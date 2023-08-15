Мелитополь, 15 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Уже две трети резервов, которые были подготовлены для наступления, задействовали украинские войска в Запорожской области. Об этом 15 августа сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительная часть из которых уже потеряна в боях», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом. Это несколько десятков тысяч боевиков, которых планируют бросить в отчаянной попытке на одном из направлений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Также он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.