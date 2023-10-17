Стокгольм, 17 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Поступила информация о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией, сообщил 17 октября на пресс-конференции министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

John Macdougall/Global Look Press

«Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба», — сказал он.

Министр добавил, что повреждение кабеля произошло примерно в то же время, когда стало известно о повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector.

Как сообщало ИА Регнум, о повреждении газопровода Balticconnector 10 октября заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он предположил, что авария могла произойти из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнена заявил, что причиной повреждения мог стать корабельный якорь.

Президент РФ Владимир Путин 13 октября опроверг заявления, что к аварии на эстонско-финском газопроводе могла быть причастна Россия. Он отметил, что раньше даже не знал о существовании этого трубопровода.

В Эстонии 17 октября предположили, что авария на газопроводе могла произойти из-за контейнеровоза Newnew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга, так как он был во время повреждения в том районе. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИА Регнум назвал эту версию бредом, так как якорь не может повредить подводный газопровод, уложенный в соответствии с требованиями.