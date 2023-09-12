Владивосток, 12 сентября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Бронепоезд, в котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию из Пхеньяна, уже проехал Хасанский район, железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморье и двигается на север. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В полдень 12 сентября бронированный состав с зелёными вагонами и желтой полосой тянул локомотив с символикой РЖД.

В какое время поезд пересёк границу с Россией на юге Приморья — не уточняется.

По информации некоторых СМИ, бронепоезд двигается в сторону Хабаровского края, в частности, в Комсомольск-на-Амуре.

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Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию.

В планах у лидера КНДР ряд встреч в России, одна из которых — с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и КНДР важны интересы двух стран, а не призывы США к северокорейцам Белого дома не поставлять оружие Москве.