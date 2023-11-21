В Петербурге некоторое время назад началось и продолжается судебное разбирательство, которое получило резонанс за пределами северной столицы. В этой истории с одной стороны участвует волонтёр, помогающий участникам СВО, с другой — христианская конфессия (пусть и не из числа традиционных, но давно укоренившаяся в России). И, наконец, в деле, которое сейчас рассматривает Выборгский райсуд, фигурирует опасная тема регионального сепаратизма.

Иван Шилов ИА Регнум

Община лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе), в том или ином виде существующая ещё с петровских времен, подала иск о защите чести и достоинства к волонтёру, общественному деятелю и блогеру Вадиму Егорову. Поводом стал ролик на канале Егорова в YouTube. Блогер назвал общину Анненкирхе антироссийским проектом и подчеркнул: «Это буквально сепаратисты, их же спонсирует ингерманландское сообщество, то есть сепаратистский клубок». Поясним: Егоров ассоциировал евангелически-лютеранский приход со сторонниками отделения от России так называемой Ингерманландии (она же Ингрия или Ижорская земля). Проще говоря, отделения от России Санкт-Петербурга и его окрестностей.

«От имени церкви заявляем, что все перечисленное — клевета… Требуем, чтобы суд признал Вадима Егорова виновным, а от него, в свою очередь, ждем публичных извинений», — приводило петербургское издание «Фонтанка» ответное заявление лютеран. Конспирологические теории в адрес Анненкирхе высказывались и раньше, но подобные безапелляционные обвинения звучат впервые, говорил «Коммерсанту» настоятель Анненкирхе пастор Евгений Раскатов.

Обвинения действительно серьёзные, если учесть, что за публичные призывы к нарушению целостности России (недавно введённая в УК статья 280.1) грозит срок до четырёх лет, а за призывы в СМИ или Интернете и до пяти.

Вадим Егоров сообщил ИА Регнум: в суде, первичное заседание которого назначено на начало февраля 2024 года, он намерен использовать информацию о связях Анненкирхе с сепаратистами, на основе которой блогер делал первоначальное заявление.

По его словам, руководство Анненкирхе было связано с Музеем истории Ингрии, который вели сепаратисты, позднее формально открестилось от них, но затем сотрудничество продолжилось, только через другой приход в Пушкине.

Сейчас Егоров продолжает сбор информации, в частности, о возможной финансовой поддержке «Церкви Ингрии» из-за рубежа и ее предполагаемых связях как с приходами Северной Америки, так и с местными активистами сепаратистов.

Пауль и Натан идут в ВСУ

Беспокойство петербургского общественника Егорова выглядит оправданным. Ведь «сторонников вольной Ингрии» (появившихся ещё в 1990-х и которых долгое время и не без оснований считали фриками и маргиналами) привечают кураторы бежавшей за границу «несистемной оппозиции». Наряду с объединениями сепаратистов Поволжья и Северного Кавказа.

Не далее как 15 ноября в Риге проходила конференция «Свободная Ингрия», где было заявлено: «Ингерманландский проект» имеет «решающее значение для народов, находящихся в ее границах, как средство выхода из-под московского империализма и гнета».

Куратор «Свободной Ингрии» (бывший муниципальный депутат в петербургском районе Пискарёвка, а ныне сбежавший в Литву иноагент Павел Мезерин)представлял своё детище на недавнем пражском «Форуме свободных народов пост-России». Это один из проектов беглого экс-депутата Ильи Пономарёва (иноагент, внесён в список террористов и экстремистов).

Для понимания, здесь же присутствовал один из лидеров сепаратистов Татарстана Рафис Кашапов (ещё один иноагент, ныне живущий в Лондоне), а также представители «Чеченской республики Ичкерия» — террористической организации, запрещенной в РФ.

10 августа признанное нежелательным в России издание «Новая газета. Европа» сообщило, что Павел Мезерин и другой «ингрийский» эмигрант Денис Угрюмов едут «в Украину, чтобы сформировать взвод «Свободная Ингрия» в составе «Сибирского батальона» ВСУ. Речь идёт об одной из альтернатив запрещённому в РФ так называемому «Русскому добровольческому корпусу» (РДК).

Издание, составленное из эмигрировавших сотрудников закрытой «Новой газеты» (иноагент) взяло у обоих боевиков с позывными Пауль и Натан интервью о «неизбежности распада России». Павел-Пауль Мезерин, быстро покинул фронт, но активно воевал на словах, делая заявления вроде: «Нужна победа над Россией в глобальной войне глобальными силами, чтобы весь мир поделил поствоенную Россию на части».

«Ингерманландцы», заметим, мелькали на оппозиционных мероприятиях задолго до СВО и до массовой релокации несистемных оппозиционеров. В 2011–2012 годах радикалы «засветились» во время митингов на Болотной площади, а чуть позже стали постоянными участниками так называемых Форумов свободной России, проходящих в Вильнюсе.

