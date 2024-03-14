Материалы с тегом «Иноагенты»
Акунин* заявил о своём «интенсивном негативе» к тем, кто говорит по-русски
Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил на встрече с читателями в Лондоне...
новость часа
14 марта 2024
Отец Михаила Зыгаря* прокомментировал его «брак» с мужчиной
Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал ИА Регнум, что он думает об ориентации своего сына, который в 2022 году совершил каминг-аут и признался, что «сочетался браком» с мужчиной. По словам Виктора Зыгаря, он не знаком лично с...
13 марта 2024
Михаил Зыгарь* не приедет к тяжело больной матери
Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ставшего, по сообщениям СМИ, фигурантом уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, рассказал ИА Регнум, что мать бежавшего из России журналиста тяжело больна и может не дожить до конца года...
13 марта 2024
Отец Михаила Зыгаря* отреагировал на возбуждение дела в отношении сына
Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Виктор заявил ИА Регнум, что не согласен со взглядами сына на происходящее на Украине, и допустил, что после возбуждения уголовного дела за фейки о ВС РФ Михаил вообще не вернётся в Россию из США, куда...
13 марта 2024
Комику Белому* и музыканту Макаревичу* грозят штрафы
Комику Руслану Белому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозят штрафы за неуказание ими своего статуса иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом свидетельствуют данные картотеки...
13 марта 2024
Появились данные о возбуждении уголовного дела против Зыгаря*
Журналист и писатель Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах России (ВС РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В отношении Михаила Зыгаря...
новость часа
13 марта 2024
В Литве неизвестный напал на Леонида Волкова*
В Вильнюсе неизвестный мужчина напал на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован) Леонида Волкова (признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом рассказала Кира Ярмыш (физическое лицо, признанное в РФ...
13 марта 2024
Группа «Би-2» отменила четырёхдневный фестиваль в Турции
Рок-группа «Би-2» подтвердила, что запланированный на апрель фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком Кемере отменён. «Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию»...
13 марта 2024
Комик Руслан Белый пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе
Комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе. Об этом он рассказал во время выступления в Испании. «Мне вчера пришёл счёт за воду 180 евро (около 17 832 рублей. — Прим. ред.) — это нормально? Это за два месяца. Я...
12 марта 2024
Актёр Селин объяснил, почему Смольянинов* и Галкин* считают Россию злом
Часть представителей переломного поколения, которое росло и формировалось после перестройки и развала СССР, считает Россию злом, а Соединённые Штаты — примером всего самого лучшего. Об этом актёр Сергей Селин, сыгравший старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых...
11 марта 2024
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, соответствующий документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу...
11 марта 2024
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову*
Мосгорсуд 11 марта отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Верзилов ранее был осуждён на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российских вооружённых силах...
11 марта 2024
Юристы раскрыли возможные последствия хамских заявлений Пугачёвой
Певица Алла Пугачёва, уехав за рубеж, продолжила мнить себя лидером общественных мнений, но при этом зашла слишком далеко. И хотя сугубо юридических неприятностей её слова, вероятно, ей не принесут, последствия неизбежны. Такое мнение высказали ИА Регнум юристы, комментируя оскорбительное россиян...
8 марта 2024
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента России
Россияне, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях. Об этом 7 марта заявил спецпредставитель главы Министерства иностранных дел по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по...
новость часа
7 марта 2024
Петренчук: закон против рекламы для иноагентов работает, но этого мало
Иноагенты, которые, как анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, лишатся благодаря новому закону 50–80% своих доходов от рекламы, будут пытаться компенсировать потери за счёт иностранных источников финансирования. Но это не значит, что вступивший в силу в России закон не эффективен, просто...
6 марта 2024
Совфед одобрил законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете рекламы информационных ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. Соответствующие изменения внесут в Федеральный закон «О рекламе». Документ запретил распространение рекламы на информационных ресурсах иноагента. В этой связи рекламодатель и...
новость часа
6 марта 2024
Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова* за фейки о ВС России
Суд в Москве заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили 4 марта в Басманном районном суде. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. Срок исчисляется с момента...
4 марта 2024
Журналист Пивоваров* передал канал «Редакция» под управление редакторов
Права на Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» переданы команде редакторов, часть команды уволена. Об этом журналист Алексей Пивоваров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил 2 марта в Telegram-канале. Скоро вступит в силу принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о...
2 марта 2024
В Британии призвали к срочному освобождению Кара-Мурзы* для лечения
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал освободить из тюрьмы с целью пройти срочное лечение публициста Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Дипломат выступил с соответствующим заявлением после встречи в Лондоне с супругой и матерью заключённого...
2 марта 2024
Минюст включил писательницу Людмилу Улицкую* в реестр иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщила пресс-служба ведомства 1 марта. «Л. Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ...
новость часа
1 марта 2024