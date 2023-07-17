Попытки украинской армии прорвать линию фронта в Запорожской области, которые продолжаются на протяжении последних полутора месяцев, так и не привели к существенным результатам.

Иван Шилов ИА Регнум

Неудачи ВСУ начинают признавать как официальные лица в ЕС и США, так и западные СМИ. Пытаясь объяснить провал наступления украинской армии, журналисты приводят различные причин неудач — как выдуманные, так и реальные.

Как сообщает New York Times, одной из причин высоких потерь ВСУ в живой силе стала тактика постановки минных полей российскими войсками. Журналисты стали свидетелями эвакуации десятков солдат, которые подорвались на противопехотных минах и получили тяжёлые ранения.

Издание приводит слова военного медика украинской армии, который признаёт, что не ожидал наткнуться на столь плотное минирование.

«Я не мог представить себе ничего подобного. Я думал, что мины будут лежать рядами. Но ими заполнены целые поля, всё вокруг», — рассказал боец по имени Сергей.

Другой медик рассказал журналистам, что большинство солдат, поступающих в госпиталь, получают ранения именно на минных полях, а не в результате работы артиллерии.

Темпы украинского наступления тормозит также необходимость разминирования уже занятых позиций. Украинские войска теряют массу сапёров. Один из них рассказал, что многие мины-ловушки оснащены «устройствами неизвлекаемости», которые вызывают детонацию мины при попытке достать её руками. Один из украинских сапёров потерял руки при извлечении мины из земли.

Как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, подобные сообщения свидетельствуют о непрофессионализме украинских сапёров.

«Видимо, речь идёт про неуправляемые мины ОЗМ-72, установленные с взрывателями МУВ-3 (МВЭ-72). Их запрещается обезвреживать. Они уничтожаются или тралением «кошками» вручную, или при помощи бронетехники, которая проезжает по минам. Забрасывание «кошки» и ее подтягивание производится из укрытия — специально отрытого окопа. То, что украинские сапёры пытаются разминировать их голыми руками, говорит об их низкой квалификации и уровне подготовки», — отмечает эксперт.

Украинские сапёры также жалуются на то, что обороняющиеся российские войска не дают спокойно разминировать минные поля и наносят по ним артиллерийские удары.

Журналисты признают, что минные поля также стали проблемой для бронетехники западного производства.

«Основой для постановки минных полей являются противотанковые ТМН-62 и их модификации. Это те мины, о которых идёт речь в публикации американских СМИ. А также противопехотные ПМН-2. Вес боевой части мины ТМН-62 составляет около семи килограммов — достаточно, чтобы вывести бронетехнику из строя или как минимум обездвижить», — отмечает Максим Тумбарцев.

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Именно массированные минные поля стали причиной выхода из строя большей части бронетехники производства стран НАТО. Согласно официальным данным, в ходе неудачных попыток прорыва линии фронта ВСУ потеряли 311 танков, причём около 30% потерь пришлись на бронетехнику, поставленную из США и стран Европы.

Не лучше обстоит ситуация и с лёгкой бронетехникой. По данным СМИ, украинские войска уже потеряли треть от поставленных США БМП Bradley. Причём, что характерно, большая часть машин подорвалась на минах.

По оценке экспертов, крупнейшее танковое «побоище» произошло при попытках ВСУ продвинуться в районе села Работино, южнее города Орехов в Запорожской области. На минных полях остались десятки единиц бронетехники, включая БМП Bradley и танки Leopard 2, которые были брошены экипажами после подрыва. Ещё хуже показали себя колёсные танки производства Франции AMX-10RC, которые оказались неприспособленными для прорыва эшелонированной обороны.

Из-за того, что французские бронемашины имеют слишком лёгкую броню, они чаще других подрываются на минах или становятся добычей противотанковых ракетных комплексов. Высокий уровень потерь привёл к тому, что бойцы 37-й бригады морской пехоты ВСУ отказываются идти в бой.

