Москва, 17 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Опора России — это участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики, заявил 17 декабря президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

Известия/Кристина Кормилицына

Он отметил, что фронту и мирным жителям городов и посёлков сегодня помогают тысячи волонтёров «Единой России». По словам президента, в освобождённых исторических землях Донбасса и Новороссии много смелых людей.

«Это врачи, учителя, учёные, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводств. Такие люди — это действительно наше достояние, это опора для страны», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает, что именно они станут основными кандидатами от «Единой России» на выборах.

Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность

Президент на съезде «Единой России» назвал важнейшей для «Единой России» задачей работу с лидерами общественного мнения, профессионалами, которые добиваются успеха, с волонтёрами, а также с ветеранами СВО.

Выступая перед делегатами съезда, он сказал, что Россия не отдаст свой суверенитет и ни на что его не променяет. Страна будет принимать все решения самостоятельно. Или Россия будет суверенной державой, или её вообще не будет, добавил глава государства.