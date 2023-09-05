Москва, 5 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. С начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Об этом 5 сентября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

(сс) Администрация президента России

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тыс. единиц вооружения», — сказал он.

Шойгу уточнил, что благодаря грамотным действиям российских военных за месяц удалось сбить 159 ракет американских РСЗО HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Глава Минобороны отметил, что в ходе попыток скрыть провал контрнаступления украинские войска атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Шойгу рассказал, что в последние 10 дней ВСУ ведут масштабные атаки на позиции российских военных и несут в результате этого большие потери. Министр отметил, что только 3 сентября украинская армия потеряла 11 танков, шесть из которых были уничтожены в районе Работино в Запорожской области.

Глава Минобороны также подтвердил, что контрнаступление украинских войск можно считать провалом. Он добавил, что ВСУ в последнее время совершают «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами».

Британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) 4 сентября опубликовал доклад, в котором отметил, что возможности контрнаступления ВСУ ограничены в том числе проблемами с персоналом на уровне батальонов и бригад.