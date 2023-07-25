25 июля российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею с двухдневным визитом. Формально в качестве почетных гостей на празднике, посвященном 70-летию окончания Корейской войны (в рамках которой Москва помогла Пхеньяну отстоять независимость). Северокорейские и ряд российских официальных лиц говорят прежде всего о визите вежливости и заделах на будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — утверждается в заявлении российского Минобороны. «Визит станет важным шагом на пути дальнейшего развития традиционных дружеских отношениях между КНДР и Россией. Развитием в рамках требования времени», — отмечается в заявлении Корейского центрального новостного агентства.

Эксперты и политики выделяют три конкретных требования времени, которые могут способствовать укреплению военных связей и развитию сотрудничества между государствами. Это оружие, транзит и/или люди.

Бартер или обход санкций?

По одной из версий, стороны будут обсуждать оружейный бартер. «Россия намерена попросить у Северной Кореи артиллерию (видимо, имеются в виду артиллерийские снаряды — прим. ред.), а Пхеньяну от Москвы нужны разведывательные спутники или ядерные подлодки», — считает Чон Сон Чан, директор по северокорейским исследованиям в Седжонском институте.

Заявление, конечно, сомнительное. Да, КНДР сильно обеспокоена присутствием американских ядерных подлодок возле своих берегов. Да, КНДР очень серьезно рассматривает идею сохранения военного паритета со своими противниками. Однако передача Россией ядерных лодок Пхеньяну маловероятна — хотя бы потому, что они ядерные.

А вот Москве от Северной Кореи артиллерийские снаряды очень нужны. Несмотря на то, что отечественный ВПК сейчас в месяц выпускает больше снарядов, чем за прошлый год, его объемов, по мнению ряда экспертов, всё равно недостаточно. Особенно учитывая планы грядущего наступления российской армии.

В КНДР же этих боеприпасов огромное количество: страна традиционно делала ставку на дальнобойную артиллерию, которая в случае начала войны должна была сравнять с землей находящийся в нескольких десятков километров от границы Сеул. И Пхеньян часть из них готов продать — либо за валюту, либо по бартеру. Конечно, хотелось бы за ядерные подлодки, но, возможно, сторгуются на других товарах или даже на продовольствии.

Вторая возможная тема — это поставки не из КНДР, а через КНДР. Не случайно в день визита Шойгу в Северной Корее будет находиться и китайская делегация, точно так же участвовавшая в праздничной церемонии 70-летия завершения войны.

Китай, напомним, с осторожностью относится к поставкам различных подсанкционных товаров в Россию — в КНР не хотят попадать под американские санкции или доводить ситуацию до прямого конфликта с Вашингтоном. Не потому, что боится американцев, а потому, что считает, что оттяжка этого прямого конфликта Китаю выгодна.

Однако если Пекин будет поставлять какие-то товары КНДР, а Россия у Кореи всё это будет закупать, то оснований для каких-то претензий у американцев к китайцам будет гораздо меньше. Да, Пхеньян, скорее всего, потребует свой процент за такое посредничество — и процент немаленький, — однако России эта торговля всё равно будет выгодна. Этакие «белорусские креветки в северокорейском исполнении» внесут свой вклад в российскую микроэлектронику, станкостроение и другие отрасли, которые срочно нужно импортозамещать.

Однако самым важным и чувствительным моментом является импорт не техники, а людей. «Могут обсуждаться возможности участия военных корейских строителей в восстановлении гражданских и других объектов инфраструктуры, потому что дисциплина и производительность у северокорейцев очень мощная, их помощь нам весьма пригодится. Также не исключаю, что будут подняты вопросы об участии добровольцев из КНДР в СВО на Украине», — считает первый зампредседателя комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа. По сути, российский депутат озвучил то, о чём давно говорили отечественные эксперты — необходимость приглашения северокорейских военных к участию в СВО.

Секретно не получится

Процесс, казалось бы, взаимовыгодный. Россия получает обученные, идеологически стойкие штурмовые подразделения, столь нужные в ходе планируемого наступления, а Северная Корея — боевой опыт для своих солдат и командиров.

HOW HWEE YOUNG/EPA/TASS

Да, у КНДР огромная по меркам страны армия — около 1,2 миллиона человек, из которых почти 100 тысяч составляют элитные войска спецназа. Однако у нее нет боевого опыта — и это большая проблема для страны, которая постоянно находится на грани войны с соседями. Сейчас же опыт вполне можно получить на Украине, где северокорейцы могут воевать против войск, обученных по натовскому образцу и воюющих натовским оружием.

Однако на самом деле здесь есть целый ряд ограничений.

Во-первых, участие северокорейских войск на Украине станет проблемой для того же Китая — ведь на Западе стойко верят в то, что режим Ким Чен Ына подчиняется указанием из Пекина. А у Китая, в свою очередь, нет никаких оснований для военного вмешательства в региональный конфликт, который его не касается.

«Подобный сценарий возможен только в случае прямого вовлечения в конфликт стран НАТО. В этом случае, да, возникнет прямая угроза мировой войны, которая прямо затрагивает, например, Китай», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Во-вторых, подобное вмешательство будет имиджевой проблемой и для России, поскольку Москва всегда выступала против участия «иностранных наемников» в рамках СВО. Возможно, именно поэтому Кремль скептически относится к идее ряда экспертов о создании в российской армии специальных интербригад, куда набирались бы люди, готовые воевать против США на Украине как за деньги, так и за идею.

«Например, в той же Сирии достаточно людей, готовых воевать за Россию. Многие хотят делать это не только и не столько из-за денег, сколько из благодарности за то, что Москва в свое время помогла сирийцам», — поясняет ИА Регнум политолог-международник Аббас Джума.

Да, это не касается отдельных добровольцев — каковых, например, в российской армии много из стран постсоветского пространства. «Насколько мне известно, число участников СВО, служащих по контракту в ВС РФ или иных формированиях, например бывшем «Вагнере», идет на тысячи, — говорит Никита Мендкович. — Среди них есть и разнорабочие из числа мигрантов, и студенты престижных вузов, как Маргулан Бекенов из Казахстана, присоединившийся к вагнеровцам весной. Причем едут именно граждане Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, постоянно проживающие вне России. И в основном это не этнические русские, а представители титульных национальностей.

Мне известны даже случаи участия офицеров армий региона в спецоперации: дома оформляли отпуск, а фактически отправлялись в наши добровольные формирования на краткосрочный контракт. Эта практика не признается официально, но одобряется командованием того же Казахстана, так как дает армии кадры с опытом реальных боев».

Эти добровольцы точечно входят в состав отдельных российских подразделений — а корейцы так не смогут хотя бы по причине незнания русского языка. Они должны будут воевать отдельно своими подразделениями, что не позволит сохранить какую-то секретность.

Именно поэтому Москва пока сосредоточена не на «людском», а на материально-техническом сотрудничестве с теми государствами, которые считают, что Россия воюет за себя и за них. Например, с тем же Ираном. «Да, для иранского руководства российско-украинский конфликт — это возможность нанести удар по НАТО. Это борьба против империализма и доллара. Поэтому Тегеран поддерживает Москву и словом, и делом. Но прямо вмешиваться вряд ли готов», — говорит Аббас Джума.

Так что даже если по итогам визита Шойгу на фронтах СВО появятся северокорейские артиллерийские снаряды, визит уже можно будет считать успешным.