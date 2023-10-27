Братислава, 27 октября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Словакия не поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза, если они будут касаться атомной сферы. Об этом 27 октября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо журналистам по итогам саммита ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть предложения, которые говорят, что в 12-м пакете могут быть вещи, касающиеся атома. Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали», — сказал Фицо.

Он добавил, что такая позиция связана с работой в Словакии атомных электростанций и снабжением их топливом.

По словам Фицо, санкции в отношении России не работают, но это не значит, что он будет голосовать против каждого предлагаемого ограничения. Он отметил, что позиция будет основываться на влиянии санкций на Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо, ранее трижды занимавший пост премьер-министра Словакии, возглавляет партию Smer, которая по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года получила 42 из 150 мест в парламенте. С учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

Во время недавней встречи с депутатами Фицо подчеркнул, что политикой его правительства будет гуманитарная и гражданская помощь Украине, но никакого оружия киевский режим не получит.

В ходе предвыборной компании Фицо не раз заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь киевскому режиму. Сразу после завершения выборов президент Словакии Зузана Чапутова отказалась согласовывать выделение очередной помощи Украине, сославшись на позицию победителей выборов и будущих министров.