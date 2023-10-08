Хельсинки, 8 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Об этом 8 октября сообщила финская компания ― оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland.

picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

«Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до двух часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами», — пояснили в компании.

Из-за этого операторы заподозрили утечку в морской магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

Детали произошедшего инцидента устанавливают. Также оператор отметил, что это не повлияло на ситуацию с обеспечением газом в Финляндии. Она стабильная, так как поставки обеспечивают через СПГ-терминал Inkoo.

Как сообщало ИА Регнум, трёхсторонний договор Еврокомиссии, Эстонии и Финляндии о строительстве газопровода Balticconnector по дну Финского залива подписали в Брюсселе 21 октября 2016 года. Строительство трубопровода завершили в июне 2019 года. В декабре того же года трубопровод торжественно открыли.

Трубопровод соединяет эстонские и финские газовые сети. Он предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.