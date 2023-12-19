Москва, 19 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Уже два обвинительных приговора вынесли суды в Москве за уклонение от службы в армии в отношении так называемых натурализованных россиян — мигрантов, получивших российское гражданство. Обоим назначены штрафы от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Как объяснил в беседе с ИА Регнум Алексей Михальчик , адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры», неверно полагать, что штрафом «новые россияне» откупятся от службы в армии и наказание слишком мягкое.

Максим Блинов/РИА Новости

Как писало ИА Регнум, в Москве правоохранители провели рейды и выявили 569 «новых» российских граждан, которые поставлены на воинский учет. 103 из них были направлены в войска для прохождения срочной службы. При этом 52 уголовных дела были возбуждены за уклонение от армии, а 26 человек были объявлены в розыск.

Пока в суд направлены материалы только по трём уголовным делам, а приговоры вынесены по двум. Так, одному обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей, а другому — в 100 тысяч.

О том, почему не стоит считать такое наказание слишком мягким, и чем уклонение от армии может обернуться для «новых» российских граждан, рассказал адвокат Михальчик.

По его словам, статья №23 Федерального закона о «Воинской обязанности» указывает, что лица имеющие непогашенную судимость не могут быть призваны на срочную службу в Вооружённые силы РФ. Это касается и натурализованных россиян, которые на родине могли пройти воинскую службу, а вот в России — нет.

В двух вышеописанных случаях судимость будет считаться погашенной через год после того, как мужчины оплатят назначенные судом штрафы. На этот период они, по сути, получают отсрочку от армии, но это вовсе не означает, что потом проблем не возникнет.

Как объяснил Михальчик, если обвиняемые не оплатят штраф или не отправятся на службу по прошествии года, их ждёт более суровое наказание — вплоть до реального лишения свободы.

«Через год эта проблема проявится. И если будет мобилизация, то призвать могут невзирая на судимость. Через год они подлежат призыву и на срочную службу», — уточнил он.

5 декабря стало известно о первых случаях лишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. В тот же день депутат Государственной думы Михаил Делягин призвал ужесточить правила предоставления российского гражданства. По его мнению, разовые примеры не помогут.

«Эти двое сейчас вернутся домой, за 200 долларов купят новый паспорт и вернутся через пару месяцев обратно», — считает Делягин.

Профилактика подобных правонарушений ведется по всей стране. Например, в Санкт-Петербурге полиция проводит рейды, в ходе которых мигрантов доставляют в военкоматы. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.