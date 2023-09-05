После непродолжительной паузы на фронтах ВСУ вновь предприняли попытку перейти в наступление на ряде направлений. Сообщения о боевых действиях приходят из ДНР и Запорожской области, где украинские войска пытаются продвинуться в направлении города Токмак со стороны села Работино.

Иван Шилов ИА Регнум

Во второй половине августа часть подразделений, которые были задействованы на этом направлении, понесли тяжёлые потери и временно приостановили попытки продвинуться вперёд. В начале сентября (дата не называется) на запорожский участок фронта прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что он встретился с командованием 82-й десантной, 71-й егерской и 148-й артиллерийской бригад ВСУ.

Сразу же после визита Зеленского силы ВСУ на запорожском направлении вновь предприняли попытку наступления — и вновь понесли потери. Более того, подразделения противника, действующие в районе Работино, попали «в огневой мешок», сообщил 5 сентября глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ситуация на участке у Работино похожа на развитие боев в 45 км западнее, в районе села Пятихатки, где ВСУ аналогичным образом сами себя загнали в «мешок», сказал Рогов агентству РИА Новости. Силы противника достаточно долго перемалываются нашими подразделениями, подчеркнул общественный деятель.

Понятие «огневой мешок», которое употребил Рогов, подразумевает, что отдельные подразделения оказываются под плотным артиллерийским огнём сразу с нескольких сторон.

Хотя формально они не находятся в окружении, артиллерия лишает их снабжения. Попавшие в «мешок» подразделения лишаются возможности продвинуться вперёд. Им остаётся или отступить, или быть уничтоженными, оставшись без снабжения.

Как пояснил информированный источник ИА Регнум, в «мешок» попали формирования 82-й десантной бригады ВСУ, которые действуют южнее Работино. Примечательно, что помимо артиллерии по противнику активно наносят удары FPV-дроны-камикадзе.

«Отдельные подразделения ВСУ продвинулись от Работино на юг в направлении Новопрокоповки, — рассказал источник. — Где-то они нарыли наскоро блиндажей, где-то засели в наших бывших траншеях. Дальше у этих подразделений начались большие проблемы. Наверное, это как раз то, что называют «огневым мешком» в СМИ».

Российские FPV-дроны плотно и массово работают по скоплениям противника и отдельным силам. «В «огневом мешке», потому что уничтожается любой транспорт, который пытается до них добраться. На себе тоже много не натаскаешь. Кроме того, эти соединения действуют без поддержки бронетехники, по всё тем же причинам — из-за высокого риска потерь», — отметил источник ИА Регнум.

«Ходят слухи о первом подбитом «Челленджере-2»

О больших потерях ВСУ, действующих в направлении Работино, 4 сентября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, за сутки на этом направлении было уничтожено скопление бронетехники противника. «Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков», — проинформировал министр.

ВСУ действительно предпринимают попытки задействовать тяжёлую бронетехнику, в том числе — натовского производства, сообщил источник ИА Регнум. Но в последнее время противник чаще использует лёгкие колёсные бронеавтомобили.

Объясняется это тем, что в случае поражения отдельной единицы бронетехники шансы экипажа на то, чтобы сбежать и выжить, увеличиваются. Кроме того, колёсная бронетехника двигается значительно быстрее, чем танки, и её потери легче возместить.

«По бронетехнике конкретных цифр не скажу, но на днях, действительно, было накрытие. Ходят слухи, что впервые уничтожили британский танк Challenger 2», — рассказал источник.

По его оценке, «в принципе, это возможно», потому что сейчас на работинском направлении действует 82-я десантная бригада противника, они как раз вооружены БТР Stryker, БМП Marder и «Челленджерами».

«Техника старается держаться на дистанции, вести огонь с относительно безопасных позиций. Но артиллерия работает, и такие вылазки тоже стараются пресекать. ВСУшники действуют больше группами пехоты, которые доезжают на колёсных бронемашинах и спрыгивают. Дальше машина уходит, чтобы не попасть под наши дроны или артиллерийский огонь», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Где ВСУ пытаются продолжить «наступ»

В то же время противник не оставляет попыток расширить занятый им район в окрестностях Работино не только по направлению на юг, но и на восток. Здесь ВСУ также задействуют мобильные группы пехоты и особенно активно применяют артиллерию для обстрелов оборонительных линий российских войск.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ проводят летные испытания FPV-квадрокоптеров

«Они пытаются продвинуться на восток от Работино в районе села Вербовое, — рассказал источник ИА Регнум. — В этом районе очень активно применяется артиллерия обеими сторонами. Они стремятся уничтожить наши оборонительные линии, где могут. То есть пытаются разбить «зубы дракона», по возможности дистанционно обезвредить минные поля».

В ответ ведётся контрбатарейная борьба. «В целом можно сказать, что ВСУ используют свои небольшие территориальные приобретения, стремясь по возможности расширить плацдарм и вглубь, и в ширину», — пояснил собеседник.

Также поступает информация о том, что ВСУ предприняли ещё одну попытку наступления, но уже не в Запорожской области, а в ДНР — на участке фронта между населёнными пунктами Новодонецкое и Новомайорское на юго-западе республики. О попытке прорыва противника сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ активно задействуют артиллерию, в результате чего им удалось обезвредить часть минных полей на подступах к линии обороны российских войск.

Источники ИА Регнум также подтверждают — ВСУ пытаются продвинуться в этом районе силами подразделений морской пехоты.

«Что касается участка фронта Новодонецкое-Новомайорское, то оттуда разные сообщения приходят. Там задействована 40-я бригада морской пехоты противника, которая с июля была на пополнении, потому что в первые недели «наступа» понесла большие потери», — уточнил собеседник.

Судя по всему, там ситуация тоже развивается без успеха для ВСУ. Что характерно, украинские военные в очередной раз пытаются продвинуться сразу в нескольких местах, что выглядит, мягко говоря, странно. «Они опять распыляют невеликие свои силы вместо того, чтобы сосредоточиться на каком-нибудь одном участке и попытаться прорваться», — резюмировал источник ИА Регнум.

На портале Lostarmour, анализирующем данные из зоны боевых действий, отмечается: по итогам трёх месяцев «контрнаступа» подразделения ВСУ на запорожском направлении смогли добиться лишь минимальных успехов. Площадь занятой противником территории составляет 200 квадратных километров или 0,4% из почти 50 тысяч квадратных километров территорий Херсонской, Запорожской областей и южной части ДНР.

Портал также опубликовал аналитический материал, созданный на основе фото — и видеоматериалов, появившихся в открытых источниках. Согласно данным Lostarmour, только на одном участке украинского наступления в районе населённых пунктов Малая Токмчака и Работино было уничтожено 120 единиц бронетехники ВСУ. Авторы исследования подчёркивают, что это только минимальная цифра, которая может быть подтверждена.

По данным Минобороны России, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.