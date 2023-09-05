Мелитополь, 5 сентября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом 5 сентября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», ― пояснил в беседе с РИА Новости Рогов.

Председатель движения добавил, что сейчас Работино представляет собой полностью разрушенное село. По его словам, российские военные продолжают наносить удары по штурмовым группам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытаются подойти к Работино. При этом украинская армия несёт колоссальные потери.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что село Работино в Запорожской области осталось только на карте, а в природе больше такого населённого пункта нет. По его словам, на территории села шли ожесточённые бои и в результате в населённом пункте остались только разрушенные конструкции и остовы разбитых взрывами домов.

30 августа Балицкий опроверг информацию о взятии Вооружёнными силами Украины Работино. Он отметил, что за ночь на запорожском направлении ВСУ потеряли до 200 военных. А утром 30 августа очередная штурмовая группировка предприняла попытку наступательных действий на окраины Вербового и была уничтожена российскими военными.

31 августа ВСУ силами двух штурмовых групп ночью попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но украинских военных уничтожили. Позднее российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино. ВС России нанесли удары по местам скопления украинских военных в лесопосадках. Основные атаки удалось отбить и отбросить ВСУ от Вербового.

Российские военные 4 сентября полностью уничтожили штурмовую группу украинской армии численностью порядка 20 человек около села Работино.