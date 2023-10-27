Новое правительство Словакии отказалось от поставок вооружений для ВСУ. Вновь избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Братислава впредь не будет оказывать Украине военную помощь.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи», — заявил Фицо в социальных сетях.

И хотя Словакия не является крупнейшим поставщиком военной техники, её позиция может оказать существенное влияние на ход украинского конфликта. На территории страны находятся предприятия бывшего чехословацкого ВПК, способные обслуживать технику «советского образца» и производить боеприпасы к ней. Также Словакия обладала запасами вооружений, которые уже были переданы ВСУ.

Именно Словакия одной из первых поставила Украине военные самолёты. В общей сложности ВСУ получили тринадцать словацких истребителей МиГ-29. Четыре машины перелетели на украинские аэродромы своим ходом, а остальные были перевезены по земле и, скорее всего, были пущены на запчасти. Вместо истребителей ВВС Словакии получили от США вертолёты AH-1Z Viper.

Примечательно, что тогда Роберт Фицо, будучи лидером партии Smer, заявлял, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением положений конституции Словакии. В то же время США использовали ситуацию для навязывания своим партнёрам партии вертолётов, за которые пришлось заплатить из словацкого бюджета.

Однако главным вкладом Словакии в переформатирование ВСУ стала поставка самоходных артиллерийских орудий Zuzana 2, а также подготовка их украинских экипажей.

В рамках программы помощи ВСУ были переданы восемь самоходок. Позднее Киев заключил соглашение на поставку ещё одного дивизиона из 16 орудий. О состоянии контракта не сообщалось, однако не исключено, что часть машин так и не была поставлена ВСУ. А может, уже и не будет.

Колёсное самоходное орудие Zuzana было принято на вооружение словацкой армии в 1998 году. САУ стала продолжением концепции чешского орудия Dana: гаубица на шасси грузовика Tatra 8×8. От оригинальной версии Zuzana отличается калибром орудия. Если чешская самоходка сделана под «советский» 152-мм стандарт, то словацкая модернизация разработана для заказчиков, использующих 155-мм орудия образца НАТО.

В 2009 году на вооружение была принята самоходка Zuzana 2, башня которой вращается на 360 градусов. Именно эти орудия и были заказаны Киевом. Со сменой правительства Словакии Украине, скорее всего, придётся искать новых поставщиков самоходных установок.

По оценке экспертов, приостановка поставок орудий может создать для ВСУ определённые трудности, особенно в контексте продолжающегося уничтожения украинской артиллерии в результате контрбатарейной борьбы и применения барражирующих боеприпасов «Ланцет».

С начала специальной военной операции «Ланцеты» применялись по самоходным артиллерийским установкам ВСУ не менее 155 раз, сообщает статистика форума Lostarmour, пользователи которого отслеживают данные о применении вооружении на основании данных из открытых источников.

Общее число самоходных орудий, потерянных ВСУ с начала конфликта, оценивается в 167 единиц, хотя в действительности эта цифра может быть сильно выше, поскольку далеко не все потери фиксируются в сети.

«В складывающейся ситуации каждое орудие оказывается на вес золота. Особенно колёсные самоходки вроде «Даны» или «Сюзаны». Вообще, тот факт, что у нас таких орудий нет в количестве — это наш недостаток, который противник не может не использовать. В мобильности колёсные САУ выигрывают, и, конечно, прекращение поставок таких орудий — для ВСУ крайне нежелательный момент», — отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

Однако, в любом случае, Словакия не является главным поставщиком вооружений Украине, просто в силу своих небольших размеров. Поэтому отказ от поставок словацких вооружений не окажет критического влияния на ход боевых действий.

Куда важнее, как именно будут действовать власти Словакии относительно ранее достигнутых соглашений, касающихся военного сотрудничества с Украиной.

В ноябре 2022 года министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о создании в Словакии сервисного центра по обслуживанию и ремонту бронетехники немецкого производства. В частности, речь идёт о самоходных орудиях PzH 2000, которые нуждаются в регулярном техобслуживании.

Другой немецкий концерн Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению министерства обороны Германии создал ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце. Однако в феврале 2023-го СМИ сообщали о том, что Словакия блокирует самоходки на границе с Украиной из-за бюрократических формальностей и не пропускает их на свою территорию для ремонта. Позднее министр обороны Ярослав Надь опроверг эти заявления, однако, что называется, «осадок остался».

Новое правительство Словакии может серьёзно ограничить сотрудничество с НАТО в сфере военной поддержки Украины, что создаст большие проблемы с военной логистикой.

«Словакия связана с Украиной железной дорогой, причём часть маршрута проходит через горные тоннели. Через Словакию, в первую очередь, идёт снабжение с Чехией, которая обладает мощным ВПК и ремонтирует почти всю украинскую технику советского образца. Если Фицо упрётся в этом вопросе, поставки из Чехии встанут под вопрос», — отмечает Александр Михайловский.

Логистический тупик для Киева усугубляется тем фактом, что другие соседи Украины тоже охладевают к идее поддержки ВСУ. Ранее в Польше обвинили Киев в неблагодарности и напомнили, что Варшава передала ВСУ большое количество военной техники из собственных арсеналов. Позднее стало известно, что Польша поставки вооружений для Киева свернула. Также необходимо учитывать, что власти Венгрии всегда демонстрировали своё нежелание поддерживать курс ЕС и НАТО на конфронтацию с Россией.

Поэтому изменение позиции Словакии по вопросу поддержки ВСУ может привести к созданию «логистического заслона» между Украиной и Западной Европой. Однако эксперты призывают пока не быть столь оптимистичными.

«Да, конечно, что поляки, что венгерский Орбан — ставят украинцам палки в колёса. Но на прямую конфронтацию они не идут по понятным причинам. Та же Венгрия строит у себя предприятие немецкого концерна Rheinmetall по производству боеприпасов. Думаю, они знают, куда эти боеприпасы поедут. Так и словаки: могут местами напакостить, но на прямой конфликт не пойдут», — резюмировал Александр Михайловский.

Хотя открытый конфликт Братиславы с НАТО и ЕС и маловероятен, тем не менее позиция Словакии уже оказывает пусть и небольшое, но влияние на ход боевых действий.