В конце минувшей недели МВД Украины объявило о начале формирования «Гвардии наступления». Как следует из документа, опубликованного на сайте правоохранительного ведомства, речь идет о восьми добровольческих штурмовых бригадах, в которые планируется привлечь 32 тыс. человек — по 4 тыс. на бригаду.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерявших дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады», — цитировал Telegram-канал украинского издания «Страна» заявление и. о. главы МВД Игоря Клименко (который недавно сменил на этом посту погибшего Дениса Монастырского).

По словам Клименко, бригады уже начали формироваться на базе уже существующих подразделений Национальной гвардии МВД Украины. Никаких собственно правоохранительных функций и в целом тыловых функций у структур не будет — и. о. министра упомянул постоянную боевую подготовку и участие в операциях на линии фронта.

При этом сообщается, при формировании новых частей практически игнорируются военкоматы и другие структуры, находящиеся в подчинении украинского министерства обороны. По ряду сообщений, записаться добровольцем можно через центры предоставления административных услуг (ЦНАП — аналог российских МФЦ). Об этом, в частности, заявил в своих Telergram-каналах глава Закарпатской обладминистрации Виктор Микита и его харьковский коллега Олег Синегубов.

В качестве «ближайшей цели» восьми штурмовых бригад обозначены «освобождение территорий» и «выход на международно признанные границы». Если учесть, как в Киеве понимают «признанные границы», то заявленной задачей считается занятие четырех новых регионов России, а также Крыма и Севастополя.

Одна из создаваемых бригад носит название крымскотатарское название «Карадаг» — в честь горы близ Феодосии. Другие бригады получили наименования: «Красная калина» (по названию неофициального гимна украинских националистов), «Ураган», «Спартан», «Рубеж», «Стальная граница» (подразделение в составе погранслужбы) и «Ярость» (в составе Нацполиции). Наконец, одна из новых штурмовых бригад носит название «Азов», совпадающее с наименованием запрещенной в России экстремистской и террористической структуры.

Последнее примечательно. Запрещенный «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) де-юре имел статус отдельного отряда спецназначения в структуре Нацгвардии МВД. 26 января руководитель, основатель и первый командир подразделения Андрей Билецкий заявил, что «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее бывшие в подчинении Нацгвардии, переформатированы в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ (об этом, в частности, сообщал портал «Военное обозрение» со ссылкой на сообщение Билецкого в соцсетях). На следующий день пресс-служба нынешнего руководства «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергла это заявление. И теперь, судя по заявлению Клименко, на базе запрещенной в РФ националистической структуры формируется штурмовая бригада МВД.

User: МК Выступление А.Билецкого на ІІ Всеукраинском съезде «Патриота Украины» (г. Харьков, 12.04.2008 г.)

Заявка МВД Украины на формирование новых вооруженных структур в своем составе совпала с сообщениями о перестановках в миноброны — в понедельник стало известно о вполне вероятной отставке главы военного ведомства Алексея Резникова. На этом фоне МВД, по сути, сделало заявку на возвращение в статус «боевой» структуры, наряду с ВСУ. Судя по заявлению Клименко, в состав вновь создаваемых восьми штурмовых бригад МВД войдут не только пограничники и сотрудники Нацполиции, имеющие опыт боевых действий, но и, собственно, военные.

На начальном этапе конфликта в Донбассе, МВД Украины (которым тогда управлял опекавший националистов Арсен Аваков) уже занималось созданием похожих «добровольческих» батальонов, напомнил ИА REGNUM военный эксперт, бывший офицер подразделений спецназа, главный редактор военного агентства Anna-News Анатолий Матвийчук. В 2014 году именно МВД курировало создание карательных соединений «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Торнадо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряда других. Многие из тогдашних «полевых командиров» позднее были арестованы по обвинениям в преступлениях против мирного населения, указал Матвийчук. Теперь, полагает эксперт, МВД Украины может предоставить им второй шанс.

При этом, по мнению эксперта, здесь есть существенная разница с добробатами начала так называемой «антитеррористической операции» (АТО, 2014–2018 годы), поскольку те формирования занимались карательными акциями, а теперь им предстоит участвовать в общевойсковых операциях против регулярной армии. Поэтому, хотя речь и идёт во многом о националистических формированиях, тут вернее проводить аналогию не с опытом 2014 или 2015 года, а с тем, как вели боевые действия иррегулярные формирования различных вооруженных группировок в Сирии.

Собеседник также обратил внимание на фразу и. о. главы украинского МВД Клименко: в новые штурмовые бригады планируется привлекать тех, кто не просто «является патриотом», но тех, кто «потерял дома или родных из-за войны». Можно сделать вывод, что определяющим для «штурмовиков» должна быть высокая личная мотивация, с которой у имеющегося личного состава могут быть сложности. Так, отметил собеседник, руководство МВД Украины давит на рядовых сотрудников полиции, либо принуждая их вступать в ряды новых фронтовых бригад, либо мотивируя их материально.

(сс) Enero201 И. о. главы украинского МВД — Игорь Клименко

Главная цель очевидна: Киев намеревается использовать существующие структуры (в частности, основу того же «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), планируя влить в их ряды наиболее опытных и мотивированных бойцов, уверен эксперт.

«Главным же преимуществом подразделений добровольцев-смертников является не только умение выполнять различные боевые задачи, — отметил Матвийчук. — Важнее, что они ценой своей жизни могут не только захватывать, но и удерживать некие позиции до подхода основных сил, структур управления. При наступлении это имеет ключевое значение для закрепления на участке фронта, где удалось прорваться, с целью накопления сил для выполнения последующих задач». Так что формирование таких частей началось сейчас в силу возникновения специфических задач, с которыми, как показывает опыт прошлых войн, отряды добровольцев-смертников хорошо справляются», считает собеседник.

Помимо добровольцев, мотивированных лично или идеологически (националисты или крымскотатарские радикалы исламистского или опять-таки националистического толка), в состав штурмовых бригад могут вербовать «граждан, имеющих проблемы с законом, которые идут на сделку с властями», считает собеседник.

«Реальные преступники или мнимые находятся на контроле у органов Службы безопасности Украины (СБУ) и МВД. Именно поэтому формированием новых подразделений и занялась эта структура, — полагает собеседник. — У них есть данные на этих граждан, они с ними работают. То же самое можно сказать и про активистов неонацистских организаций. Многие из них проходят по архивам украинского МВД, потому что ранее привлекались к уголовной ответственности. Это просто не тот контингент, с которым привыкло работать украинское министерство обороны».