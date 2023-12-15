Москва, 15 декабря, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Для того, чтобы люди, недавно ставшие гражданами России, не уклонялись от воинской обязанности, нужны не разовые акции по лишению гражданства, а массовые. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 декабря заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

РИА Новости

Ранее Центральный суд Челябинска лишил российского гражданства двух человек в возрасте 21 и 24 года, уклонившихся от постановки на воинский учёт.

«Это будет дисциплинировать новых граждан России, когда это начнут делать в отношении сотен и тысяч человек. Потому что разовые примеры не помогут. Пока это исключение из правил, а не правило. Тем более что эти двое сейчас вернутся домой, за 200 долларов купят новый паспорт и вернутся через пару месяцев обратно», — сказал Делягин.

В свою очередь, политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что одной из самых актуальных задач в сфере политики натурализации и миграции является ужесточение условий приобретения гражданства. Эти условия должны стать более конкретными и быть увязаны с культурно-языковыми признаками, с компетенциями и квалификациями человека, с историей пребывания в стране.

«Один из критериев, который можно сюда добавить, — это заслуги перед страной, одним из примеров чего может считаться служба в армии. А точечные случаи лишения гражданства, думаю, мало что изменят. Просто потому что гражданства можно лишать лишь того, кто его приобрел с процедурными нарушениями. Таким образом, если в наше сообщество был принят человек, который ему нелоялен или даже враждебен, то для того, чтобы эту ошибку исправить, придётся искать формальные процедурные предлоги. Это неудобно, не всегда будет работать и неправильно с точки зрения правовой культуры», — сказал Ремизов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что челябинские силовики установили, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Когда суд вынес решение о лишении их гражданства, они подали апелляционную жалобу, но Челябинский областной суд согласился с решением первой инстанции.

До этого стало известно, что из России могут депортировать семьи школьников-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе, так как в ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Также есть информация, что из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу в Новосибирске.