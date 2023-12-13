Из района Марьинки — города-спутника в 24 км к юго-западу от центра Донецка — поступают сообщения о том, что российские войска готовы окончательно выбить оттуда ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

С 2014 года пригород столицы ДНР, где укрепились украинские войска, представлял собой постоянную угрозу для Донецка, сопоставимую с угрозой с северо-запада, из Авдеевки. Практически разрушенная в ходе боёв Марьинка была превращена в сплошной укрепрайон, с начала СВО продвижение наших войск здесь было минимальным — но, судя по сообщениям с передовой, ситуация кардинально изменилась.

В Сети опубликованы кадры, сделанные бойцами 150-й мотострелковой дивизии.

На видео запечатлено водружение российского флага на руинах жилого дома на северно-западных окраинах города.

Аналитики, изучающие кадры из зоны военных действий, смогли геолоцировать кадры. На видео запечатлён один из крайних домов на улице Каштановой. Эта улица идёт на северо-запад от делящего город пополам проспекта Дружбы. То, что ВС России дошли до этого дома по Каштановой улице, фактически означает, что южнее украинских войск уже не осталось — то есть большая часть города находится под контролем российской армии.

Под прикрытием урагана

О полном освобождении Марьинки говорить пока преждевременно, но оно возможно в самое ближайшее время, отметил источник ИА Регнум в 1-м Донецком армейском корпусе ВС России.

«Пока ситуация такая: остаются условно «ничьи» позиции. Иногда нашим войскам удаётся пройти вперёд, занять некий район, потом бывает отход — когда там не закрепляются», — отметил собеседник.

Пока что остаётся ряд районов Марьинки, достоверных данных о контроле над которыми не поступало. В первую очередь это касается территории на правом берегу реки Осиковки: частных домов вдоль улиц Ивана Франко и Леси Украинки. Далее город перетекает в дачный сектор, который тянется до поселка Георгиевка.

Но из слов нашего источника следует — вэсэушников медленно, но верно вытесняют из «серой зоны».

В любом случае основная часть городской застройки осталась позади. По некоторым данным, ВСУ удерживают в районе двух процентов территории города, не считая предместий и дачного сектора.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Когда «передок» — тот район Каштановой улицы, где водрузили российский флаг — станет тылом, можно будет на сто процентов говорить о контроле над городом, добавил собеседник.

«Наш финальный навал на Марьинку начался под прикрытием непогоды», — рассказывает источник ИА Регнум. Точнее, совпало несколько факторов.

«У противника была пересменка, и в этот момент случился ураган. Проспали нашу подготовку, не выдержали натиска, потом были вынуждены откатиться. Сейчас пытаются перехватить тут или там инициативу, но это скорее огрызаются», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Реванш «аэромогильной бригады» маловероятен

Для того чтобы закрепить контроль над Марьинкой и отбросить противника на север, необходимо занять оборонительные позиции противника в городе и создать новые рубежи, чтобы не допустить возможной контратаки. Впрочем, в ближайшее время маловероятно, что ВСУ попытаются наступать в этом районе.

«В Марьинке стояла многострадальная 79-я аэромобильная бригада, прозванная «аэромогильная». Это, наверное, самое побитое подразделение ВСУ, боевой дух там никакой. Во многом этим и объясняется то, что они очень вяло сопротивляются», — отметил источник ИА Регнум.

Ресурсы 79-й бригады в Сети сейчас полны панических историй и взаимных обвинений. «Десантники» винят командование, их самих винят в трусости, подчёркивает собеседник ИА Регнум.

Волонтёры, близкие к 79-й бригаде, жалуются на плохую погоду, которая затрудняет снабжение войск, а также на действия российской артиллерии, которая держит под обстрелом маршруты снабжения противника со стороны города Курахово.

Отбросить за Волчью

Отступление на север лишит ВСУ возможности обстреливать территорию Донецка из ствольной и реактивной артиллерии калибра 122 и 152 мм.

После потери оборонительного рубежа в Марьинке противник будет вынужден откатиться севернее и создать оборонительный рубеж по реке Волчьей в городках Курахово и Горняк.

Дальнейшее продвижение в районе Марьинки создаёт серьёзную угрозу для другого украинского оборонительного узла — в районе города Красногоровки.

После установления контроля над Марьинкой и продвижения вдоль реки Осиковки позволяет охватить Красногоровку с юго-востока. В дальнейшем город может быть охвачен с северной стороны с перспективой взятия Красногоровки в кольцо.

Продвижение в Авдеевке

Одновременно с Марьинкой продолжается наступление в районе Авдеевки севернее Донецка. Здесь наступающие силы российской армии смогли развить успех, ранее достигнутый в районе авдеевской промзоны. Противник был выбит из района СНТ «Виноградники», обошли район с севера и продвинулись на южные окраины непосредственно города Авдеевки.

Согласно опубликованным в Сети кадрам, сделанным с беспилотника, подразделения ВСУ, державшие оборону в районе «Виноградников», бежали со своих позиций.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Силы пехоты при активном участии бронетехники смогли расширить зону прорыва в районе улицы Колосова. В дальнейшем этот плацдарм может быть использован для штурма города. Сейчас российские войска создают эшелонированную оборону на занятых позициях и готовятся двигаться вперёд.

«Занятие района СНТ открывает множество возможностей, — рассказал источник ИА Регнум. — Сейчас противник держится в лесном массиве южнее Авдеевки. Но с боевым духом там, судя по всему, совсем плохо. Если занять этот массив, можно выйти к оборонительному узлу ВСУ в районе ресторана «Царская охота». Зажмём их там с юга, востока и севера — будут отступать».

«А значит, ещё одна брешь в обороне ВСУ появится», — сообщает источник ИА Регнум.

ВСУ остаётся лишь «стойко держаться»

По мнению экспертов, успехи наших сил в Марьинке и Авдеевке — часть общей тенденции: после явной неудачи «контрнаступа» ВСУ наши войска переходят от обороны к наступательным действиям на многих участках фронта. Бои активизировались в районе Купянска, к западу от Артёмовска и на запорожском направлении.

Что касается непосредственно донецкого направления, то ВСУ явно не удаётся держать оборону сразу на всех направлениях.

На разных участках фронта противник стремится отходить и не ввязываться в боевые действия. Он предпринимает локальные попытки контратаковать и отбить ранее занятые позиции, но без особого успеха.

Военное руководство противника уже косвенно признало неудачи в районе Марьинки и Авдеевки.

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил о том, что российское направление началось два дня назад при активной поддержке авиации и бронетехники. Об ответных действиях ВСУ Тарнавский сказал лишь, что «защитники и защитницы стойко держат оборону на марьинском и авдеевском направлениях».

Источники ИА Регнум отмечают: противник всё реже использует артиллерию для ведения контрбатарейной борьбы. Погода серьёзно влияет на возможности войск по использованию разведывательных и ударных беспилотников. Российские войска, в свою очередь, используют погодные условия в свою пользу и развивают достигнутые успехи.

Конечным итогом «зимнего наступления», полагают источники на местах, должно стать окончательное освобождение районов Марьинки и Авдеевки, которые используются для обстрелов Донецка. В случае, если российским войскам также удастся выбить противника из Красногоровки, столица ДНР впервые за девять лет сможет, наконец, вздохнуть свободно.