О том, что идея овладела если не массами, то определёнными кругами за рубежом и в России, свидетельствует творчество ещё одного иноагента — рэпера Мирона Фёдорова, более известного как Оксимирон.

В декабре прошлого года прокуратура Санкт-Петербурга возбудила дело против Оксимирона за трек «Ойда», также известный как «К чёрту старый дом, пересоберём». По мнению следствия, он содержит «призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России». Речь там идёт о всё той же «свободной» Ингрии-Ингерманландии.

За триста лет до Оксимирона

И всё это не имеет никакого отношения к «Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии» (ЕЛЦИ), зарегистрированной как религиозная организация в 1992 году, не нарушившей ни одного закона и не отвечающей за то, что то же историческое название — Ингрия — используют сепаратисты. На этом настаивает настоятель Анненкирхе пастор Евгений Раскатов, поясняя в YouTube, почему «православный блогер» Егоров должен быть признан клеветником.

«Никогда не спрашивай женщину о её возрасте, мужчину о его зарплате и Евангелическо-лютеранскую Церковь Ингрии на территории России, почему ее почтовый адрес находится в Финляндии и что за партнерские отношения у нее с зарубежными церквями», — парировал Егоров в беседе с ИА Регнум.

К слову, отношения у ЕЛЦИ и финских единоверцев довольно сложные. В октябре архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии Тапио Луома заявил: церковь недовольна тем, что в Санкт-Петербурге в пасторский сан возводят тех финнов, которые выступают против рукоположения женщин в священники.

Достоверность сведений, собранных Вадимом Егоровым, скоро должен определить суд. Пока же заметим, что название церкви, к которой относится Анненкирхе, действительно не имеет отношения к «переучредителям России». Просто потому, что ЕЛЦИ как самостоятельная структура впервые появилась еще во времена Гражданской войны. А Анненская лютеранская церковь — куда раньше.

Ингрией или Ингерманландией древнюю русскую Ижорскую землю (территория, расположенная по берегам Невы, ограниченная Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладогой на востоке) назвали шведы, оспаривавшие выход к Балтике у Руси-России.

Стокгольм владел Ингрией чуть менее ста лет — со Смутного времени до Северной войны. «Но за этот период шведы переселили некоторое количество жителей Финляндии на земли, где эти финны никогда не жили», — пояснил ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.

Первую лютеранскую кирху святой Анны для ингерманландских шведов, финнов, карел и немцев соорудили через год после основания Петербурга, в 1704 году, в Петропавловской крепости. Храм менял местоположение — нынешняя, каменная кирха был выстроена при Екатерине II на улице, которая была названа Кирочной (в честь храма, а не инструмента).

После провозглашения независимости Финляндии в 1917 году часть Ингерманландии с Выборгом и Карельским перешейком оказалась за границей, которая пролегла всего в 35 км от Петрограда. А через два года оставшиеся в столице бывшей империи финны-лютеране и провозгласили автономию церкви Ингрии.

Тем же 1919 годом датируется первый сепаратистский ингерманландский проект. Группа финнов, живущих южнее новой границы, то есть ещё ближе к Петрограду, при поддержке из Хельсинки провозгласила непризнанную «республику Северная Ингрия», которая просуществовала почти полтора года, до подписания Советской Россией и Финляндией мирного договора. Но и после этого финские власти некоторое время поддерживали «правительство в изгнании» — Ингерманландский комитет. Флаг, придуманный сепаратистами времён Гражданской войны, — жёлтый с сине-красным скандинавским крестом — вновь появился уже в конце века.

«За отсутствием состава преступления»

О так называемой свободной Ингрии в Ленинграде вновь заговорили в 1990–1991 годах, в канун распада СССР, отмечает петербургский политолог Николай Межевич.

Интересно, что со стороны самих ингерманландских финнов идея отделить «древние земли предков» от России никакой поддержки не вызвала (при всех претензиях этих финнов к советскому государству из-за раскулачиваний с высылками в 1930-е годы и массовой депортации августа 1941 года).

Зачастую сепаратистские идеи высказывали люди с русскими фамилиями. И, как отмечалось выше, долгое время носителями идеи были с виду чудаковатые персонажи. Например, бывший преподаватель марксизма-ленинизма в ЛГУ Виктор Безверхий (он же один из основателей постсоветского неоязычества волхв Остромысл). Основатель «Союза венедов» и ингрийский идеолог Остромысл, заметим, в 1992 году предстал перед судом за издание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Но дело было прекращено за отсутствием состава преступления, что ярко характеризует те времена в России.

Организация «Санкт-Петербург за автономию», официально зарегистрированная питерским управлением юстиции в 1996-м, и подобные ей группы заглохли к концу девяностых. «Ингрийство» не напоминало о себе еще около десятилетия, сказал ИА Регнум декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов.

