Краснодар, 4 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. ВСУ в течение последних 10 дней проводят масштабные атаки российских позиций, из-за чего несут большие потери, только 3 сентября они потеряли 11 танков, из которых шесть — под Работино в Запорожской области, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с журналистами в Сочи.

Mihir Melwani/Global Look Press

«В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков», — сказал он.

Шойгу уточнил, что это были танки не зарубежного производства. Министр также сообщил, что за последние пять дней российская армия уничтожила семь украинских морских беспилотников.

Глава минобороны подтвердил заявление президента России Владимира Путина, что контрнаступление ВСУ провалилось. Ранее в Минобороны сообщили, что за первые два месяца контрнаступления украинская армия потеряла порядка 43 тыс. военнослужащих.

В Сочи прошли переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, на встречу также прибыл турецкий министр обороны Яшар Гюлер. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу провёл отдельную встречу с турецким коллегой.

4 сентября председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за три месяца контрнаступления ВСУ потеряли только на участке фронта в Запорожской области десятки тысяч военных. При этом украинские подразделения так и не дошли до первой линии российской обороны.