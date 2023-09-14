Прошедший российско-северокорейский саммит привлёк огромное внимание не только российской общественности (все-таки прибывший на бронепоезде товарищ Ким Чен Ын — лидер весьма экзотичный), но и западных «партнёров». Американские политики попытались максимально принизить значение визита — однако использовали для этого слишком эмоциональные пассажи.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

Так, и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, и вице-президент Камала Харрис назвали саммит «актом отчаяния» со стороны Владимира Путина». Представитель Госдепа Мэттью Миллер, судя по публикации ABC News вообще сравнил российского лидера с «нищим, который с шляпой в руке путешествует по своей стране для того, чтобы просить Кима о помощи».

«Два изолированных лидера, живущие в условиях войны, обнимали друг друга в их час нужды», — уверяет The New York Times. А Newsweek цитировал американского отставного генерала Марка Хертлинга, который словно использовал ту же домашнюю заготовку, что и авторы NYT — отставник назвал Путина и Кима «двумя отчаявшимися лидерами самых изолированных в мире государств». Общим местом было проведение параллелей между Россией и КНДР — Москва, мол, находится в международной изоляции из-за СВО, а Пхеньян — из-за ядерной и оружейной программы. В таком духе, например, был выдержан материал CNN.

Но когда мировые СМИ отступали от пропагандистских клише, становилась очевидной тревога коллективного Запада. «Альянс между Путиным и Кимом может представлять опасность для Запада», — прямо указывает ABC News. Но, похоже, что особенно встревожены восточноазиатские младшие партнёры Вашингтона.

Состав делегации Кима напугал Токио и Сеул

«Мы видим, как Россия и Северная Корея становятся ближе. Новости о возможности военного сотрудничества между двумя странами вызывают беспокойство», — подчеркнул премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, которого 14 сентября цитировал ТАСС со ссылкой на сеульское агентство Рёнхап.

«Решение встретиться на космодроме Восточный, самом важном российском комплексе по запуску спутников, предполагает, что Ким ищет у России техническую помощь для своей программы по разработке военных разведывательных спутников», — указывает японская Mainichi.

Издание отмечает: на официальных фотографиях видно, что Кима сопровождали два человека, имеющие прямое отношение к высоким технологиям и оборонке.

Это председатель комитета КНДР по космической науке и технологиям Пак Тхэ Сон и замначальника Генштаба Корейской народной армии адмирал Ким Мён Сик. Последнего «связывают с попытками Северной Кореи обзавестись спутниками-шпионами и подводными лодками с баллистическими ракетами, способными нести ракеты с ядерным оружием», напоминает Mainichi.

«Если учесть все аспекты — тенденции после визита российского министра обороны в Северную Корею, посещение Ким Чен Ыном ряда военных заводов в последнее время, список сопровождающих Ким Чен Ына в поездке в Россию, намек России на оказание помощи Северной Корее в разработке искусственного спутника, (предполагается, что) стороны продолжают продвигать военную сделку в некоторой форме», — заявил южнокорейский министр объединения Ким Ён Хо.

Технологии для «ракетного Кима»

В том же духе высказывается и CNN, переходя от рассуждений об «изоляции» России к военно-технической конкретике.

«Для Северной Кореи развитие ракетных технологий стало приоритетом — однако им ещё много нужно сделать на этом направлении. Обе попытки запустить спутник-шпион в этом году окончились провалом», — отмечается в публикации на портале американского телеканала.

«Ким хочет использовать затруднительное положение Путина для получения дипломатического влияния, доступа к российским военным технологиям», — полагает Foreign Policy. Прежде всего, технологиям ракетным, считают авторы вашингтонского издания.

На этом фоне очевидно, что то оружие, которое КНДР гипотетически может поставлять России, Запад интересует куда меньше.

Упомянутый выше отставной генерал Хертлинг сказал Newsweek, что северокорейское оружие «является в массе своей артиллерийскими снарядами большого калибра, а не высокоточным оружием». «Не тем, которым вы можете поразить цель с погрешностью попадания максимум в 10 метров», — подчеркнул американский военный.

Здесь уместно возразить, что бои на Украине ведутся при помощи не только и не столько высокоточного оружия, активно используются и обычные артиллерийские вооружения, чей запас требует пополнения. Но можно сделать вывод — украинский театр боевых действий, где может появиться северокорейское оружие, волнует Запад меньше, чем перевооружение КНДР и попадание в руки «ракетного Кима» российских технологий.

