Челябинск, 15 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Центральный суд Челябинска лишил российского гражданства двух мигрантов в возрасте 21 и 24 лет, уклонившихся от постановки на воинский учёт, сообщила 15 декабря пресс-служба областного управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — говорится в сообщении.

Нарушителей, переехавших в Россию из ближнего зарубежья, выявили в ходе операции «Нелегальный мигрант». После решения суда они подали апелляционную жалобу, но Челябинский областной суд согласился с решением суда первой инстанции.

В МВД напомнили, что иностранцы, получившие российское гражданство, обязаны встать на воинский учёт в течение двух недель.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге школьники из приехавших из-за границы семей забросали снегом Вечный огонь. После этого правоохранители проверили документы у мигрантов и выяснили, что они находятся в России с нарушением миграционного законодательства. В пресс-службе главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 12 декабря сообщили, что на эти семьи готовят документы о депортации.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии, комментируя ажиотаж с получением гражданства, заявил, что страна рада приветствовать законопослушных людей. Он добавил, что все мигранты обязаны уважать российские законы и традиции.