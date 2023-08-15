Москва, 15 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Об этом 15 августа заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал Шойгу.

Он добавил, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных странах мира, обещая за это льготные поставки техники. По его словам, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса.

Министр обороны РФ отметил, что партнёрам США придётся заплатить за новое вооружение немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности.

Также он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия-2023», проводимый под эгидой Минобороны России, но они провалились. Форум проходит с 14 по 20 августа. В ходе его работы представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе спецоперации, а также новинки российского ВПК.