Ракеты, при помощи которых запускают спутники, мало чем отличаются от ракет — носителей ядерных боеголовок. Поэтому сейчас западные СМИ и политики стали привязывать российско-северокорейское ракетное сотрудничество к вопросу соблюдения даже не американских, а международных санкций.

«Покупка оружия или предоставление ракетных технологий Северной Корее нарушит международные санкции, которые ранее поддерживала Россия», — бьёт тревогу Associated Press.

«Ни одно государство — член ООН не должно нарушать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи и заниматься незаконной торговлей оружием», — заявил представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук, чьи слова приводит Mainichi.

«Сошлись на враждебности Западу»

Associated Press, возвращаясь к теме «изоляции России», обращает внимание на то, что сотрудничество с Пхеньяном ещё больше «подчеркнёт и усугубит» эту изоляцию.

The New York Times делает другой акцент: встреча лидеров России и Северной Кореи «намеренно или нет», но стала сигналом для США и их союзников — поддержка, которую Запад оказывает Украине, подталкивает Москву к сотрудничеству с «режимом господина Кима». И с этой новой реальностью Западу придётся считаться.

«Россия на протяжении многих лет позиционировала себя как партнёр, готовый присоединиться к остальным членам Совета Безопасности ООН в международных усилиях по предотвращению ядерных амбиций Кима», — отмечает NYT. Сейчас Москва отошла от этой политики, поскольку, как гласит заголовок статьи в The New York Times, «Путин и Ким сошлись на враждебности Западу».

И не только Путин с Кимом, но и Путин с иранскими аятоллами.

«Теперь у Путина есть два опасных партнёра, поставляющих оружие… Обе страны действуют вне рамок международного права, и обе имеют ядерные амбиции», — резюмирует британская Evening Standard.

Такое сотрудничество на почве оппонирования Западу резко увеличивает возможности Северной Кореи и Ирана в противостоянии Соединённым Штатам и столь же резко снижает дипломатические возможности Вашингтона в работе с этими державами. Такое мнение высказали аналитики Foreign Policy. «Саммит Путина и Кима открывает для Северной Кореи новую эру», — отмечает это вашингтонское издание.

Встреча двух лидеров на Дальнем Востоке, по мнению Foreign Policy, стала «результатом фундаментального изменения в политике Северной Кореи, которая, наконец, отказалась от 30-летних усилий по нормализации отношений с Соединёнными Штатами».

Китай как последняя надежда Вашингтона

Любопытную версию высказала New York Times. По мнению авторов издания, Китай недоволен сближением своих пхеньянских подопечных с Россией, и это недовольство надо использовать.

«Хоть Северная Корея с Китаем и называют свои отношения близкими, как «губы и зубы», Ким всё-таки пытается снизить влияние Пекина на свою страну за счет поиска новых торговых партнеров, — отмечает NYT. — И Россия, у которой есть небольшая по протяженности граница с КНДР, является одной из возможных альтернатив. Однако Путин, нуждающийся в поддержке Китая, должен быть осторожен и не раздражать Пекин».

В том же духе высказалась и колумнист агентства Bloomberg Джессика Карл в статье под заголовком «Россия и Северная Корея проводят блоковую вечеринку. Разрушит ли её Китай?» (здесь обыгрывается выражение block party — вечеринка «на районе»). По мнению публициста, Си Цзиньпин пристально следил за ходом встречи лидеров двух соседних государств, гадая: «Они мои друзья? Враги? Или и то, и другое одновременно?»

По мнению Bloomberg, «углубление военных связей между Москвой и Пхеньяном должно беспокоить Китай». Если китайское руководство «закроет глаза на поставки оружия», то это «усугубит трения с европейскими странами — которые Китай всё ещё надеется «оторвать» от Соединённых Штатов», делает вывод издание.

Впрочем, высказывается и другое мнение: в Пекине понимают, что Россия не ставит целью вытеснить китайское влияние в Северной Корее. Но сам факт сотрудничества с Москвой снимает раздражение северокорейских элит от действительно высокого уровня зависимости от китайского соседа. Россия в таком случае становится не «одной из альтернатив» для Пхеньяна (как полагает Bloomberg), но единственной альтернативой. Которая, как уже говорилось выше, не отменяет традиционных особых отношений КНР и КНДР. Всё это вкупе помогает создавать на Дальнем Востоке тройственное партнёрство России, Китая и Северной Кореи.

Как ранее отмечал в комментарии ИА Регнум кореевед Константин Асмолов, этот треугольник выстраивается в противовес другому тройственному альянсу Вашингтон — Токио — Сеул. Поэтому, указывают эксперты, Запад и выказывает беспокойство, которое сложно скрыть.