Российские войска продолжают штурм массированного укрепрайона ВСУ севернее Донецка. Тяжёлые боевые действия идут в районе города Авдеевка, штурм которого идёт сразу с нескольких сторон.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские источники признают, что 20 ноября начался «третий этап» штурма города, который был активно поддержан огнём нашей тяжёлой артиллерии и действиями тактической авиации.

В последние дни самой горячей точкой на Авдеевском направлении стал район «промки» — промышленной зоны, расположенной на юго-восточной окраине города.

Авдеевская и расположенная рядом Ясиноватская промышленные зоны — это район заводских и хозяйственных построек с обширными подвальными помещениями и бункерами.

Промзона находится на возвышенности, господствующей и над расположенной в низине кварталами Авдеевки, и над пригородами Донецка.

С 2014 года и до самого последнего момента «промка» использовалась ВСУ как плацдарм, с которого удобно было вести обстрелы столицы ДНР.

Сама территория «авдеевской промки» за восемь лет, прошедшие от начала конфликта в Донбассе до начала СВО, была превращена в хорошо подготовленный рубеж обороны — с заглублёнными в землю бетонированными укреплениями и протяжённой сетью подземных коммуникаций для переброски подкреплений и подвоза боеприпасов.

В дачных руинах

С мест поступают противоречивые сообщения. Ряд источников сообщает о полном контроле российских войск над районом промзоны, другие уточняют, что ВС России лишь закрепились на окраине «промки» и продвигаются на 100–200 метров.

Противник, как обычно, вовсе отрицает тот факт, что боевые действия в этом районе привели к существенным изменениям фронтовой обстановки.

Косвенным подтверждением успеха российских войск можно считать ролик, опубликованный в социальных сетях рядом Telegram-каналов. На видео, снятом беспилотником разведки, запечатлено отступление группы украинских солдат из Авдеевской промзоны. Привязка кадров показала, что вэсэушники отошли непосредственно на территорию Авдеевки и заняли оборону в районе улицы Красной. Установлено, что свои позиции оставили до сотни бойцов 110-й бригады ВСУ, которая ранее считалась достаточно мотивированной и боеспособной.

Отступившие войска обустраиваются в руинах частного сектора, используя подвалы жилых домов в качестве укрытий.

В таком случае можно говорить о том, что под контроль российских войск перешёл весь район вдоль Ясиноватского переулка и железнодорожная станция Ясиноватая-2. Следующей целью российского наступления должен стать район песчаного карьера на окраинах промзоны, район ресторана «Царская охота» и дачного посёлка «Виноградники».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Однако источники с мест сообщают, что часть украинских военных всё ещё остаётся на окраинах промзоны и в южной её части. В районе «промки» действуют как оставшиеся соединения 110-й бригады, так и бойцы, пытающиеся прорваться извне. Однако российские войска отбивают все попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.

Впрочем, интенсивность российского наступления и выбранная командованием тактика не оставляют ВСУ шансов на удержание района, сказал ИА Регнум ветеран ополчения ДНР Алексей Марейченко, известный под позывным Леший.

«Мои товарищи, которые сейчас там действуют, говорят: в районе Авдеевки движение идёт медленно, но эффективно и без лишних потерь», — рассказал Леший. Активно работают авиация, тяжёлая артиллерия, которая один за другим вскрывает укреплённые позиции противника, куда потом заходят штурмовики. «И темпы наступления не могут не радовать», — добавил собеседник.

Такая тактика была выбрана не случайно и с учётом опыта боёв за районы северо-западнее и севернее Донецка, отмечает ветеран-ополченец.

Почему опасность «промки» возросла с началом СВО

Как уже говорилось выше, в начале конфликта в Донбассе ВСУ создали массированный оборонительный узел, который нависал над столицей ДНР.

В эту зону, бывшую постоянной угрозой Донецку со времён кампании 2014–2015 годов, входили четыре элемента, расположенные по дуге с северо-запада на север. Это Донецкий аэропорт, позиции у посёлка Спартак (сейчас полностью уничтоженного) и промышленные зоны городов-спутников Донецка — Авдеевки и Ясиноватой.

