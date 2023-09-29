Пока ВСУ безуспешно пытаются продвинуться на запорожском направлении, российское командование, похоже, готовит собственное наступление на другом участке линии соприкосновения. Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов по мостам и временным переправам через реку Оскол в Харьковской области. За последние несколько суток были поражены мосты в городе Купянске и районе станции Купянск-Узловая, а также в населённых пунктах Кошваровка и Сеньково.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары по коммуникациям ставят в тяжёлое положение группировку противника, находящуюся на левом берегу реки Оскол, которая рискует остаться без снабжения.

Как сообщил источник ИА Регнум, находящийся на купянском направлении, противник сосредоточил на левобережье Оскола крупную группировку, которая была усилена подразделениями, переброшенными с других направлений. В этом районе, в частности, действуют свежесформованные соединения ВСУ, прошедшие подготовку в Швеции.

«Южнее Купянска был впервые уничтожен танк Stridsvagn 122 — это шведская версия Leopard 2. Что говорит о переброске в этот район соединений, которые ранее действовали южнее — в районе Бахмута. Именно там светились шведские БМП CV-90 некоторое время назад. Ранее была информация, что шведы вооружили своей техникой одну из свежих бригад ВСУ, но она вместо наступления на запорожском направлении сначала действовала в Бахмуте, а теперь — в районе Купянск-Сватово», — отметил собеседник издания.

По оценке источника ИА Регнум, сохранившиеся у ВСУ переправы не позволяют снабжать столь большую группировку. Тем более, что ещё один возможный маршрут снабжения украинских войск был разрушен ранее: ВСУ самостоятельно повредили дамбу в районе населённого пункта Гороховатка.

Складывающаяся в районе Купянска ситуация ставит командование ВСУ перед нелёгким выбором: отступить на левый берег реки Оскол или остаться без снабжения и быть уничтоженной, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко. По словам эксперта, действия авиации направлены на лишение сил противника маршрутов снабжения с целью создания условий для наземных войск по выходу на рубеж реки Оскол на всей её протяжённости.

Кадр из видео Уничтожение танка Stridsvagn 122

«Следует отметить то, что в данном районе Украине ровно год назад удалось достичь определённых успехов. Там было отступление наших войск исключительно из-за слабого прикрытия данной зоны. Мы возвращаем те позиции, которые были утрачены осенью 2022 года. С нашей стороны произошло увеличение и численности, и технического оснащения войск, поэтому есть основания надеяться на определённый успех», — отметил Олег Желтоножко.

Эксперт также добавил, что большая часть боеспособных подразделений ВСУ сосредоточена на запорожском направлении, поэтому российские войска могут развивать успех, имея превосходство над противником.

В то же время командование ВСУ осознаёт масштабы проблемы и стремится найти выходы из сложившейся ситуации. По информации источника ИА Регнум, в районе Купянска, а также выше и ниже по течению реки Оскол противник заранее сосредоточил инженерные соединения, оснащённые понтонно-мостовыми парками для наведения временных переправ.

«Из того, что мне известно — они используют и технику советского производства, и немецкие мостоукладчики Biber на базе танка Leopard 2. Поэтому ждём, что они попытаются навести переправы. Но и с нашей стороны идёт работа: все участки, где может быть наведена переправа, находятся под наблюдением, так что снабжение группировки у них если не встанет, то существенно затруднится в любом случае», — заявил собеседник ИА Регнум.

С аналогичным мнением выступил и военный эксперт Олег Желтоножко. Он напомнил, что понтонно-мостовые парки есть у обеих армий, поэтому российские войска в дальнейшем смогут организовать переброску сил на правый берег реки Оскол. Однако любая понтонная переправа уступает в грузоподъёмности стационарной.

«Поскольку эти парки нельзя произвести и доставить в бесконечном количестве, возможности ВСУ по наведению переправ в любом случае будут ограничены. Кроме того, наводимые переправы являются лёгкой целью и в конечном итоге будут уничтожены. Поэтому организовать полноценное снабжение вряд ли удастся», — добавил эксперт.

Решающую роль в уничтожении украинских коммуникаций играют фронтовые бомбардировщики Су-34, которые задействуют бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Модуль представляет собой навесное оборудование, которое устанавливается на стандартную фугасную бомбу: на нём имеются складные крылья, которые позволяют бомбе не свободно падать, а планировать, как летательный аппарат. За счёт установки крыльев достигается высокая точность ударов, недоступная при простом сбросе бомбы. Также установка модулей планирования и коррекции существенно увеличивает дальность полёта бомбы в направлении противника, что позволяет избежать самолёту поражения средствами ПВО.

«Эти модули — это не то чтобы открытие, но это новация в нашей авиации. Их появление существенно увеличило эффективность бомбометания. Что признают и наши официальные лица, и в Киеве, и на Западе», — отметил Олег Желтоножко.

Хотя авиации удалось серьёзно нарушить снабжение противника, остаётся вопрос о конечных целях наступления. Источник ИА Регнум на купянском участке призывает не преувеличивать возможные результаты операции, поскольку они не открывают перед российскими войсками новых стратегических возможностей.

«Выход к реке Оскол будет означать только восстановление ситуации по состоянию на сентябрь 2022 года. Само по себе это ещё не успех, что тоже нужно понимать. Можно ожидать, что в случае ухода противника за Оскол ему также придётся оставить часть районов южнее: всё левобережье реки Северский Донец, включая Красный Лиман. Но и это будет только возвращением к прежнему положению, давайте ближе к реальности», — добавил источник ИА Регнум.

Собеседник издания напомнил, что большая часть города Купянска находится на правом берегу. На левом расположена промзона, которая может быть превращена ВСУ в мощный оборонительный район по аналогии с Мариуполем или Северодонецком.

С другой стороны, отмечает Олег Желтоножко, выход на рубеж Оскола может быть только промежуточной целью российского наступления. Год назад российским войскам не удалось организовать оборону по берегу реки. В новых условиях занятие купянского плацдарма может быть только первой фазой наступления, а не его конечной целью.

«Оскол — не самая мощная река, но это в какой-то мере географическая граница, которая облегчает организацию обороны. По берегу это проще сделать. Но пока это даже не цель наступления, это определённое тактическое преимущество. Если подойдём и зафиксируем наши позиции на этом рубеже. Это не означает конец наступательных действий, это некий промежуточный успех», — сообщил эксперт.

Оба собеседника ИА Регнум сходятся во мнении, что сложившаяся на купянском направлении ситуация ставит ВСУ в тяжёлое положение. Даже в случае, если Киев решит оставить правый берег реки Оскол, отступающие силы станут целью для российской авиации, дронов и артиллерии. Попытки удержать плацдарм, в свою очередь, грозят ещё большими потерями, а в перспективе — разгромом всей группировки. Командованию ВСУ предстоит сделать нелёгкий выбор, в котором оба варианта заведомо будут проигрышными.