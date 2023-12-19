Москва, 19 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Москве в отношении так называемых натурализованных граждан России возбудили 52 уголовных дела за уклонение от воинской службы. Девять фигурантов после начала уголовного преследования раскаялись и отправились служить. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным информагенства, к настоящему моменту уже три дела из 52 были направлены в суд, и по двум из них вынесены обвинительные приговоры.

При этом девять граждан, которые уклонялись от воинского долга, раскаялись и отправились служить в ВС России, в связи с чем в их отношении уголовные дела были прекращены.

Ещё в отношении 14 подозреваемых проводятся следственные действия, пятерым предъявили обвинения и избрали меры пресечения. Девять от службы всё равно отказались. Ещё 26 новых граждан России, «забывших» о гражданском долге, объявлены в розыск.

Всего, по данным источника, следователи выявили 569 «новых» российских граждан, которые поставлены на воинский учет. 103 из них были направлены в войска для прохождения срочной службы.

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Новой Москве и Западном административном округах столицы — по восемь. Меньше всего на юге, юго-востоке и востоке — по три.

«Наибольшее количество фигурантов, конечно, скрываются. Их потихоньку задерживают. Так например, обвиняемый по одному из уголовных дел — гражданин РФ Махмадиев — скрылся прямо со сборного пункта военкомата. В отношении гражданина завели дело, заочно его арестовали и объявили в розыск. Задержали беглеца уже в Белоруссии. В ближайшее время его этапируют на новую родину — для дальнейшего расследования уголовного дела и суда», — рассказал источник ИА Регнум.

При этом многие скрывшиеся уже после установления их местонахождения предпочитают урегулировать проблемы с законом бесконфликтным путем и отправляются на срочную службу. Но есть и те, кто отказывается идти служить, в таких случаях дело доходит до суда.

«По двум уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры, — продолжает собеседник ИА Регнум. — Чертановский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, Кунцевский райсуд назначил другому фигуранту уголовного дела наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей».

Проблеме отсутствия у натурализованных россиян желания отдавать гражданский долг своей новой родине власти уделяют наиболее активное внимание в последние месяцы. Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря стало известно о первых случаяхлишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. В тот же день депутат Государственной думы Михаил Делягин призвал ужесточить правила предоставления российского гражданства. По его мнению, разовые примеры не помогут. «Эти двое сейчас вернутся домой, за 200 долларов купят новый паспорт и вернутся через пару месяцев обратно», — считает Делягин.

Профилактика подобных правонарушений ведется по всей стране. Например, в Санкт-Петербурге полиция проводит рейды, в ходе которых мигрантов доставляют в военкоматы десятками и даже сотнями. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.