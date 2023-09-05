Донецк, 5 сентября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Украинская армия предприняла попытку наступления в районе посёлка Новодонецкое в Краматорском районе, написал 5 сентября замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ВСУ несколько дней проводили артподготовку и теперь перешли в наступление на участке Новодонецкое — село Новомайорское.

«Наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое — предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники», — сообщил Ходаковский.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа в пресс-центре группировки «Восток» рассказали, что в районе Новодонецкого и Владимировки на южнодонецком направлении российские военные уничтожили миномётные расчёты ВСУ, а также две буксируемые гаубицы «Гиацинт».

31 августа «Восток» уничтожил северо-восточнее Новодонецкого буксируемую гаубицу М119 ВСУ, использовав ударный беспилотник. 27 августа в Минобороны сообщили, что в районе Новодонецкого «Восток» нанёс поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, за сутки 3 сентября ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 120 военных убитыми и ранеными.