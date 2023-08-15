Хотя говорить о полном провале украинского наступления пока преждевременно, тем не менее ВСУ лишились значительной части сил. На это обратил внимание министр обороны России Сергей Шойгу, выступая 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — отметил глава военного ведомства.

Оценка министра обороны подтверждается информацией, которая поступает из прифронтовой зоны.

За последние несколько дней в Сети появились кадры, где запечатлены введённые в бой части резерва ВСУ, которые ранее не принимали участие в наступательной операции. Новые соединения укомплектованы, в частности, бронетранспортёрами Stryker производства США и немецкими боевыми машинами пехоты Marder.

Германские БМП в количестве около ста машин ВСУ получили в конце марта — «Мардеры» были взяты из резервов бундесвера и со складов предприятия Rheinmetall. Для того чтобы поставить технику в строй, потребовался ремонт и длительная модернизация, поскольку последняя машина этой модели сошла с конвейера в середине 1970-х.

БМП Marder предназначена для транспортировки и поддержки огнём отделения из шести или семи человек. Машина очень тяжелая, из-за бронирования ее масса достигает 30 тонн, на зато это обеспечивает повышенную живучесть и защищённость десанта.

Некоторое количество этих боевых машин применялось военным контингентом ФРГ в Афганистане. Две машины подорвались на самодельных взрывных устройствах, однако в обоих случаях БМП сохранила жизни бойцов, находившихся в десантном отделении.

Ещё раз отметим — упомянутые машины были поставлены весной, «Мардеры» в марте, БТР Stryker в апреле. Контрнаступление идёт (судя по официальным реляциям Киева) с начала июня, а техника замечена на линии боевого соприкосновения только сейчас.

«Истощились и потеряли боеспособность»

Можно предположить, что командование ВСУ решило бросить в бой резервы. Однако за этим решением могут скрываться несколько причин. Или Киев вводит в бой новые соединения из-за высокого уровня потерь в наступающих частях, или же резервы вводятся для расширения зоны прорыва. В первом случае можно говорить о том, что наступление серьёзно буксует и пожирает последние ресурсы украинской армии, во втором — что наступление, напротив, переходит в активную фазу.

Более вероятен первый вариант, полагает военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Моё мнение, что наступление и раньше шло «по-настоящему». То есть не в формате «разведки боем», а на всю мощь. Бригады, которые кидали в бой в июне и июле, истощились и, видимо, потеряли боеспособность, а сейчас вводят резерв, который ранее не затрагивали», — пояснил Тумбарцев ИА Регнум.

О том, что противник, похоже, истощает в контрнаступлении резервы не только техники, но и живой силы, сообщил и глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. На участке фронта в Запорожской области ВСУ задействовали «две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — цитировало Рогова РИА Новости.

«Немцы» идут вслед за «шведами»

За последние недели на фронт были направлены соединения 116-й, 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, указал Тумбарцев. К этим подразделениям присоединились соединения так называемой «Гвардии наступления», сформированные Нацгвардией Украины для участия в «наступе».

Засветившиеся на фронте БМП Marder скорее всего принадлежат 82-й десантной бригаде ВСУ, которая также ранее держалась в резерве.

До этого в бой также введены соединения ВСУ, которые используют технику шведского производства — БМП CV90, самоходные артиллерийские установки Archer и танки Strv122. Эти соединения засветились в боях у Артёмовска, где ВСУ также не достигли существенных успехов. По оценке экспертов, в бой были введены около 60-70% всех частей, подготовленных для наступления.

«В целом резервы действительно постепенно истощаются. Так что со временем вводить в бой станет некого. Это не означает, что фронт после этого посыплется, но наступательные действия поутихнут», — полагает Тумбарцев.

Впрочем, отмечают эксперты, пока что ВСУ исчерпали не все возможности для продвижения — и «западные союзники» делают всё возможное, чтобы «контрнаступ» окончательно не захлебнулся.

Ставка на прорыв

В конце прошлой недели, 11 августа, британское минобороны официально сообщило, что на Украину вернулась группа из 1 тысячи морских пехотинцев ВСУ, которые прошли шестимесячный курс подготовки. По утверждению лондонской Daily Express, именно это подразделение должно форсировать Днепр или же использоваться на острие украинского наступления на Крым.

Ранее на возможность масштабной десантной операции ВСУ на Днепре намекнул губернатор Николаевской области Виталий Ким. В своём Telegram-канале Ким опубликовал фотографии десантных катеров с подписью: «Скоро ждите на левом берегу».

То, что в зоне «наступа» появились американские БТР Stryker, может свидетельствовать о том, что противник надеется прорвать линию фронта на узком участке, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский.

«Первоначально было объявлено, что США передадут в распоряжение Украины около ста БТР Stryker. Потом было поставлено ещё около пятидесяти машин, в качестве компенсации потерь, понесённых в контрнаступлении, — обращает внимание эксперт. — В состав первой партии вошли десять машин в модификации M1132 Engineer Squad Vehicle, предназначенных для преодоления минных полей. Так что их появление на фронте именно сейчас не случайно».

Американские БТР были переданы десантным соединениям ВСУ, которые действуют в районе села Работино Запорожской области, где идут серьёзные бои, отметил Михайловский. Украинская армия длительное время пытается прорвать фронт в этом районе, однако постоянно несёт тяжёлые потери без существенного продвижения.

«Наиболее радужный для ВСУ вариант выглядит так: они ломят по фронту, стягивают на себя имеющиеся силы. В это время через Днепр высаживается десант, наводит переправы (им, кстати, передали мостоукладчики немецкие как раз для этой цели) и некий резерв идёт по нашим тылам прямо на Крым», — обрисовал Михайловский предполагаемый сценарий ВСУ.

Но, подчеркивает эксперт, на деле оказалось, что часть сил была стёрта в бесплодных попытках наступления. «Более того, днепровский рубеж тоже не остался без прикрытия нашими военными (как ожидал противник), так что перспективы такой операции, мягко говоря, несколько туманные», — отметил собеседник.

Американцы вкладываются в следующий «наступ»

Не сумев сходу прорвать российскую оборону на запорожском направлении, командование украинской армии перешло к тактике позиционных боёв, в которых постепенно стачиваются соединения, подготовленные на полигонах стран НАТО, отмечают эксперты.

Похоже, что вашингтонские покровители Киева смиряются с тем, что по крайней мере нынешнее масштабное продвижение ВСУ не удалось. С наступлением осени украинским войскам будет всё труднее вести наступательные действия, признал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В администрации Джо Байдена допустили, что наступление ВСУ может быть перенесено на 2024 год. Поэтому логично, что Белый дом рассматривает вопрос о финансировании украинской армии на следующий год, о чём свидетельствует недавняя публикация в Financial Times. Президент Байден, напомним, официально обратился к конгрессу с просьбой выделить дополнительно 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву и ещё 8,5 млрд на содействие Киеву в сфере экономики и безопасности. Правда, нет уверенности, что конгресс легко согласится.

Эксперты сходятся во мнении, что у ВСУ остаётся не так много времени для того, чтобы попытаться развить наступление в 2023 году: от трёх до пяти недель. После этого интенсивность боевых действий в любом случае снизится, вследствие чего ряд стран могут начать давить на Киев, склоняя его к заключению перемирия. Впрочем, решение о перемирии будут принимать не в Киеве, а в Вашингтоне.