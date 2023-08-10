Вашингтон, 10 августа, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса США дополнительные 13,1 миллиарда долларов, которые пойдут на военную помощь Украине. Об этом говорится в распространённом администрацией Белого дома документе.

«Порядка 9,5 миллиарда долларов на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, а также 3,6 миллиарда долларов на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку», — говорится в документе.

О том, что Джо Байден намерен отправить в Конгресс запрос на предоставление Вооружённым силам Украины дополнительной военной помощи, 9 августа сообщило издание Politico. Источник отметил, что сумма нового запроса к американским законодателям исчисляется миллиардами долларов.

По данным издания Associated Press, Джо Байден также намерен запросить у законодателей ещё порядка 12 миллиардов долларов на устранение последствий возможных стихийных бедствий на территории американского государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN 10 августа заявил, что Соединённые Штаты Америки обеспечили Вооружённые силы Украины всеми необходимыми для контрнаступления средствами. Кроме того, он призвал воздержаться то критики ВСУ за отсутствие успехов, добавив, что американская сторона продолжит поддержку Украины.