Москва, 17 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Опора России — это участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики, заявил 17 декабря президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

Известия/Кристина Кормилицына

Он отметил, что фронту и мирным жителям городов и посёлков сегодня помогают тысячи волонтёров «Единой России». По словам президента, в освобождённых исторических землях Донбасса и Новороссии много смелых людей.

«Это врачи, учителя, учёные, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводств. Такие люди — это действительно наше достояние, это опора для страны», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает, что именно они станут основными кандидатами от «Единой России» на выборах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853742" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность

Президент на съезде «Единой России» назвал важнейшей для «Единой России» задачей работу с лидерами общественного мнения, профессионалами, которые добиваются успеха, с волонтёрами, а также с ветеранами СВО.

Выступая перед делегатами съезда, он сказал, что Россия не отдаст свой суверенитет и ни на что его не променяет. Страна будет принимать все решения самостоятельно. Или Россия будет суверенной державой, или её вообще не будет, добавил глава государства.