До сих пор западная бронетехника — включая неоднократно упомянутые немецкие «Леопарды» и американские бронемашины Bradley и Stryker — поставлялась на Украину ограниченными партиями в 100, максимум 200 штук. Однако теперь к вооружению ВСУ подключилась страна, которая несколько сотен лет блюла нейтралитет, но в своё время активно боролась с Россией (в том числе и на территории нынешней Украины — вплоть до битвы под Полтавой).

Иван Шилов ИА Регнум БМП CV90

Украина и две страны НАТО, Чехия и Словакия, подписали меморандум о намерении совместно закупать и эксплуатировать шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90. Причем Киев выразил намерение закупить стратегическую партию — в общей сложности тысячу этих БМП. Об этом сообщило 18 июня чешское издание CZ Defence. Подробности не раскрываются.

Но сомневаться в том, что формально нейтральная (а по сути — без пяти минут страна НАТО) Швеция окажет своим младшим партнёрам такую поддержку, не приходится, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

«Миролюбивая» Швеция в прокси-войне с Россией

Задолго до начала российской спецоперации на Украине и до объявленного Стокгольмом курса на ускоренное вхождение в НАТО, в середине 2010-х Швеция расширяла военное сотрудничество с США. В 2016 году — на фоне раскручивавшейся в шведских СМИ истерии на тему «российской угрозы» Балтике и острову Готланд — парламент страны, риксдаг, разрешил присутствие на территории Швеции войск НАТО.

В 2021-м скандинавская страна объявила о резком (на 40%) увеличении военного бюджета, что загрузило заказами национальный ВПК, не самый последний в Европе. Был принят план «тотальной обороны» до 2025 года, подразумевающий совместное с альянсом отражение нападения «крупной державы», под которой явно понимается Россия.

«Совсем недавно была подписана новая стратегия нацбезопасности по восстановлению боеспособности ВВС и ряда военных аэродромов, — отметил Артамонов. — В апреле этого года в Швеции прошли учения Aurora 23, где приняли участие 26 тысяч военнослужащих, преимущественно — из стран НАТО».

С началом СВО в рамках ускоренной интеграции в НАТО Швеция включилась в активную помощь Киеву, указал военный эксперт. Киевскому руководству, можно сказать, отводится роль коллективного гетмана Мазепы, добавил собеседник.

«Некоторое время назад глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сознался в том, что в стране создана программа по долгосрочной и всеобъемлющей поддержке ВСУ. Они вошли в «танковую коалицию», передав ВСУ десять танков Strv 122», — рассказал Артамонов.

Что же касается боевых машин CV90, то, судя по сообщению Forbes от 16 июня, Швеция уже передала напрямую Украине пробную партию из 50 этих БМП. Машины были переданы одному из подразделений ВСУ, которое проходило подготовку на территории Швеции и было вооружено за счёт местных вооружённых сил.

В деле поддержки Киева Швеция действует не «из-под палки», как некоторые другие союзники США, вынужденные отдавать последние запасы вооружений, а вполне добровольно, постепенно расширяя номенклатуру поставок, отмечают эксперты. Помимо танков и БМП CV90, Стокгольм передал украинской армии партию в 12 самоходных артиллерийских установок Archer.

(сс) Stridsvagn122 Шведская 155-миллиметровая многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 Archer

Мало того что Швеция обучает украинских солдат, шведские специалисты наряду с британцами курируют работу Центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) Украины, указывает Артамонов. «Поэтому поставки больших партий бронетехники для ВСУ не выглядят чем-то неожиданным, скорее, напротив, это ожидалось», — подчеркнул Артамонов.

Нейтрал в первой десятке глобальных оружейников

Швеция, которая последний раз воевала в 1814 году, как уже говорилось выше, располагает серьезной военной промышленностью. По крайней мере, с 1920-х годов, когда из-за Версальских ограничений в нейтральную страну перенесли бизнес немецкие оружейные гиганты «Крупп», «Юнкерс» и «Хейнкель». Довольно скоро, еще до Второй мировой, правительство страны вытеснило немецкий капитал из его шведских «дочек», на основе которых возникли два столпа шведского ВПК — Bofors и SAAB.

Известный в прошлом автопроизводитель SAAB был и остаётся в первую очередь производителем истребителей для ВВС Швеции. Но не только — в 2014-м Saab Group купила (что интересно, у тех же «Тиссен-Крупп») судоверфь в Карлскруне, предназначенную для производства корветов и подводных лодок.

Шведские стрелковые вооружения (например, противотанковые ружья AT4), артиллерийские установки (к примеру, автоматические 40-мм зенитки Bofors) и боевые самолёты пользуются спросом — их активно покупают Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, страны бывшей Югославии и соседи-скандинавы. Этот бизнес явно важнее политики: в сентябре прошлого года Стокгольм снял запрет на экспорт оружия в Турцию, с которой страна в явно непростых отношениях.

