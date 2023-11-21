Москва, 21 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Работа по дискредитации выборов президента РФ в 2024 году уже ведётся. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на международной научной конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать (президентские, — прим. ред.) выборы. И уже работают и там, и здесь, ждуны осевшие не спят, просто затаились», — сказала Памфилова.

15 ноября президент России Владимир Путин наградил Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Он также вручил награды представителям избиркомов. Награждение приурочили к 30-летию создания ЦИК. В ходе выступления глава России подчеркнул, что государство будет пресекать все попытки вмешательства в ход выборов в России. Он также отметил достижения руководства ЦИК в создании такой избирательной системы, которая способна ответить на любые вызовы, включая голосование в новых регионах.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об отсутствии аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России.

Предстоящие выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству РФ, должны пройти 17 марта 2024 года.