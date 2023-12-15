Брянск, 15 декабря, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Отцу 14-летней школьницы, которая устроила 7 декабря стрельбу в гимназии в Брянске, Дмитрию Афанаскину смягчили меру пресечения. Решение 15 декабря вынес Брянский областной суд.

Надежда Михеева/ТАСС Дмитрий Афанаскин

Судья по итогам сегодняшнего заседания вынес решение заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определённых действий. Пока идёт следствие, Афанаскину нельзя общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом.

Как сообщало ИА Регнум, трагические события в брянской гимназии, в которых участвовала дочь Афанаскина, произошли 7 декабря. Школьница принесла в учебное заведение ружьё отца и несколько раз выстрелила.

В результате одна школьница скончалась и ещё пятеро получили ранения. Также погибла сама стрелявшая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). Афанаскина задержали в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ). Также ему предъявили обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 224 УК РФ).

Отец девочки дал показания. Мужчину по решению суда арестовали на два месяца — до 7 февраля 2024 года.

Кроме того, 10 декабря суд арестовал замдиректора гимназии Ларису Католикову по обвинению в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Женщину отправили под домашний арест.

Ранее, 9 декабря, по решению суда в СИЗО на два месяца отправили директора охранного предприятия Сергея Поддубного и сотрудницу охраны гимназии Галину Черткову.