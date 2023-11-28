В августе прошлого года украинские пропагандистские издания с омерзением пересказывали телевизионный сюжет с шахты «Должанская-Капитальная» в ДНР, где рассказывалось о женском труде. Патетика сравнения с Великой Отечественной войной, когда ушедших на фронт мужчин заменили женщины и старики, представлялась чем-то смешным и глупым: «Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года на оккупированных территориях Донбасса была объявлена так называемая мобилизация для участия в войне против Украины всего мужского населения».

Сергей Корсун ИА Регнум

В ноябре 2023 г. агентство Reuters дало большой фоторепортаж из Павлограда, где «впервые в истории женщины работают на шахтах вместо ушедших на фронт мужчин». На угольном предприятии, принадлежащем ДТЭК олигарха Рината Ахметова, было мобилизовано более тысячи шахтеров, многие из них погибли или ранены. Заменить их оказалось некем, поэтому всегда существовавший запрет на тяжелый физический труд для женщин украинское правительство отменило.

Но почему-то язвительных замечаний и выводов о «могилизации» из этого не последовало, хотя репортаж перепечатали несколько крупных изданий.

В нём, в частности, рассказывается о 22-летней Кристине, которая оставляет дома 4-летнего сына с мамой и отправляется под землю. Девушка обслуживает электропоезда, перевозящие рабочих к месту работы. Кристина рассказала агентству, что работа тяжелая, однако «платят хорошо и она чувствует обязанность остаться и внести свой вклад для тех, кто пошел воевать». Её собственный брат, работавший на этой же шахте, попал в ВСУ еще весной прошлого года.

Всего под землей трудится около 400 женщин, и как объяснили Reuters в компании, останутся там и далее. «Это действительно работа для мужчин. Это тяжелая работа», — говорит 43-летняя Наталья, а затем добавляет: «Я думаю, что в будущем здесь будет работать еще больше женщин».

Логика её слов очевидна: тщательно скрываемые потери привели к тому, что Украина превращается в «женскую» страну. В общем-то изменения в трудовом законодательстве, убравшие гендерные ограничения для тяжелых, вредных и подземных работ, связаны именно с этим, а не с эфемерным равноправием. К слову, министерство здравоохранения Украины тоже отменило свой приказ № 256, устанавливавший перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин.

Такая же ситуация и в армии.

До 2022 года увеличение количества женщин в ВСУ было стремлением выполнять «стандарты НАТО» и демонстрировать гендерное равенство. Теперь поток «боевых» видео с мертвыми и пока еще живыми барышнями в форме отражает суровую реальность.

Украинок напрямую зазывают в ВСУ рекламными роликами, в которых суровые девушки в дорогой снаряге красиво бродят с оружием по руинам, демонстрируя военную подготовку. Истории «бойчынь» — очень модный жанр, в прессе регулярно появляются интервью снайперш, разведчиц, мехводов, которые бросили детей и пошли воевать. Или никого не бросили, а нашли в окопе своё женское счастье и прямо там же сыграли свадьбу.

Это тоже можно рассматривать как форму рекламы, поскольку министерство обороны отменило любые ограничения на доступ военнослужащих ко всем должностям. Если раньше женщины могли проходить службу преимущественно по медицинским специальностям, на позициях связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас они в армии могут быть водителями, гранатометчицами, заместителями командира разведгруппы, командирами БМП, ремонтницами, пулеметчицами и т.д.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

При этом цифрами, когда речь заходит об этой категории военных, минобороны Украины предпочитает манипулировать. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что до 2022 г. в ВСУ проходили службу 32 659 женщин, а сейчас служит 42 тысячи, из которых 5 тысяч — на передовой. Однако 42 тысячи (по последним данным, уже 43 тыс.) — это только военнослужащих, а всего их в армии около 60 тысяч. Именно эту цифру и нужно сравнивать с «довоенной»: рост практически вдвое.

Сейчас «бойчыни» несут службу в смешанных подразделениях вместе с мужчинами, со всеми вытекающими из этого проблемами. Поэтому уже звучат голоса действующих военнослужащих и ветеранок изменить такой подход и создать боевые подразделения, которые будут состоять исключительно из женщин.

Одна из активных сторонниц нового формата — боец морской пехоты Ярина Чорногуз, которая говорит, что дамы в одном подразделении могли бы быть на одном уровне, а не тягаться с более сильными мужчинами.

«Если есть по факту сугубо мужские боевые подразделения, есть даже такие, у которых принципиально не берут женщин, то почему мы не можем иметь такое же женское подразделение, где женщина не будет себе выбивать перед мужчинами должности минометчицы, гранатометчицы, пулеметчицы?» — спрашивает Ярина. Легкая пехота, аэроразведка, разведка, саперные и снайперские подразделения — вот конкретные направления, которые лоббируются разного рода активистками, которые ссылаются на опыт других стран. В первую очередь — Израиля.

Мужчины пока смотрят на это скептически. Экс-нардеп, а ныне военнослужащий 72-й бригады Игорь Луценко считает, что какой-нибудь женский батальон — «это будет ярко и кинематографически. По крайней мере, это будет поводом еще раз показать нашу определенную идеолого-политическую близость к Западу». То есть речь опять про рекламу.

Так что «линия партии» хорошо просматривается на фоне огромных проблем с мобилизацией, которые будут только усугубляться. Сюда же можно отнести и известное решение украинского минздрава ставить с 1 октября 2023 г. на воинский учет женщин-медиков всех специальностей, фармацевтов и провизоров в возрасте от 18 до 60 лет.

Официальные органы неоднократно поясняли, что это ничего не меняет и ограничений для выезда за границу нет. Но такого рода мероприятия дают возможность оценить размер мобрезерва и оперировать им в соответствии с потребностями.

«Меня могут призвать в армию, поэтому я решила, что у меня должны быть некоторые навыки для фронта», — заявила The New York Times 24-летняя Алина Буднева, которая в прошлом году окончила медицинский университет и теперь должна встать на учет. Вместе с ней на организованных волонтерами курсах под Киевом занимаются продавщица строительного магазина Галина Винокур и менеджер по закупкам супермаркет Ирина Сычева.

Журналисты американского издания сообщают прямо:

«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большого количества украинских женщин в армию. Эти усилия поддерживают группы волонтеров, предлагающие обучение исключительно женщинам».

Понятно, что до принудительной мобилизации дело вряд ли дойдет (по крайней мере пока еще можно наловить мужчин). Однако тенденции показывают, что увеличение их числа в передовых частях — уже не мода и не дерзкие выходки отдельных искательниц приключений, а система. И накачивая эмоциональный градус в обществе через пропаганду, киевские власти готовы ради своего сохранения сжечь в атаках весь генофонд украинского народа.