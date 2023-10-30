Евросоюз готовит уже 12-й по счёту пакет антироссийских санкций, оповестила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сейчас мы консультируемся со странами-членами», — уточнила она по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

Она, правда, не уточнила сроки утверждения очередных «наказаний». Очевидно одно — сроки сдвигаются.

Ранее источники Bloomberg утверждали, что ЕС может представить 12-й пакет в первой половине октября. Тогда же говорилось, что Брюссель может дать добро на передачу Украине арестованных активов российского Центробанка. Второе обещанное новшество — санкции против атомной отрасли России.

В Киеве уже поторопились обозначить новую дату принятия нового санкционного пакета. «Мы думаем, что санкционный пакет на протяжении ещё двух недель будет формироваться, в середине ноября будет утверждаться странами-членами. И в любом случае до 15 декабря этого года мы ожидаем или его принятия, или, по крайней мере, согласования», — оптимистично заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

Сроки уже прошли, а дискуссии ещё идут: как и при обсуждении предыдущих пакетов, ЕС сталкивается с противоречиями интересов правительств европейских стран.

Предыдущий санкционный пакет Евросоюз ввёл сравнительно недавно — в июне. Тогда ограничения коснулись высокотехнологичной продукции, комплектующих для оружия, а основной акцент был сделан на борьбе с обходом санкций: на контроле за действиями третьих стран и компаний, которые могут способствовать такому обходу.

Тогда уже стало понятно, что уже введённые блоки санкций не только не оказали пресловутого разрушительного влияния на нашу экономику, но и обострили внутриевропейские проблемы. Впрочем, брюссельские бюрократы явно желают добиться выхода 12-й серии антироссийских мер любой ценой.

Литовцы против гвоздей

Некоторым членам ЕС уже утверждённые наказания кажутся недостаточными — традиционно в роли «ястребов» выступают прибалтийские страны и Польша. В частности, Литва в октябре предложила запретить экспорт в РФ радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

«Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «Назло России», — отметила по этому поводу официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД Эстонии и вовсе потребовал ввести полное торговое эмбарго ЕС в отношении России. Впрочем, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна готов одобрить альтернативные предложения «в случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне ЕС».

Таллин готов согласиться на запрет на транзит подпадающих под ограничения товаров и резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей, и подтверждение того, что ЕС будет замораживать российские активы до полной компенсации военного ущерба Украине, перечислил Цахкна.

Варшава, в свою очередь, настаивает на запрете в отношении новых сделок с «Росатомом», закупок российского урана, сжиженного газа и стали. Кроме того, поляки в рамках обсуждаемого 12-го пакета желают запретить импорт алмазов из России, а также наложить дальнейшие ограничения в IT-сфере, включая запрет на предоставление IT-услуг представителям из России.

Евросоюз рассматривает включение в список подсанкционных товаров алюминия, думает усилить вторичные санкции, а также расширить списки товаров двойного назначения. Как передавал иноагент Deutsche Welle (DW) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза, последнее аргументируется тем, что компоненты двойного назначения якобы содержатся в российском оружии и боеприпасах.

«Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников», — пояснил тогда собеседник DW.

Звучит абсурдно, но вполне вкладывается в принятую на Западе точку зрения о том, что Россия вынуждена использовать компьютерные чипы — от посудомоечных машин и холодильников — для производства оружия. На этом фоне меркнут даже заявления литовских политиков про гвозди.

«В чём смысл продолжать?»

Заявление советника Зеленского, Власюкао том, что санкции-де будут приняты уже к середине декабря, выглядит скоропалительным. Надо учесть упомянутые выше значительные противоречия в ЕС по поводу того, что именно должно войти в новый санкционный список.

«Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике», — указал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт в принципе не видит смысла в дальнейшем продолжении санкций. Они «могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам, — констатировал Сийярто. — Если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто её вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чём смысл её продолжать?»

Найдутся возражения и у других представителей ЕС: в частности, российское ядерное топливо нужно не только Венгрии, но и Чехии, Болгарии и Финляндии.

После выборов к ним присоединился недовольный голос Словакии: Братислава, чьи две АЭС нуждаются в российском топливе, заявила, что не поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза, если они будут касаться атомной сферы.

«Есть предложения, которые говорят, что в 12-м пакете могут быть вещи, касающиеся атома. Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали», — сказал Роберт Фицо, недавно вернувшийся на пост словацкого премьер-министра.

На фоне недавнего переворота в Нигере (точнее, на фоне запрета захвативших власть военных поставлять уран во Францию) Париж тоже дважды подумает над ограничением уранового экспорта из России.

В конце концов, Соединённые Штаты увеличили импорт российского урана до максимальных значений за последние 20 лет. Словом, едва ли европейские страны будут рады предложению Варшавы ограничить контакты с «Росатомом».

Схожая ситуация складывается и на алмазном рынке. The Guardian напоминает, что на Россию приходится 30% мирового предложения на рынке этих драгоценных камней. Если российские алмазы попадут под санкции, подорожание ресурса станет ощутимой неприятностью для европейской микроэлектроники, а также для обрабатывающей и электротехнической индустрий ЕС. Кроме того, Бельгия, где находится крупнейший центр торговли алмазами, будет явно не в восторге от необходимости искать сопоставимые объёмы на других рынках.

Внутри Евросоюза оформилось довольно сильное антисанкционное крыло, сказал ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. В него входят не только Венгрия, Словакия и Бельгия: другие государства также следят за своими отраслями экономики и препятствуют внедрению ограничений. Громкие заявления поляков и прибалтов едва ли найдут понимание в столицах более рационально настроенных европейских стран, уверен Ткаченко.

Бесполезное упорство

С другой стороны, шансы на то, что 12-й пакет всё же будет принят европейскими государствами, определённо имеются.

Как минимум ранее даже Будапешт всё же поддерживал предыдущие блоки ограничительных мер — пусть их принятие временами задерживалось, а состав ограничений изменялся.

Возможно, протесты «антисанкционного крыла» имеют целью поторговаться с Брюсселем и получить за своё согласие политические и экономические преференции.

Кроме того, надо учесть, что введение каких-то дополнительных ограничений в отношении России не стоит главной целью общего одобрения Евросоюзом 12-го пакета санкций. Брюссель не может не принять новые ограничительные меры (пусть даже и более символические), потому что признание раскола мнений в Европе будет означать для ЕС наличие глубочайших внутренних проблем.

«Главная задача этого пакета санкций — демонстрация политического единства. Если он принимается, пусть даже в усеченном виде, тогда можно говорить о том, что Евросоюз сохраняет политическое единство. Если он откладывается как минимум и тем более срывается, значит, политическое единство Евросоюза находится в очень серьёзном кризисе», — поясняет Евстафьев.

Что касается РФ, то едва ли новые меры ЕС способны значительно повлиять на экономику нашей страны и тем более сокрушить её. Российская экономика активно перестраивается, Москва ищет и находит новые экспортные рынки, выстраивает альтернативную логистику, налаживает механизмы параллельного импорта для ввоза товаров через третьи страны.

«Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчётов», — отмечал премьер Михаил Мишустин.

Все болезненные для России санкции закончились еще в мае 2022 года, полагает Ткаченко. Исключение составляет лишь волна ограничений, связанных с потолком цен на нефть. Впрочем, пишет издание Foreign Policy, Россия легко обходит и этот потолок, что, по сути, делает его неэффективным. Вероятно, таковой будет и судьба нового санкционного пакета — если, конечно, чиновники ЕС смогут убедить многие европейские столицы пойти наперекор интересам собственной экономики и здравому смыслу.