В 2012-м преподаватель истории, политологии и журналистики СПбГУ, постоянный участник «Маршей несогласных» Даниил Коцюбинский опубликовал программную для «регионалистов» статью «Петербург в XXI столетии — независимое государство, член Евросоюза». Идеолог предлагал подумать о преобразовании Петербурга в парламентскую республику, а текст был проиллюстрирован сине-белым флагом «новой республики» и картой, включающей территорию северной столицы и западную часть Ленобласти.

Общественники из «Профсоюза граждан России» тогда требовали уволить Коцюбинского из университета, но санкций не последовало. И в 2013-м он, также в статусе старшего преподавателя СПбГУ, излагал всё те же тезисы на мероприятиях «Либеральной миссии» экс-министра экономики России Евгения Ясина. А в марте 2023 года иноагент «Росбалт» сообщал о лекции Коцюбинского в петербургском арт-пространстве mArs, где «историк объяснял, почему судьба Российской империи была предрешена в момент основания Петербурга».

Но всё же большая часть теоретиков «самоопределения народов» уже находятся за границей. Например, создатель «Республиканского движения Карелии» (РДК), «русскоязычный философ» и активный участник «Форумов свободных народов пост-России» Вадим Штепа эмигрировал в Эстонию и издаёт там журнал «Регион-эксперт», где трибуну дают и ингерманландцам.

Нельзя сказать, что правоохранители не занимались практикующими сепаратистами. Тем более что в отличие от 1990-х экстремисты играют на максимальное обострение, отмечает Николай Межевич. Ими активно ведётся работа в Интернете среди молодежи, предупреждает Шатилов.

Так, в мае 2016-го был задержан 36-летний Артём Чеботарёв, администратор группы «Свободная Ингрия» в сети «ВКонтакте». Петербургский СК обвинил блогера в возбуждении ненависти и вражды. Поводом стали записи Чеботарёва в паблике «Русский бандеровец», а при обыске у активиста нашли флаги Ингерманландии и материалы с нацистской символикой.

В ноябре 2017 года сотрудники центра «Э» главка МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали машину, в которой находились активисты «Свободной Ингрии» Ильяс Миникаев, Михаил Войтенков и Диана Ретинская. Утверждалось, что следователи нашли в автомобиле револьвер, гранаты и «коктейли Молотова». Но, как сообщало российское издание Forbes, задержанных через два дня отпустили под подписку о невыезде.

В том же 2017 году по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт движения «Свободная Ингрия» за призывы к беспорядкам. Координатор движения Дмитрий Витушкин активно раздавал комментарии по этому поводу, но о последствиях для самого «ингрийца» не сообщалось.

Под соседским присмотром

К ответственности Витушкина привлекли совсем недавно, в октябре этого года. 39-летний «краевед» и администратор сообщества «Ингерманландия» арестован по делу об оправдании нацизма в интернете (ч. 2 и ч. 4 новой статьи 354.1 УК) — за публичные высказывания, «дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады».

Сторонникам сепаратистских идей, оставшимся в России, уже не удаётся отделываться лёгким испугом — не те времена, отмечают эксперты. Но надо учесть, что ближайший «западный партнёр» — Финляндия — уже последние десять лет активно работает и с идейными сторонниками ингрийской идеи, и с организациями этнических финнов.

В 2015 году секретарь Совбеза Николай Патрушев констатировал: компетентными органами отмечалась активизация националистических и реваншистских организаций Финляндии, действующих через ряд российских НКО.

Наблюдателями не раз отмечалось влияние на «ингров» со стороны Суоми. Через Институт Финляндии в Санкт-Петербурге правительство соседней страны помогало сепаратистам Ингрии, поддержкой западных спонсоров пользовалась организация «Inkerin Liitto» («Ингерманландский союз») — разумеется, под предлогом сохранения ингрийский культуры и языка.

К упомянутой выше «Церкви Ингрии», ее популяризаторской деятельности и финансированию, кстати, и до недавнего случая тоже не раз появлялись вопросы. Хотя ещё раз заметим, обоснованность более серьёзных обвинений против Анненской общины ЕЛЦИ должен определить суд.

Активисты движения, особенно из числа бежавших за границу, не скрывают, что собираются распространять сепаратистские идеи и в других регионах России, в основном через Интернет. «Задача — нарушение территориальной целостности Российской Федерации. А вот движение к этому может быть через что угодно, через экологию, через гуманитарные проблемы, через воссоединения семей. Здесь, как говорится, фантазия богатая», — говорит Николай Межевич.

Такие желания, несомненно, приходятся по нраву националистам из Хельсинки, сторонникам Великой Финляндии (Suur-Suomi), которые точно не отказались бы от Ленинградской области. Другим странам Запада раскачка ситуация в России тоже будет на руку. Поэтому едва ли заявления Вадима Егорова и других активистов о возможных проявлениях сепаратизма и его финансировании из-за рубежа — хотя их еще предстоит оценить суду — стоит оставлять без внимания.