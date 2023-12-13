Бюджетные войны в Вашингтоне закончились настоящим клиффхэнгером, которому позавидовали бы многие голливудские режиссёры. Последняя неделя работы Конгресса перед ранним уходом в рождественские отпуска так и не дала ответа на вопрос — будут ли выделены транши Украине. Не помогли ни отчаянные потуги украинских лоббистов, ни вызов на ковёр в Вашингтон в самый последний момент Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

В течение 2022 года согласование украинских траншей в Конгрессе было довольно рутинным делом.

Раз в несколько месяцев Белый дом запрашивал новые суммы, а демократы, имевшие тогда большинство в обеих палатах Конгресса, их выделяли. Всё поменялось после выборов в ноябре 2022-го, когда республиканцы получили шаткое большинство в нижней палате.

Аппаратчики администрации Джо Байдена уже тогда почувствовали, что дело может запахнуть жареным. Поэтому в декабре 2022-го, в последний месяц работы предыдущей сессии Конгресса, они выбили себе сразу 60 млрд долларов на транши Украине — на целый год вперёд. Это оказалось для Белого дома неожиданно разумным решением.

Ведь все попытки согласовать новые транши Киеву уже в 2023 году привели к бесконечному бюджетному кризису в Вашингтоне.

Сначала это стоило кресла спикера Кевину Маккарти — свои же однопартийцы лишили его должности за желание устроить закулисные «договорняки» с Байденом. Затем в Конгрессе на целый месяц разразилось длительное противостояние между кандидатами в спикеры.

Победителем этой схватки стал консерватор Майк Джонсон. Он прекрасно понимал, что его самого в любой момент может постичь судьба Маккарти. Поэтому Джонсон изначально постарался не ссориться с разными фракциями внутри республиканской партии, а единым фронтом выступить против Байдена и демократов.

Новоиспечённый спикер придумал нестандартный бюджетный манёвр.

Он объединил в один общий законопроект вопрос Украины и вопрос разрешения миграционного кризиса на южной границе США. Её ежемесячно штурмуют сотни тысяч нелегалов. Ситуация в приграничных штатах вроде Техаса и Аризоны уже становится патовой.

При этом Белый дом почти перестал уделять внимание внутриамериканским кризисам.

И у него нет ни желания, ни политической воли бороться с нелегальной миграцией. Многих нелегалов после ареста пограничниками просто отпускают — их негде держать, центры временного содержания переполнены. Они освобождаются под условие явиться в суд, куда никто в своём уме, конечно, не приходит.

С начала президентства Байдена южную границу США пересекли от 2 до 5 млн нелегалов. С этим и хотят бороться республиканцы — они требуют вернуть практики массовой депортации мигрантов, которые использовались в эпоху Дональда Трампа. А также возобновить постройку стены на границе, которая была заморожена после инаугурации Байдена.

Таким образом, спикер Джонсон убил двух зайцев одним выстрелом.

Он дал шанс правому крылу республиканцев добиться серьёзных уступок по ограничению потоков мигрантов, что для них является приоритетом. И одновременно не стал портить отношения с ястребами среди республиканцев, которые готовы выделить Украине ещё денег.

Манёвр Джонсона оказался на удивление успешным. Ему удалось сплотить вокруг своей платформы республиканцев сразу в обеих палатах. Даже ярые сторонники Украины вроде лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла или карикатурного неокона Линдси Грэма согласились попридержать транши Киеву. И использовать их как рычаг давления на Байдена.

Переговоры по вопросу миграции шли очень долго и в итоге закончились полным провалом.

Белый дом изначально готов был пойти на некие уступки. Но тут к делу подключились всевозможные НКО за права мигрантов и адвокаты бесконечного притока нелегалов. Они толком не дали Байдену сильно сдать назад и согласиться с требованиями республиканцев.

Стало очевидно, что согласовать транши Украине до Рождества вряд ли получится.

Тут к делу подключили всех украинских лоббистов по обе стороны Атлантики. В Вашингтон даже спешно отрядили отставных британских премьер-министров Лиз Трасс и Бориса Джонсона, а также австралийского отставника Тони Эбботта. Они безуспешно уговаривали республиканцев пойти на попятную.

Ну а вишенкой на торте стал срочный приезд Зеленского.

Для него это превратилось в сумбурное международное турне с неясным исходом. Сначала он побывал на инаугурации новоиспечённого президента Аргентины Хавьера Милея, где без особых успехов устроил кулуарные переговоры с Виктором Орбаном. А после визита в Конгресс направится в Брюссель, где его ожидает не меньше проблем.

В Вашингтоне Зеленский сначала отчитался перед советниками Байдена и руководством Пентагона и лишь потом явился в Конгресс. Здесь у него была одна большая закрытая встреча с влиятельными сенаторами от обеих партий и затем переговоры со спикером Джонсоном. И то и другое оказалось на редкость провальным.

Зеленский не смог доказать сенаторам, что инвестиции в Украину хоть как-то отбиваются, ведь ситуация на фронте для Киева становится совсем плачевной. Он не представил никакой дорожной карты стратегии Украины — с реалистичными целями и способами их достичь. Это вызвало особое недовольство среди республиканцев. Лучше всего его сформулировал Джонсон: он возмущался тем, что не понимает смысла продолжать вкладывать деньги.

При этом Белый дом открыто стращал законодателей перспективой поражения на Украине и возможным переносом боевых действий в страны НАТО. Однако такая риторика больше не работает.

Последние опросы в США показывают, что примерно половина американцев — и две трети республиканцев — считают траты на Украину избыточными. А больше половины хотели бы их прекратить, пока не решатся кризисы внутри самой Америки. На их мнение и ориентируются многие республиканцы, торпедируя согласование траншей Киеву.

Украинская повестка становится в США токсичной и соревнуется по непопулярности с самим Байденом, чьи рейтинги упали до минимума за весь период президентства. То ли ещё будет, если украинский фронт посыплется, а ВСУ начнут беспорядочно отступать. Такого Белый дом точно не переживёт — и это только сыграет на руку республиканцам в рамках предстоящей президентской гонки.

Конгресс возвращается с отпусков 3 января, тогда и начнётся попытка согласования траншей номер два. Вероятность того, что какие-то деньги Киеву всё же выделят, довольно высока. Но это, скорее всего, будут не те 60 млрд долларов, что выделялись год назад, а от силы раза в два-три меньше.

Таких траншей точно не хватит Украине для крупных наступательных операций и может не хватить даже для обороны. Особенно на фоне того, как и многие европейские страны, внимательно следящие за процессами в США, начали сворачивать свою помощь Киеву. А Пентагон вовсю заставляет украинцев переходить в режим глухой обороны до начала 2025 года и инаугурации следующего президента. Так, чтобы им хватило ресурсов и не случилось полного развала фронта.

Есть прямая корреляция — чем хуже обстоят дела на Украине, тем выше рейтинги Трампа, главного оппонента Байдена. Он идёт на выборы с обещанием за 24 часа разрешить конфликт и вполне может всерьёз начать переговоры о разделе Украины. Байден же — как и Зеленский — в этой конфигурации оказывается ненужной хромой уткой.