срочники.

Адвокат коллегии адвокатов «Минушкина и партнёры» Арам Мурадов считает, что зачастую новоиспеченных россиян порой просто «вынуждают» подписывать контракты. Сюда в основном относятся те граждане, которые получили гражданство РФ, но при этом они не отказались от гражданства своей республики, говорит собеседник.

«В начале декабря был план «Мигранты» среди таксистов, где выявляли водителей-нарушителей. В большинстве своем такие водители оформляются в агрегаторы такси как один человек, а на деле на одной машине могут ездить несколько таких «водил», — указывает Мурадов. Адвокат утверждает, что нарушителей просили искупить вину, подписав контракт на службу в ВС России.

При этом подписавшие контракт люди частенько просто-напросто плохо знают русский язык, добавил Мурадов.

Иное дело те иностранцы, которые осознанно приезжают в Россию, подписывают контракт с Минобороны или добровольческими соединениями (благо, такое право у них есть по решению верховного главнокомандующего) и отправляются в зону СВО.

Защитить защитников

«Тянуть за уши» не следует, тем более на контрактную службу, вновь подчеркивает военный эксперт Гундаров. Но, уверен он, необходимо поощрять тех, кто добровольно приезжает в Россию, чтобы отправиться на СВО.

А это не только выходцы из бывших советских республик, но и, например, «ребята с Кубы и даже из Непала».

«На различных официальных сайтах есть объявления о том, что на контрактную службу в армию РФ принимаются иностранцы, и неважно, откуда», — напомнил Гундаров. Не исключено, что люди идут в добровольцы на фронт в том числе ради ускоренного получения российского паспорта, и это надо поощрять, полагает собеседник.

Но здесь надо учесть опасность, о которой уже ранее писало ИА Регнум.

Отмечены случаи, когда иностранцы, которые имели двойное гражданство, но при этом отслужили в СВО, подверглись уголовному преследованию на своей родине. Так, карагандинский суд 29 ноября приговорил ветерана российской спецоперации, участника боёв за Артёмовск, казахстанского гражданина Алексея Шомполова к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Месяц назад один из судов Ташкента приговорил гражданина Узбекистана Ильдара Хайрулина к пяти годам заключения за военные действия в 2014–2015 годах на стороне ДНР.

«Посольства этих республик, по сути, бездействуют, то есть не доводят до своих сограждан никакой информации: вот такая ситуация, ребята, не подписываем сломя голову контракты», — считает Арам Мурадов.

Но если выбор в пользу участия в СВО добровольный и осознанный, то, как ранее подчёркивали эксперты, такие добровольцы требуют особой защиты. Высказывается мнение: таким людям нужно в ускоренном и упрощённом порядке выдавать гражданство России по самому факту выполнения боевых задач — как во время СВО, так и в ходе боёв на Донбассе начиная с 2014 года.

Пока же вопрос решается, скорее, в ручном режиме, как было с уроженцем Узбекистана Александром Бабковым, которому в «стране исхода» грозил срок за «наёмничество» и которому после вмешательства руководящего состава МВД экстренно вручили российский паспорт.