Необходимо добавить, что у подобных отказов воевать есть и другая причина. Украинские военнослужащие прекрасно понимают, что иностранная техника целенаправленно выбивается российскими военнослужащими в первую очередь. За ней идет настоящая охота, поскольку все «импортные» танки, БМП и прочие машины однозначно воспринимаются как наглядное и материальное подтверждение вмешательства Запада в конфликт.

Отдельным испытанием для ВСУ, отмечает New York Times, стало применение российскими войсками тактики «дистанционного минирования». Зачастую бойцы и бронетехника подрываются на участках, которые были ранее разминированы и вновь «засеяны» минами.

«Есть свидетельства применения противотанковых мин ПТМ-4, которые используются для дистанционного минирования. Минирование, в частности, происходит при помощи инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

По сути, это реактивная система залпового огня, которая выпускает 25 снарядов, засеивающих минами участок местности на расстоянии до 10 километров. За счёт того, что пусковая установка смонтирована на колёсном шасси, «Земледелие» может оперативно прибыть на участок фронта, где возможен прорыв. Причём противник, который ранее составил карту минных полей, не знает, что ситуация уже изменилась, и наезжает на новое минное поле», — отметил эксперт.

По оценке Максима Тумбарцева, в числе причин высоких потерь бронетехники ВСУ можно назвать серьёзные просчёты командования и разведки, которые не ожидали столь плотного минирования.

Примечательно, что в ходе неудачной попытки наступления в районе города Орехова ВСУ потеряли пять инженерных машин разминирования Leopard 2R HMBV из шести поставленных Финляндией. Также уничтожаются и инженерные машины советского производства, которые украинская армия пытается задействовать для расчистки заграждений.

Кадр из видео с канала: topwar.ru Leopard 2R HMBV

«Скорее всего, инженерная техника уничтожается огнём артиллерии или при помощи ручных средств — гранатомётов или ПТРК. Такие цели являются приоритетными, поскольку наступающие силы противника лишаются возможности идти вперёд.

А при попытке съехать с колеи, которая ранее была проделана инженерной техникой, танки подрываются на минах. Это самое простое объяснение. Можно предположить, что используется тактика минирования, нацеленная именно на уничтожение инженерной техники, но это только предположение», — добавляет специалист.

Одной из «новинок», продемонстрированной в ходе специальной военной операции, стали противотанковые мины ПТКМ-1Р. Мина этой модели способен «выжидать» в засаде подходящую цель, а затем самостоятельно «напрыгивать» на танк противника. Мина оснащена сейсмическими и акустическими датчиками, которые позволяют запрограммировать её таким образом, чтобы не атаковать колёсную технику и дожидаться тяжёлой цели.

«Мина может долго ждать подходящую цель. При помощи датчиков она реагирует на шум и вибрации, которые производит танк. Далее срабатывает верхняя часть мины. Она отделяется и летит к источнику, над которым отделяется боевая часть. Затем она попадает по крыше корпуса и прожигает её кумулятивной струёй.

Тут расчёт такой же, как у американского «Джавелина» — техника сверху бронирована хуже, чем спереди и по бокам. Не знаю, используются ли эти мины при отражении «контрнаступа», но ранее были свидетельства, что они использовались в ходе боёв в Херсонской и Киевской областях», — отметил Максим Тумбарцев.

Как пишет New York Times, даже та техника, которую украинским войскам удаётся вывезти с поля боя, надолго выбывает из строя. Из-за отсутствия на территории Украины квалифицированной обслуги и мастерских по ремонту бронетехники повреждённые танки и БМП вывозятся на ремонт в Польшу.

Хотя украинские войска не оставляют попыток продвинуться на Запорожском фронте, нельзя не признать, что первый этап наступления ВСУ провалился.

И во многом это стало возможным именно благодаря российской тактике минирования, которая позволила создать очень эффективный противовес поставкам бронетехники с Запада. А ведь именно на неё Киев делал решающую ставку, планируя свой «контрнаступ».