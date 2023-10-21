Вильнюс, 21 октября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Запрет на экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей предложила ввести Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом 21 октября сообщило издание EUobserver со ссылкой на документ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций в закрытом режиме. Свои предложения представили Литва, Польша и Эстония. По мнению Варшавы, в санкционный пакет следует включить запрет на новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Также предлагается заблокировать предоставление российским компаниям IT-услуг. Таллин выступил за полное торговое эмбарго в отношении России.

Вильнюс подробно расписал рекомендации «по разрушению российских промышленных мощностей». В частности, 12-й пакет санкций должен включать запрет на экспорт лазерных технологий, на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей, кнопок, швейных игл, вязальных спиц.

Одновременно «рабочие группы» Совета ЕС ускорили работу по юридической легализации изъятия замороженных российских активов. При этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз «предпочитает верить в то, что его существующий санкционный режим наносит вред России».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, антироссийские санкции, вопреки ожиданиям Евросоюза, не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере.

Глава МИД призвал задуматься наконец: кому санкции больше вредят — ЕС или Москве, есть ли в них какой-то смысл, достигли ли они заложенных целей.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал, что, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются. Ситуация в российской экономике устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%, что является хорошим результатом. Почти половину роста экономики России приносит развитие промышленности, а не нефтегазовые доходы.