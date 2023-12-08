Москва, 8 декабря, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, объявившему 8 декабря о своём участии в выборах 2024 года, составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря.

Кадр из видео

Показатель за минувшую неделю не изменился. Уровень одобрения гражданами деятельности главы государства за тот же период вырос на 0,6% до 75,8%.

Ранее управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на проведённый опрос, заявила, что около 70% граждан России считают: Владимир Путин должен баллотироваться на новый президентский срок.

Выдвижение

8 декабря Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда», отвечая на соответствующий спикера парламента ДНР Артёма Жоги, объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года.

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Глава государства отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.

Избирательная кампания

Президент ранее принял решение по вопросу об участии в выборах, а заявил об этом именно 8 декабря на церемонии вручения наград потому, что ему был задан соответствующий вопрос, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С иностранными лидерами это своё решение Путин не обсуждал, добавил он.

Фактически предвыборная кампания Владимира Путина уже началась, формально же она начнётся после того, как действующий глава государства будет зарегистрирован в качестве кандидата, пояснил пресс-секретарь президента.

Нет сомнений в том, что электоральная кампания в России станет объектом нападок, но система работает слаженно, и страна уже научилась защищаться от таких нападок, сказал также Песков. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова ранее также отмечала, что недружественные России страны ещё весной 2023 года начали кампанию, направленную против выборов, и подчеркнула, что все усилия недругов России окажутся тщетными.

Оценки политиков и экспертов

Решение президента участвовать в выборах 2024 года поддержали ведущие политики и общественные деятели страны.

Принимая во внимание, сколь драматичный период переживает сейчас страна, решение Путина логичное и правильное, его работа в должности президента должна быть продолжена, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Президент никогда не избегал ответственных решений, и сейчас, в момент исторического выбора и исторического вызова, вновь показал, что готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан, заявила в свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Задавший президенту вопрос о его возможном участии в будущих выборах Артём Жога в разговоре с журналистами отметил, что решение о выдвижении Путина поддерживает вся страна и что люди на фронте переживали и задавались этим вопросом.

Владимир Путин продемонстрировал, что понимает все обстоятельства жизни российского общества и поэтому принял решение баллотироваться на пост главы государства, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Организация выборов

Совет Федерации 7 декабря назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На выборах первого лица государства трёхдневное голосование будет проведено впервые. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.

Вопрос о том, будут ли выборы проводиться в новых регионах страны, решат в срок до 12 декабря после консультаций с силовыми ведомствами, сказала ранее Элла Памфилова. Аналогичный порядок действовал и в период подготовки Единого дня голосования 2023 года, напомнила она.

Что касается голосования на президентских выборах за границей, особенно в странах, где работе российских дипмиссий чинят препятствия, то этот вопрос будет обсуждаться с Министерством иностранных дел, отметила Памфилова. В любом случае дистанционное электронное голосование на таких участках применяться не будет, отметила она.