Брянск, 15 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Галину Черткову, работавшую охранником в брянской гимназии № 5, где 7 декабря ученица открыла стрельбу по своим одноклассникам, поместили под домашний арест, сообщили 15 декабря в Брянском областном суде.

Надежда Михеева/ТАСС Галина Черткова

Суд не удовлетворил меру пресечения в виде заключения под стражу сотруднице ЧОП, избрав домашний арест.

Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Советский районный суд 9 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако 12 декабря Черткова подала жалобу на постановление суда.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 14-летняя школьница принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. Девочка пронесла оружие завернутым в бумагу-миллиметровку в пакете для сменной обуви. Момент, когда девочка и её сестра идут в учебное заведение за 10 минут до трагедии, попал на камеры видеонаблюдения.

В результате стрельбы от полученных ран скончалась одноклассница стрелявшей, ещё пять подростков госпитализировали. Губернатор области Александр Богомаз в этой связи заявил, что семьи погибших и пострадавших получат помощь.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители выяснили, что ружьё школьница взяла у своего отца. Кроме того, источник ИА Регнум сообщил, что в школе есть рамки металлодетектора, но на момент трагедии их не установили и не подключили.

Ранее, 10 декабря, суд поместил под домашний арест заместителя директора брянской гимназии Ларису Католикову. Ей предъявили обвинение в халатности. Она останется под домашним арестом до 7 февраля 2024 года. При этом 9 декабря суд продлил до 72 часов задержание отца стрелявшей восьмиклассницы Дмитрия Афанаскина.