Брюссель, 27 октября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций, в который включит алмазную отрасль. Об этом 27 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций. Сейчас мы консультируемся со странами-членами. В частности, мы изучаем, как перекрыть доходы России от алмазов», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что это будет сделано в координации со странами — членами «Большой семёрки» (G7).

Как передавало ИА Регнум, издание EUobserver со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что Евросоюз собирается включить российские алмазы в новый пакет санкций. Отмечается, что алмазы станут главной темой 12-го раунда обсуждений нового пакета санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсудят варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. В частности, им предстоит договориться по поводу механизма, с помощью которого будет подтверждаться происхождение алмазов. Также они должны обсудить вопрос с пороговым значением веса алмазов, предполагается, что для этого могут выбрать один карат.