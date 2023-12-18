После того как Конгресс США оставил на «после каникул» рассмотрение плана военной помощи Киеву (причём нет никакой уверенности, что и с началом новой сессии Конгресса нужные Украине деньги будут выделены), появились два заметно отличающихся друг от друга прогноза, как дальше будут действовать ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Командование украинской армии ищет новую тактику, отмечает немецкая Die Welt. Источники издания сообщают, что ВСУ планируют перейти к глубокой обороне по всем направлениям, но летом 2024 года украинская армия всё же попытается организовать новое контрнаступление.

Впрочем, в Киеве дали другой прогноз. Депутат Верховной рады Александра Устинова, комментируя сценарии, которые появились в западных СМИ, заявила, что ВСУ не смогут перейти в наступление. Парламентарий считает, в случае сокращения объёмов военной помощи украинской армии придётся перейти к «плану Б», то есть уйти в глухую оборону, без расчёта на новый контрнаступ.

Такой же вывод можно сделать и из свежей публикации CNN. Без американской военной помощи Киев в итоге может потерпеть поражение, пессимисты в Пентагоне дают ВСУ несколько месяцев, оптимисты полагают, что украинская армия продержится до начала лета. Об этом сообщили источники американского телеканала, в том числе в правительственных кругах Вашингтона.

Вывод CNN не нов, но был сделан новый акцент: даже участие США не гарантирует успешное продвижение украинской армии.

И похоже, что именно этот вариант — уходить в глухую оборону — в итоге будет выбран Киевом, сказал ИА Регнум политолог Михаил Павлив. При этом ВСУ, добавил он, сейчас не располагают возможностями ни для наступления, ни для организованного окапывания.

«Переход к обороне вызван тем, что у ВСУ просто бензин закончился. Они отлично понимают, что ресурсов для наступления нет. Человеческого ресурса тоже нет. Переход к обороне — это пожелание западных партнёров и политиков, в частности Госдепа и Пентагона», — полагает эксперт.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По мнению Павлива, на глухую оборону сделал ставку и Запад, точнее США. Задумка американских стратегов состоит в том, чтобы Украина встала в оборону и постаралась максимально долго в ней продержаться, по минимуму сдавая территории, считает эксперт.

Таким образом Штаты рассчитывают создать максимально благоприятный фон для переговоров, которые, как рассчитывает часть киевского политикума, хотелось бы начать в 2024-м.

Где планируется закрепиться

Как ранее отмечало ИА Регнум, Владимир Зеленский проанонсировал усиление обороны в ускоренном режиме. И даже назвал главные направления усиления: в первую очередь Авдеевка и Марьинка близ Донецка, далее — оборонная линия Купянск — Красный Лиман, и, непосредственно, купянский участок. Но и в целом прикрыта должна быть вся граница Украины с Белоруссией и Россией. Зеленский упомянул и Ровенскую область с Волынской, и Сумщину с Черниговщиной, и Херсонскую область.

Как указывало ИА Регнум, есть мнение, что противник подсмотрел идею у наших военных. Эшелонированная оборона с предпольем и усиленными зонами («линия Суровикина»), оказавшаяся на пути южного контрнаступа ВСУ, собственно, и сделала это контрнаступление невозможным.

Но для киевской власти объявленный проект закрепления на занятых рубежах будет в непоследнюю очередь поводом для распила бюджетных денег, считает Павлив.

«Все истории про строительство оборонительных линий — последняя коррупционная гастроль правительства Зеленского. На этой гипотетической линии можно заработать сумасшедшие деньги. Что-то они построят, но ждать, что на этой линии удастся удержаться, не стоит»,— считает собеседник.

Впрочем, появляются и сообщения о том, что озвученный Зеленским план реализуется хотя бы частично. Погранслужба Украины опубликовала кадры строительства фортификационных сооружений на северных границах — в Черниговской и Сумской областях. Предполагается, что ВСУ также будут готовить оборону и на запорожском направлении, и в Харьковской области, в районе Купянска.

Также обсуждается создание единого укрепрайона в Донецкой области в агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Однако точные планы держатся в секрете.

Кем наполнять окопы?

Если всё же серьёзная оборонительная линия будет выстроена, то это создаёт для ВСУ уже новую проблему. А именно необходимость кем-то «наполнить окопы». После летних и осенних боёв на запорожском направлении и поражений осенней и начала зимней кампаний ряды украинской армии серьёзно истощены.

Причём на этот факт обращают внимание и украинские источники. В соцсетях публикуются выдержки из диалога с украинским военным, находящимся в районе Авдеевки. Военнослужащий жалуется на большие потери и констатирует, что его роты «больше нет».

Рост потерь и необходимость усиливать оборонительные позиции вынуждает Киев на крайние меры. За последние недели сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) провели целую серию рейдов по всей Украине, раздавая повестки в спортзалах и других общественных местах.

В Киеве силовики впервые пришли в элитные ночные клубы и рестораны, хотя ранее в столице мобилизация проходила далеко не так жёстко, как в регионах.

В Полтаве местные власти уполномочили сотрудников ТЦК на поквартирный обход жилых домов, а также подтвердили законность раздачи повесток в общественных местах. На аналогичные меры пошли власти Запорожья, а в дальнейшем возможно расширение этой практики и на другие регионы.

В командовании ВСУ объясняют необходимость «повесточных облав» потребностями армии. Начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов прямо поддержал принудительную мобилизацию, заявив, что поток добровольцев в ряды ВСУ давно иссяк.

Все, кто хотел, пришли в первые полгода масштабных боевых действий, заметил глава ГУР. Он признал отсутствие мотивации у тех, кого «принудительно или согласно нормам законодательства» загоняют в ряды ВСУ, их КПД будет почти нулевой.

С его слов, в рядах ВСУ находится около 1,1 миллиона человек и власти вынуждены поддерживать это количество из-за постоянных потерь.

«У «чёса» есть одна причина — закончились молодые, идейные. Приходится скрести по сусекам», — заметил глава ГУР. Он напомнил, что для того, чтобы «пытаться удержать фронт», украинское руководство будет понижать планку призыва для молодых, повышать призывной возраст до 70 лет для офицеров запаса и расширять номенклатуру призывных профессий для женщин.

Впрочем, не следует переоценивать публичный скепсис в исполнении главы военной разведки противника. Для российской армии переход ВСУ к обороне может создать определённые проблемы, отмечают эксперты.

Здесь всё будет зависеть от того, удастся ли Киеву заполнить окопы новобранцами, как они будут вооружены и в каком моральном состоянии они будут находиться.

При всех предполагаемых «скидках на коррупцию» у исполнителей оборонительных планов инициаторы этих планов всерьёз рассчитывают на успех обороны, отмечает Павлив.

«Надо понимать, что по аналогии с фронтовыми операциями Второй мировой войны нам нужны соединения для прорыва сплошной линии фронта. При этом нужно найти баланс между военной необходимостью и возможными потерями», — полагает собеседник.