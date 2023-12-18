После того, как Конгресс США оставил на «после каникул» рассмотрение плана военной помощи Киеву (причём, нет никакой уверенности, что и с началом новой сессии Конгресса нужные Украине деньги будут выделены), появилось два заметно отличающихся друг от друга прогноза — как дальше будут действовать ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Командование украинской армии ищет новую тактику, отмечает немецкая Die Welt. Источники издания сообщают, что ВСУ планируют перейти к глубокой обороне по всем направлениям, но летом 2024 года украинская армия всё же попытается организовать новое контрнаступление.

Впрочем, в Киеве дали другой прогноз. Депутат Верховной рады Александра Устинова, комментируя сценарии, которые появились в западных СМИ, заявила, что ВСУ не смогут перейти в наступление. Парламентарий считает, в случае сокращения объёмов военной помощи, украинской армии придётся перейти к «плану Б», то есть — уйти в глухую оборону, без расчёта на новый «контрнаступ».

Такой же вывод можно сделать и из свежей публикации CNN. Без американской военной помощи Киев в итоге может потерпеть поражение, «пессимисты» в Пентагоне дают ВСУ несколько месяцев, «оптимисты» полагают, что украинская армия продержится до начала лета. Об этом сообщили источники американского телеканала, в том числе, в правительственных кругах Вашингтона.

Вывод CNN не нов, но был сделан новый акцент — даже участие США не гарантирует успешное продвижение украинской армии.

И похоже, что именно этот вариант — уходить в глухую оборону — в итоге будет выбран Киевом, сказал ИА Регнум политолог Михаил Павлив. При этом ВСУ, добавил он, сейчас не располагают возможностями ни для наступления, ни для организованного окапывания.

«Переход к обороне вызван тем, что у ВСУ просто бензин закончился. Они отлично понимают, что ресурсов для наступления нет. Человеческого ресурса тоже нет. Переход к обороне — это пожелание западных партнёров и политиков, в частности — Госдепа и Пентагона», — полагает эксперт.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По мнению Павлива, на глухую оборону сделал ставку и Запад, точнее США. Задумка американских стратегов состоит в том, чтобы Украина встала в оборону и постаралась максимально долго в ней продержаться, по минимуму сдавая территории, считает эксперт.

Таким образом Штаты рассчитывают создать максимально благоприятный фон для переговоров, которые, которые — как рассчитывает часть киевского «политикума» — хотелось бы начать в 2024-м.

Где планируется закрепиться

Как ранее отмечало ИА Регнум, Владимир Зеленский проанонсировал усиление обороны в ускоренном режиме. И даже назвал главные направления усиления: в первую очередь Авдеевка и Марьинка близ Донецка, далее — оборонная линия Купянск — Красный Лиман, и непосредственно, купянский участок. Но и в целом — прикрыта должна быть вся граница Украины с Белоруссией и Россией. Зеленский упомянул и Ровенскую область с Волынской, и Сумщину с Черниговщиной, и Херсонскую область.

Как указывало ИА Регнум, есть мнение, что противник подсмотрел идею у наших военных. Эшелонированная оборона с предпольем и усиленными зонами («линия Суровикина»), оказавшаяся на пути южного «контрнаступа» ВСУ, собственно и сделала это контрнаступление невозможным.

Но для киевской власти объявленный проект закрепления на занятых рубежах будет в не в последнюю очередь поводом для «распила» бюджетных денег, считает Павлив.

«Все истории про строительство оборонительных линий — последняя коррупционная гастроль правительства Зеленского. На этой гипотетической линии можно заработать сумасшедшие деньги. Что-то они построят, но ждать, что на этой линии удастся удержаться — не стоит»,— считает собеседник.

Впрочем, появляются и сообщения о том, что озвученный Зеленским план реализуется, хотя бы частично. Погранслужба Украины опубликовала кадры строительства фортификационных сооружений на северных границах — в Черниговской и Сумской областях. Предполагается, что ВСУ также будут готовить оборону и на запорожском направлении, и в Харьковской области, в районе Купянска.

Также обсуждается создание единого укрепрайона в Донецкой области в агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Однако точные планы держатся в секрете.

Кем наполнять окопы?

Если всё же серьёзная оборонительная линия будет выстроена, то это создаёт для ВСУ уже новую проблему. А именно — необходимость кем-то «наполнить окопы». После летних-осенних боёв на запорожском направлении и поражений осенней и начала зимней кампаний, ряды украинской армии серьёзно истощены.

Причём на этот факт обращают внимание и украинские источники. В соцсетях публикуются выдержки из диалога с украинским военным, находящимся в районе Авдеевки. Военнослужащий жалуется на большие потери и констатирует, что его роты «больше нет».

Рост потерь и необходимость усиливать оборонительные позиции вынуждает Киев на крайние меры. За последние недели сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) провели целую серию рейдов по всей Украине, раздавая повестки в спортзалах и других общественных местах.

В Киеве силовики впервые пришли в элитные ночные клубы и рестораны, хотя ранее в столице мобилизация проходила далеко не так жёстко, как в регионах.

В Полтаве местные власти уполномочили сотрудников ТЦК на поквартирный обход жилых домов, а также подтвердили законность раздачи повесток в общественных местах. На аналогичные меры пошли власти Запорожья, а в дальнейшем возможно расширение этой практики и на другие регионы.

В командовании ВСУ объясняют необходимость «повесточных облав» потребностями армии. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов прямо поддержал принудительную мобилизацию заявив, что поток добровольцев в ряды ВСУ давно иссяк.

Все, кто хотел, пришли в первые полгода масштабных боевых действий, заметил глава ГУР. Он признал: отсутствие мотивации, КПД тех «принудительно или согласно нормам законодательства» загоняют в ряды ВСУ, будет почти нулевой.

С его слов, в рядах ВСУ находится около 1,1 миллиона человек и власти вынуждены поддерживать это количество из-за постоянных потерь.

«У «чёса» есть одна причина — закончились молодые, идейные. Приходится скрести по сусекам», — заметил глава ГУР. Он напомнил, что для того, чтобы «пытаться удержать фронт», украинское руководство будет понижать планку призыва для молодых, повышать призывной возраст до 70 лет для офицеров запаса, и расширять номенклатуру призывных профессий для женщин.

Впрочем, не следует переоценивать публичный скепсис в исполнении главы военной разведки противника. Для российской армии переход ВСУ к обороне может создать определённые проблемы, отмечают эксперты.

Здесь всё будет зависеть от того, удастся ли Киеву заполнить окопы новобранцами, как они будут вооружены и в каком моральном состоянии они будут находиться.

При всех предполагаемых «скидках на коррупцию» у исполнителей оборонительных планов, инициаторы этих планов всерьёз рассчитывают на успех обороны, отмечает Павлив.

«Надо понимать, что по аналогии с фронтовыми операциями второй мировой войны нам нужны соединения для прорыва сплошной линии фронта». При этом нужно найти баланс между военной необходимостью и возможными потерями», — полагает собеседник.