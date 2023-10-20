Рига, 20 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, заявил 20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3.

Игорь Зарембо/РИА Новости

Такой вариант возможен, если выяснится, что Россия виновна в повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector. Латвийский президент выразил мнение, что если какая-то страна виновна, то это Россия.

«Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил Ринкевичс.

Он добавил, что окончательные выводы делать рано, пока нет чётких результатов расследования. Сейчас разумно будет усилить патрулирование НАТО в Балтийском море.

Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин 17 октября сообщил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного до Эстонии. Повреждение кабеля произошло одновременно с повреждением Balticconnector.

О повреждении Balticconnector стало известно 10 октября. Объявив об этом, финский премьер-министр Петтери Орпо назвал одной из версий аварии естественные причины. По мнению главы Центра по борьбе с гибридными угрозами Финляндии Юкки Саволайнена, причиной повреждения мог стать корабельный якорь.

В полиции Финляндии 17 октября заявили, что во время повреждения Balticconnector в районе инцидента находились несколько кораблей, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть».

На пресс-конференции по итогам саммита СНГ президент Владимир Путин назвал полной ерундой заявления о возможной причастности России к повреждению Balticconnector.