Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после торжественной церемонии во время присяги при вступлении в российское гражданство 11 мужчинам вручили повестки в военкомат. Об этом сообщила пресс-служба главк МВД по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что новые обладатели российских паспортов поклялись соблюдать Конституцию и законы России, а также соблюдать обязанности гражданина РФ. После присяги новоиспечённым россиянам вручили повестки.

«Присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учёт», — говорится в сообщении.

Днём ранее в Москве правоохранители провели рейды и выявили 569 «новых» российских граждан, которые поставлены на воинский учет. 103 из них были направлены в войска для прохождения срочной службы. При этом 52 уголовных дела были возбуждены за уклонение от армии, а 26 человек были объявлены в розыск.

Двоим нарушителям закона были назначены штрафы от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как объяснил в беседе с ИА Регнум Алексей Михальчик, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры», не стоит считать такие штрафы за нарушение закона о «Воинской обязанности» слишком мягким наказанием для получивших гражданство РФ мигрантов.

По его словам, если обвиняемые не оплатят штраф или не отправятся на службу по прошествии года, их ждёт более суровое наказание — вплоть до реального лишения свободы.