В нулевые и десятые годы шведы стабильно входили в десятку крупнейших экспортёров вооружений. В 2021-м, впрочем, эксперты констатировали двукратный спад поставок в сравнении с предыдущим пятилетием — по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), страна оказалась на 15-м месте. Судя по мартовскому отчету SIPRI, Швеция пока не вернулась в первую десятку экспортёров. Логично считать, что появление нового, украинского, направления явно интересно национальному ВПК.

Шведский англичанин с афганским опытом

Что касается обещанных Украине боевых машин CV-90 (Stridsfordon 90), то это не совсем «свой товар» — их выпускает шведская «дочка» британского военно-космического концерна BAE Systems.

Jorchr Шведская боевая машина пехоты CV90

«БМП CV90 применялись в ходе боевых действий в Афганистане контингентами Норвегии и Дании, — рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Долбыш. — Безвозвратных потерь они не понесли, хотя в январе 2010 года при подрыве на самодельном фугасе погиб норвежский военнослужащий — механик-водитель. В апреле 2010-го подорвались две датские машины. Среди членов экипажей и десанта убитых и раненых не было, но у каждой БМП оторвало по паре катков».

Словом, это не «уберваффе» — не «сверхоружие», но испытанная в боях машина со своими плюсами и минусами, добавил собеседник.

CV-90, тысяча которых могут появиться в зоне СВО, — тяжелая боевая машина пехоты с массой от 23 до 35 тонн. Экипаж машины составляет три человека, плюс десант в восемь человек. Лобовая броня БМП способна выдерживать попадание 30-миллиметровых бронебойных снарядов. Вооружена машина 40-миллиметровой нарезной автоматической пушкой Bofors L70 и пулемётом.

«Грифоны» на подлёте

Швеция не ограничивается исключительно поставками бронетехники и в будущем может даже войти в коалицию по поставкам на Украину военных самолётов. Как стало известно СМИ, украинские лётчики уже проходят подготовку на шведских истребителях JAS-39 Gripen («Грифон»).

«Этот самолёт JAS-39 Gripen был задуман как убийца «Сухого» Су-57. Тут уже вопрос, как истребитель четвёртого поколения уничтожит истребитель пятого поколения, но суть в том, что такое позиционирование самолёта очень поддерживалось, в том числе шведскими властями. Ну и стоит отметить, что Gripen не столько шведский, сколько немецкий самолёт», — рассказал Артамонов.

Matti Matikainen/Global Look Press JAS-39 Gripen ВВС Швеции

Здесь повторилась история с немецкой «релокацией» — но уже после Второй мировой. «Германия после войны не имела права делать свои независимые самолёты. Они поступили хитро: переоделись в шведскую ливрею, выпустили Gripen. Ну а Германия, понятно, одна из ведущих стран НАТО, так что здесь Швеция выступает как бы на стороне альянса», — пояснил Артамонов.

Хотя официально шведские власти опровергли информацию о подготовке пилотов ВСУ, по оценке Артамонова, обучение скорее всего до сих пор ведётся.

«В данном случае традиционно опровергается, что кто-то ведёт подготовку пилотов. Теперь они говорят, что только будут её вести когда-нибудь потом и что речь идёт только о намерениях. Но это, по сути, означает, что они уже её ведут, — отметил эксперт. — Во Франции аналогично газета Figaro вскрыла, что идёт подготовка сорока украинских лётчиков, после чего это всё опровергалось властями».

У Стокгольма есть конкретные причины для поддержки Украины и, соответственно, для работы по ослаблению России. И здесь Киев выступает скорее как инструмент, поскольку реальные цели Швеции далеки от Украины, подчеркнул эксперт.

«Швеция упорно стремится расширить присутствие в Арктике, но у них есть с этим ряд проблем. Поэтому их стратегия направлена на сокращение влияния арктических государств. В первую очередь — России, — указал Артамонов. — В пику России Швеция регулярно ставит палки в колёса в Арктическом совете».

По словам Артамонова, «таким образом, если подводить итог: страна проводит тяжёлые манёвры с НАТО, стремится в Арктику на плечах НАТО. Исторически ненавидит Россию. В области военных технологий сотрудничает с Германией».

«Так что военная поддержка Украины выглядит как элемент этой стратегии. Можно сказать, что они таким образом стремятся отыграть давние обиды, а нынешний шведский король Карл Густав XVI выступает как продолжатель Карла XII, поскольку вести противостояние с Россией снова, как и 300 с лишним лет назад, планируется руками украинцев», — резюмировал собеседник.