И именно этот район всегда был самым сложным участком фронта сначала для ополчения ДНР, а затем для подразделений российской армии.

«Я был на «ясиноватской промке». Это место, где боевые действия не прекращались никогда. Ни в Минские соглашения, ни во время каких-то перемирий. К сожалению, приходилось и товарищей хоронить, и нести потери, поэтому сейчас, может, действуют медленнее, но минимизируя потери», — добавил Алексей Марейченко.

Донецкий аэропорт, напомним, был освобождён после четырёхмесячных тяжёлых боёв в январе 2015-го, другие упомянутые выше укрепрайоны ВСУ продолжали оставаться угрозой для Донецка.

Так было и в 2014–2015 годах, не прекращались обстрелы и в ходе Минских соглашений, а с началом СВО их интенсивность существенно возросла, отмечает собеседник ИА Регнум. Более того, ВСУ начали обстреливать те районы города, что на протяжении долгих лет оставались вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

Именно из района Авдеевки ведётся обстрел Донецка из артиллерии натовского образца и РСЗО (реактивных систем залпового огня), использующих кассетные боеприпасы. И в этом смысле освобождение района промзоны, который вплотную примыкает к кварталам Донецка, становится крайне важной задачей, в первую очередь для защиты мирного населения.

«Именно из этого района работали всегда не по военным объектам, а именно по жилым кварталам, — отмечает Леший. Поэтому, вновь подчёркивает он, необходимость освобождения этого района давно назрела и «откровенно радуют новости о продвижении наших войск».

Впереди — «Коксохим»

По информации с мест, продвижение в районе Авдеевской промзоны стало возможным из-за ослабления позиций ВСУ в городе. Поясним, линия боевого соприкосновения (ЛБС), проходя с северо-запада на юго-восток, в районе Авдеевки выгибается дугой. Украинская группировка в городе вклинивается в территорию, контролируемую нашими войсками.

Осознавая угрозу окружения города, командование ВСУ попыталось отвести часть войск из города, планируя контрудар по российским войскам западнее и восточнее города.

Ранее российские войска смогли перейти железнодорожную ветку, которая связывает Авдеевку и посёлок Очеретино. Продолжаются боевые действия в районе сёл Степовое и Бердычи. Украинские источники свидетельствуют о том, что проходящая через Бердычи трасса находится под постоянным обстрелом, что создаёт угрозу окружения Авдеевки. Также поступает информация о продвижении сил западнее Авдеевки со стороны населённых пунктов Водяное и Северное.

Именно отвод части сил из города позволил продавить ВСУ в районе промзоны. Однако остаётся неясным, является ли отвод части сил с передовых рубежей в застройке Авдеевки ситуативным решением или же командование украинских войск готовится к полному выводу войск из города.

Источники сходятся во мнении, что по состоянию на вечер 28 ноября большая часть района Авдеевской промзоны находится под контролем российских войск. Подразделения ВСУ, действующие на окраинах района, немногочисленны.

«Освобождение промзоны в первую очередь лишает их возможностей обстреливать Донецк. Потом появляется возможность наступления уже на южные окраины Авдеевки, входить в городскую застройку. Но будут ждать подхода других сил с восточных и западных окраин города», — отмечает собеседник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.

Освобождение Авдеевки также полностью лишает ВСУ возможности начать собственное наступление на Донецк, добавил Алексей Марейченко. После последовательного «выбивания» ВСУ из упомянутой выше цепи укрепрайонов — сначала из Донецкого аэропорта, затем из посёлка Спартак, а после из района Авдеевки — украинские войска будут отброшены на расстояние 10–20 км от городских окраин.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ключевым этапом штурма города должно стать освобождение района Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) на северо-западе города, который превращён в главный узел украинской обороны, который сравнивают с мариупольской «Азовсталью». До начала штурма «Коксохима» необходимо будет подавить артиллерию противника, действующую на огневых позициях в черте города.

Однако ВСУ будут продолжать удерживать оборонительные рубежи, которые создавались на протяжении последних девяти лет, до последнего, отмечают собеседники ИА Регнум.