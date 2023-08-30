Спустя месяцы после начала контрнаступления ВСУ смогли добиться первых, довольно скромных тактических успехов. Под контроль ВСУ перешли несколько населённых пунктов в Запорожской области — в том числе украинское командовании утверждает о взятии посёлка Работино в 70 километрах севернее Мелитополя. На этот тактический успех особые надежды возлагает как командование украинской армии, так и западные СМИ. Потерю Работино, впрочем, опроверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Источники The New York Times полагают, что «отступление» российских войск из Работино может дать украинским войскам возможность для более крупного прорыва на южном фронте.

Хотя, отмечает издание, неясно, как далеко они смогут зайти. Журналисты также сообщают, что украинское наступление ведётся сразу в двух направлениях: на Мелитополь и от Великой Новосёлки — на Бердянск, к побережью Азовского моря.

Украинские источники связывают продвижение ВСУ в этом районе с преодолением не то первой, не то второй линий российской обороны, рисуя самые разнообразные планы возможного наступления.

Его целями заявляются город Токмак (райцентр в 20 километрах на юг от Работино), Мелитополь, а в некоторых случаях — даже Крым.

По некоторым данным, в районе Работино сосредотачивается крупная группировка ВСУ, которой предстоит прорвать линию фронта на этом участке.

Отдельные источники говорят о развёртывании от 10 до 20 соединений украинской армии в этом районе.

Какие силы использует противник

Как сообщает информированный источник ИА Регнум, на запорожском участке фронта действительно сосредоточена большая часть формирований ВСУ, которые готовились к участию в наступлении на полигонах стран НАТО.

Однако есть несколько районов, где противник может пойти в следующее наступление.

«На первом этапе наступления на ореховском направлении, где находится Работино, были задействованы соединения 47-й и 65-й омбр (отдельных механизированных бригад) ВСУ, — пояснил собеседник. — Это части, которые используют танки Leopard 2 и БМП Bradley. По мере того, как эти части стачивались, им в помощь на Запорожский фронт были направлены резервные, свежесформованные 116-я, 117-я и 118-я бригады, части украинской Нацгвардии — так называемая »Гвардия наступа».

Это «бригады» «Кара-Даг», «Спартан» и «Азов», перечислил источник ИА Регнум. «Касательно «Азова» — не надо путать его с запрещённой в России неонацистской группировкой, это другое соединение, — пояснил собеседник. — И на флангах тоже задействованы части Нацгвардии из числа кадровых. Из последних, в зону прорыва была направлена 82-я аэромобильная бригада на американских БТР Stryker».

Собственно, пока 82-я бригада пытается продвинуться вперёд, задействованные ранее части занимаются пополнением, ремонтом техники и так далее, добавил источник.

По словам собеседника ИА Регнум, основные действия ВСУ сосредоточены на том, чтобы продвинуться между сёлами Вербовое и Новопрокоповка, которые расположены южнее и юго-восточнее Работино. Из-за преимущественно равнинного ландшафта основные бои ведутся за обладание лесополосами. Отдельные разведгруппы ВСУ стараются продвинуться в голом поле, но не могут закрепиться и отходят.

При этом часть соединений ВСУ пришлось отвести в тыл из-за продвижения российских войск на других участках фронта. «По некоторым данным, 44-я и 41-я механизированные бригады ВСУ были переброшены в Харьковскую область. И часть сил они были вынуждены перебросить в район Артёмовска». — сообщил источник ИА Регнум.

Следовательно, задействовать в наступлении все заготовленные резервы ВСУ пока не могут. «И, видимо, уже и не смогут», — считает собеседник.

Где можно ожидать попытки прорыва

Надо учесть, что на запорожском участке и без того сосредоточены значительные силы противника — которые, впрочем, растянуты на полторы сотни километров, от Днепра до района Угледара (юго-запад ДНР), отмечает источник ИА Регнум.

То, что противник предпримет попытки прорыва где-то на запорожском направлении, вполне ожидаемо.

По данным The Guardian, «наступ» в этом районе был одной из главных тем на недавней встрече главкома ВСУ Валерия Залужного с командующим силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи и британским адмиралом Энтони Радакином. По данным журналистов, Запад настоятельно советует командованию ВСУ сосредоточить крупную ударную группировку для последующего прорыва фронта.

Ореховское направление является наиболее вероятным для наступления ВСУ, сказал ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев. По его мнению,

«очередной попытки противника перехватить инициативу на фронте стоит ждать до начала осенней распутицы».

«До тех пор, пока у них будет возможность, наступление в районе Работино будет продолжаться», — прогнозирует Тумбарцев. По его оценке, противник будет использовать для этого все наличные силы, резервы, перекидывая с других направлений боеспособные соединения.

«Ситуация чем-то похожа на Артёмовск, куда тоже кидали всё, что есть.

Только там была оборона, а здесь они пытаются наступать. Мы соответственно также будем подтягивать туда, в район Работино, какие-то боеспособные части, чтобы и там по максимуму сдержать и, возможно, контратаковать», — отмечает эксперт.

Действуя на этом направлении, командование ВСУ рассчитывает перерезать сухопутный коридор в Крым, указывает Тумбарцев.

Именно направление от Работино на Токмак и далее — на Мелитополь позволяет прорваться к Азовскому морю по кратчайшему маршруту. Расстояние от линии фронта до морского побережья — чуть более 100 км.

Существует и альтернативный вариант наступления — на Бердянск и Мариуполь, однако здесь ВСУ будет труднее реализовать свои задачи.

«Если посмотреть на карту и прикинуть расстояние от фронта до Мариуполя, то видно, что направление это не самое удобное, — поясняет Тумбарцев. — Даже в случае прорыва к Азовскому морю в этом районе никакие задачи не решаются. До Крыма далековато, а до границы с Россией, напротив, близко».

Даже если допустить прорыв ВСУ на этом направлении, то «на снабжение российской армии в Запорожском области повлияет мало, а с другой стороны — нам будет удобнее перебрасывать подкрепления», считает эксперт. Так что, полагает он, здесь наступления следует ожидать во вторую очередь.

Существуют и альтернативные варианты наступления, не на запорожском, а на донбасском участке, однако они куда менее перспективны.

Один из них — наступление от Артёмовска, с целью выхода на линию Лисичанск — Попасная — Светлодарск, то есть линию соприкосновения до начала СВО. Однако этот сценарий не решает ни одну из стоящих перед Киевом задач. Поскольку украинское руководство рассматривает вариант прорыва к Крыму как возможность для начала переговоров о мире на своих условиях.

«Собственно, в конце зимы ещё западные СМИ писали, и Зеленский на в недавнем интервью это подтвердил: мол, дойдём до Крыма, а потом дипломатически надавим. Поэтому именно на ореховском направлении стоит ожидать дальнейших попыток ВСУ продвинуться вперёд», — отмечает Тумбарцев.

В распоряжении командования ВСУ остаются считанные недели до начала осенних дождей, после чего ждать от ВСУ попыток прорыва точно не стоит, также указывает Тумбарцев. Как минимум не следует ждать до зимы, пока не затвердеет земля, а в перспективе — до следующего лета. Однако маловероятно, что западные партнёры будут ждать ещё полгода или год, и скорее всего, наступление ВСУ будет возобновлено в ближайшее время, считает эксперт.