Флаг на Каштановой улице. ВС России близки к полному освобождению Марьинки
Из района Марьинки — города-спутника в 24 км к юго-западу от центра Донецка — поступают сообщения о том, что российские войска готовы окончательно выбить оттуда ВСУ.
С 2014 года пригород столицы ДНР, где укрепились украинские войска, представлял собой постоянную угрозу для Донецка, сопоставимую с угрозой с северо-запада, из Авдеевки. Практически разрушенная в ходе боёв Марьинка была превращена в сплошной укрепрайон, с начала СВО продвижение наших войск здесь было минимальным — но, судя по сообщениям с передовой, ситуация кардинально изменилась.
В Сети опубликованы кадры, сделанные бойцами 150-й мотострелковой дивизии.
На видео запечатлено водружение российского флага на руинах жилого дома на северно-западных окраинах города.
Аналитики, изучающие кадры из зоны военных действий, смогли геолоцировать кадры. На видео запечатлён один из крайних домов на улице Каштановой. Эта улица идёт на северо-запад от делящего город пополам проспекта Дружбы. То, что ВС России дошли до этого дома по Каштановой улице, фактически означает, что южнее украинских войск уже не осталось — то есть большая часть города находится под контролем российской армии.
Под прикрытием урагана
О полном освобождении Марьинки говорить пока преждевременно, но оно возможно в самое ближайшее время, отметил источник ИА Регнум в 1-м Донецком армейском корпусе ВС России.
«Пока ситуация такая: остаются условно «ничьи» позиции. Иногда нашим войскам удаётся пройти вперёд, занять некий район, потом бывает отход — когда там не закрепляются», — отметил собеседник.
Пока что остаётся ряд районов Марьинки, достоверных данных о контроле над которыми не поступало. В первую очередь это касается территории на правом берегу реки Осиковки: частных домов вдоль улиц Ивана Франко и Леси Украинки. Далее город перетекает в дачный сектор, который тянется до поселка Георгиевка.
Но из слов нашего источника следует — вэсэушников медленно, но верно вытесняют из «серой зоны».
В любом случае основная часть городской застройки осталась позади. По некоторым данным, ВСУ удерживают в районе двух процентов территории города, не считая предместий и дачного сектора.
Когда «передок» — тот район Каштановой улицы, где водрузили российский флаг — станет тылом, можно будет на сто процентов говорить о контроле над городом, добавил собеседник.
«Наш финальный навал на Марьинку начался под прикрытием непогоды», — рассказывает источник ИА Регнум. Точнее, совпало несколько факторов.
«У противника была пересменка, и в этот момент случился ураган. Проспали нашу подготовку, не выдержали натиска, потом были вынуждены откатиться. Сейчас пытаются перехватить тут или там инициативу, но это скорее огрызаются», — отмечает собеседник ИА Регнум.
Реванш «аэромогильной бригады» маловероятен
Для того чтобы закрепить контроль над Марьинкой и отбросить противника на север, необходимо занять оборонительные позиции противника в городе и создать новые рубежи, чтобы не допустить возможной контратаки. Впрочем, в ближайшее время маловероятно, что ВСУ попытаются наступать в этом районе.
«В Марьинке стояла многострадальная 79-я аэромобильная бригада, прозванная «аэромогильная». Это, наверное, самое побитое подразделение ВСУ, боевой дух там никакой. Во многом этим и объясняется то, что они очень вяло сопротивляются», — отметил источник ИА Регнум.
Ресурсы 79-й бригады в Сети сейчас полны панических историй и взаимных обвинений. «Десантники» винят командование, их самих винят в трусости, подчёркивает собеседник ИА Регнум.
Волонтёры, близкие к 79-й бригаде, жалуются на плохую погоду, которая затрудняет снабжение войск, а также на действия российской артиллерии, которая держит под обстрелом маршруты снабжения противника со стороны города Курахово.
Отбросить за Волчью
Отступление на север лишит ВСУ возможности обстреливать территорию Донецка из ствольной и реактивной артиллерии калибра 122 и 152 мм.
После потери оборонительного рубежа в Марьинке противник будет вынужден откатиться севернее и создать оборонительный рубеж по реке Волчьей в городках Курахово и Горняк.
Дальнейшее продвижение в районе Марьинки создаёт серьёзную угрозу для другого украинского оборонительного узла — в районе города Красногоровки.
После установления контроля над Марьинкой и продвижения вдоль реки Осиковки позволяет охватить Красногоровку с юго-востока. В дальнейшем город может быть охвачен с северной стороны с перспективой взятия Красногоровки в кольцо.
Продвижение в Авдеевке
Одновременно с Марьинкой продолжается наступление в районе Авдеевки севернее Донецка. Здесь наступающие силы российской армии смогли развить успех, ранее достигнутый в районе авдеевской промзоны. Противник был выбит из района СНТ «Виноградники», обошли район с севера и продвинулись на южные окраины непосредственно города Авдеевки.
Согласно опубликованным в Сети кадрам, сделанным с беспилотника, подразделения ВСУ, державшие оборону в районе «Виноградников», бежали со своих позиций.
Силы пехоты при активном участии бронетехники смогли расширить зону прорыва в районе улицы Колосова. В дальнейшем этот плацдарм может быть использован для штурма города. Сейчас российские войска создают эшелонированную оборону на занятых позициях и готовятся двигаться вперёд.
«Занятие района СНТ открывает множество возможностей, — рассказал источник ИА Регнум. — Сейчас противник держится в лесном массиве южнее Авдеевки. Но с боевым духом там, судя по всему, совсем плохо. Если занять этот массив, можно выйти к оборонительному узлу ВСУ в районе ресторана «Царская охота». Зажмём их там с юга, востока и севера — будут отступать».
«А значит, ещё одна брешь в обороне ВСУ появится», — сообщает источник ИА Регнум.
ВСУ остаётся лишь «стойко держаться»
По мнению экспертов, успехи наших сил в Марьинке и Авдеевке — часть общей тенденции: после явной неудачи «контрнаступа» ВСУ наши войска переходят от обороны к наступательным действиям на многих участках фронта. Бои активизировались в районе Купянска, к западу от Артёмовска и на запорожском направлении.
Что касается непосредственно донецкого направления, то ВСУ явно не удаётся держать оборону сразу на всех направлениях.
На разных участках фронта противник стремится отходить и не ввязываться в боевые действия. Он предпринимает локальные попытки контратаковать и отбить ранее занятые позиции, но без особого успеха.
Военное руководство противника уже косвенно признало неудачи в районе Марьинки и Авдеевки.
Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил о том, что российское направление началось два дня назад при активной поддержке авиации и бронетехники. Об ответных действиях ВСУ Тарнавский сказал лишь, что «защитники и защитницы стойко держат оборону на марьинском и авдеевском направлениях».
Источники ИА Регнум отмечают: противник всё реже использует артиллерию для ведения контрбатарейной борьбы. Погода серьёзно влияет на возможности войск по использованию разведывательных и ударных беспилотников. Российские войска, в свою очередь, используют погодные условия в свою пользу и развивают достигнутые успехи.
Конечным итогом «зимнего наступления», полагают источники на местах, должно стать окончательное освобождение районов Марьинки и Авдеевки, которые используются для обстрелов Донецка. В случае, если российским войскам также удастся выбить противника из Красногоровки, столица ДНР впервые за девять лет сможет, наконец, вздохнуть свободно.