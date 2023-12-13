Думская комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует: после старта президентской кампании началась и активизация спецслужб НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния». Об этом заявил глава комиссии, депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Сергей Корсун ИА Регнум

Предпринимаются попытки организовать незаконные акции на территории России, готовятся провокаторы, в частности, в странах Прибалтики и в Грузии, за зарубежный счёт обучают псевдонаблюдателей, перечислил депутат Пискарёв.

«Формируют базу, чтобы сорвать выборы… И здесь «ждуны» осевшие не спят, просто затаились», — заметила руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Основная цель российской эмигрантской оппозиции — делегитимизировать выборы в марте 2024 года», — цитировало СМИ-иноагент «Голос Америки» другого иноагента, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, эмигрировавшего через Украину в Болгарию.

По оценке думской комиссии по противодействию вмешательству, в работу по «делегитимизации» включился Михаил Ходорковский, который непублично возобновил работу структуры «Открытая Россия» (организация, признанная нежелательной в РФ).

К 2023-му костяк этой структуры «эвакуирован» из России и распределён в странах ЕС, сообщил в начале декабря источник RT. Профессиональная медиастудия находится в Лондоне (на Бейкер-стрит), а работа сети Ходорковского ведётся в основном через литовские компании.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) еще в октябре опубликовала заявление, в котором призвала европейские страны считать Владимира Путина «нелегитимно избранным», если он победит по итогам голосования в марте.

В самом оппозиционном стане наметились разногласия по поводу предвыборной тактики.

Еще в начале осени блогер-иноагент Максим Кац (бывший муниципальный депутат московского района Щукино от «Яблока», ныне живущий в Израиле) заявил изданию-иноагенту «Медуза»: с учётом президентской кампании оппозиционерам следует объединить усилия. Кац уверен, что в России достаточно граждан, симпатизирующих либеральным политикам, и прозападным медиаресурсам нужно начать работать совместно и согласовать общую стратегию работы с аудиторией.

Начать борьбу было предложено со встречи в Лондоне, которую Кац наметил на 8 октября. Были приглашены ключевые функционеры «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, структура признанного террористом и экстремистом Алексея Навального, решением суда включена в список экстремистских организаций и запрещена в РФ), иноагенты Мария Певчих и Леонид Волков (включён в список экстремистов и террористов).

«Собраться втроем, затем убедить активную оппозицию, потом убедить лидеров мнений, нам симпатизирующих. А потом всем вместе убедить 30 миллионов тех, кто нас смотрит. А потом вместе с ними убедить 60 миллионов нейтрально настроенных людей», — озвучил амбициозные планы Кац.

Однако вместо объединения последовали многочисленные взаимные обвинения в шантаже, спам-атаках, лжи, манипуляциях, бездействии и неэффективности подходов.

Точку поставил лично Навальный. Из владимирской колонии №9 (где он отбывает наказание за экономические преступления) основатель ФБК передал Кацу: «идите к чертовой матери со своими коалициями», ведь это «имитация деятельности» и «фальшивка».

Впрочем, публичная ссора говорит лишь о том, что амбициозная «команда Навального», работающая из Лондона (где живёт Певчих) и Вильнюса (где часто появляется Волков) намерена действовать отдельно, не координируя действия со структурами Ходорковского, с устроителями «Вильнюсских форумов» или другими эмигрантскими центрами.

Вскрыть тактику навальнистов помог очередной скандал. В середине ноября живущий в Бразилии иноагент, один из бывших лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов обвинил структуры Навального в том, что те владеют так называемой ботофермой — сетями неплохо (от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи евро) оплачиваемых комментаторов в соцсетях, которые по аналогии с «фабриками троллей» называют «фабриками эльфов».

В обязанности «эльфов» входит публикация не менее 120 постов или комментариев нужного содержания за сутки. Работа идёт через фейковые аккаунты «Вконтакте» и других соцсетей, полученные при помощи фишинга (кражи паролей) или купленные в теневой части Интернета.

На днях навальнисты в привязке к мартовским выборам запустили очередную кампанию «за Россию без Путина», где как инструмент вполне может быть задействована ботоферма Жданова. Навальнисты призывают своих оставшихся в России единомышленников рисовать граффити, клеить листовки, заниматься обзвонами, но главное — распространять пропаганду в Интернете.

Работа в соцсетях поставлена на широкую ногу. Высокопоставленные кураторы «фабрики эльфов» — представители нежелательной в России организации фонда Free Russia Foundation с головным офисом в Вашингтоне и подразделениями в Тбилиси и Вильнюсе. Непосредственным руководителем ботофермы называют Олега Степанова — скрывающегося от следствия за рубежом экс-главу московского «штаба Навального» («Штабы Навального» — иноагент, признанный экстремистской организацией в России).

Помимо работы по дискредитации выборов, несистемная оппозиция будет активно эксплуатировать тему СВО и мобилизации и пытаться привлечь родственников мобилизованных и их самих, сказал ИА Регнум юрист Илья Ремесло. Эксперт приводит в пример проект «Путь домой», который выдавал себя за сообщество жен участников СВО, а на деле был продуктом иностранных медиа-специалистов и сотрудников ФБК.

«Их идея состоит в том, что они пытаются натравить родственников мобилизованных на власть, требуют немедленного вывода всех мобилизованных с фронта, что грозит катастрофой для России», — говорит Ремесло. Но они допустили ряд ошибок, выяснилось, что проектом занимаются напрямую те, кто работает на Навального, «на этом они и погорели».

Ещё один «сектор обстрела» — межнациональные отношения. Экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов напомнил в комментарии ИА Регнум о недавних событиях в Дагестане, инспирированных экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономаревым (иноагент, включен в список террористов и экстремистов) и украинскими спецслужбами.

Серуканов также напомнил об активизации темы «деколонизации России» с созданием «построссийских независимых государств», которую регулярно продвигают в эмигрантской среде. В преддверии выборов этот тезис вполне востребован у западных покровителей оппозиционеров, отмечает Серуканов.

А после выборов, полагает Ремесло, несистемная оппозиция вместе с иностранными политиками наверняка займется идеей признания избранного президента нелегитимным.