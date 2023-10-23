Ту прыть, которую западные страны проявили, реагируя на инцидент с газопроводом Balticconnector, надо было проявить раньше — расследуя подрыв «Северных потоков». Об этом заявил журналистам 23 октября замглавы МИД России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал антироссийский выпад президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. 20 октября тот заявил: Балтийское море может быть перекрыто для российских судов, если выявится причастность Москвы к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector.

Грушко заметил: если Латвия полагает, что нанесение ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения (как это записано в стратегических документах НАТО) — то, после подрыва «Севпотока-2», Германия должна была потребовать закрытия Балтики для американских кораблей. «Поскольку сейчас в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрыву на «Северном потоке», то должна быть прекращена любая помощь и содействие Украине», — цитировал ТАСС замминистра иностранных дел.

Латвийский президент Ринкевичс — не единственный прибалтийский руководитель, который в последние дни решил поспекулировать на теме инцидента с «Балтикконнектором». Тогда же, 20 октября, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после визита в США заявил: инцидент на эстонско-финском газопроводе был не экологической аварией, а атакой на инфраструктуру НАТО.

Эстонский президент Кая Каллас (похоже, стремясь загладить впечатление от недавнего скандала с «пророссийским бизнесом» своего мужа) поспешила заявить: если за инцидентом стоит Россия, то нужно начать консультации с партнёрами по НАТО о совместном ответе на агрессию против страны — члена альянса.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис уже призвал североатлантических партнёров помочь с охраной объектов европейской инфраструктуры — особенно «находящихся в открытом море газопроводов».

В выигрыше американцы, но «виновны» Россия и Китай

О том, что газопровод Balticconector был повреждён извне, первым сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё. Заявление прозвучало 10 октября — всего через два дня после того, как компания-оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщила о временном перекрытии подводной трубы из-за необычного падения давления.

Финская полиция завершила следственные действия на месте поврежденного газопровода лишь 19 октября, а изучение полученных данных еще продолжается. Ждать официального выяснения причин, как мы помним по «Северным потокам», можно очень долго.

Но «выводы» уже успели сделать, в том числе и в штаб-квартире НАТО: в альянсе отметили, что пока не имеют информации о том, что произошло с газопроводом, но успели анонсировать «общий решительный» ответ.

Масла в огонь подлило новое происшествие. 17 октября стало известно о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. «Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба, — сказал министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. — Но мы можем констатировать, что это повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода».

В сравнении с балтийскими соседями и натовскими чиновниками официальную реакцию финнов ещё можно назвать сдержанной. Премьер-министр Петтери Орпо призывал не торопиться с выводами о том, является ли утечка результатом диверсии или нет. Пресса Суоми настроена решительнее. Характерный пример — заявление аналитика Матти Песу для издания Talouselämä: мол, «нарушение работы критически важной инфраструктуры соответствует российской стратегии запугивания».

Помимо «русского следа», балтийская пресса активно ищет и китайский. Эстонское издание Postimees сообщило, что во время инцидента поблизости от Balticconnector находился китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear. Правда, официально обвинять Пекин в Эстонии пока не торопятся — слишком уж очевидны экономические и политические последствия такого решения для Таллина.

Пока же в выгоде оказываются американские компании, экспортирующие сжиженный природный газ (СПГ) в Финляндию.

По Balticconnector газ из Инчукалнского подземного хранилища в Латвии и из терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в литовской Клайпеде, транзитом через Эстонию и по дну Финского залива поступал в Финляндию.

После выхода трубы из строя и прекращения транзита цены на СПГ сразу подскочили на 11%. По этой же причине Евросоюз планирует сохранить действие механизма коррекции цен на газ, опасаясь их резкого роста зимой. Balticconnector, напомним, собираются вновь запустить не ранее апреля 2024 года.

Лоббисты обострения

Похоже, годичной давности история с «Северными потоками» и впрямь повторяется. Но теперь интенсивность поисков «русского следа», пожалуй, даже и выше.

Впрочем, пока что историю с «расследованием причастности России» спустят на тормозах, полагает Носович. Вашингтон — от которого в реальности зависят результаты «расследования» — не заинтересован именно сейчас дать добро на масштабную антироссийскую провокацию на Балтике.

Сейчас всё внимание американцев сосредоточено на израильско-палестинской войне, назревающем тайваньском кризисе и продолжающейся поддержке Украины.

«Финны с прибалтами будут вынуждены подчиниться, потому что если их комиссии объявят в итоге, что «за подрывом газопровода стоят Россия и Китай», а никакой реакции на Западе, соответственно, не последует, то получится для этих стран очень некрасиво», — сказал ИА Регнум главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Но, уверен собеседник, присутствие НАТО на Балтике будет расширяться и без сложностей с трубопроводами. В альянс в этом году вступила Финляндия, вот-вот вступит Швеция, присутствие союзников по альянсу в странах региона будет увеличиваться — при любом исходе расследования происшествия с Balticconnector.

«Готовятся к минной войне»

Да и сбрасывать со счетов «русскую версию» подрыва финско-эстонского газопровода не следует. Натовцы используют её при игре в долгую, полагают эксперты. И в этом контексте не следует игнорировать слова Ринкевичса о перекрытии Балтики для россиян.

Конечно, отмечает Носович, едва ли Латвия с ее пятью сторожевыми кораблями типа «Скрунда», четырьмя минными тральщиками «Иманта», тремя сторожевыми катерами «Шторм» и шестью патрульными катерами способна закрыть Балтику для Балтфлота. Но, добавил он, латвийский президент Ринкевичс и не скрывает: ответом Москве должно стать «усиление патрулирования» НАТО на Балтике.

Альянс, безусловно, будет «готов оказать помощь» Финляндии и Эстонии, расширяя свое присутствие в регионе. Впрочем, в плане увеличения военно-морских сил альянса на Балтике так уже и происходит, сказал ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров.

В регионе присутствует постоянная противоминная группа кораблей НАТО, с заявленной целью уничтожения мин, оставшихся после Второй мировой войны, говорит эксперт. Однако после событий на Balticconnector альянс решил усилить ее, дополнительно отправив четыре корабля.

«Это тоже сам по себе интересный факт, потому что либо они готовятся к минной войне в Балтийском море, либо думают, что мы можем тоже выставить свои мины, и придется проделывать фарватеры в минных полях, которые мы поставим. Это из области фантастики. Но тем не менее четыре дополнительных минных тральщика они направили», — комментирует Гундаров.

Угрозу интересам России в регионе сегодня представляет не только наращивание присутствия ВМФ альянса на Балтике. Речь идет о давних планах Эстонии о введении прибрежной «прилежащей зоны», к которой Таллин зовет присоединиться Хельсинки.

Вероятно, после инцидента с Balticconnector эстонцы снова будут требовать, чтобы им позволили досматривать идущие по узкой полосе нейтральных вод российские суда, а затем решать, пропускать их или нет.

Это — часть планов, призванных поставить под угрозу калининградский транзит, говорит Гундаров. «Если Эстония уговорит Финляндию пойти на такой шаг, это должно означать прекращение выхода наших судов и наших кораблей в Балтийское море из Финского залива — чтобы мы не смогли вывезти грузы в Калининградскую область», — указывает собеседник. Речь идёт о долгосрочных и гипотетических планах — фактически о части сценария непосредственного столкновения России и НАТО. Но «инцидент с трубой» может быть использован для подготовки к такому сценарию, резюмирует эксперт.