Счета индийских ювелирных компаний на общую сумму 26 млн долларов заморозило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Основанием стало подозрение в причастности к импорту алмазов из России, в связях с российскими добывающими компаниями или с компаниями, находящимися в санкционных списках, сообщило 7 августа индийское издание The Economic Times. Заморожены счета офшорных подразделений ювелирных компаний из Индии, зарегистрированных в основном в Объединённых Арабских Эмиратах.

Иван Шилов ИА Регнум

Индийская алмазогранильная отрасль, заметим, считается крупнейшей в мире — к концу 2010-х на долю страны приходилось 80% мирового производства бриллиантов в стоимостном отношении. В Индии же гранится до 90% алмазов. При этом около трети мировых поставок алмазного сырья приходится на российскую компанию «Алроса» — эксклюзивного экспортера «камней» для огранки.

Индийские ювелиры связывают решение американского Минфина с одним из решений, принятых лидерами «Большой семерки» на майском саммите G7 в Хиросиме. Тогда, напомним, США и их ближайшие союзники пообещали «коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов и бриллиантов». Власти Эмиратов и индийский Совет по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) обещают «добиться взаимопонимания» с чиновниками американского минфина. Но очевидно — индийскую бриллиантовую индустрию и её партнеров в ОАЭ настигли вторичные санкции.

«Алроса» попала под американские ограничения сразу после начала СВО, в конце февраля прошлого года — тогда компании запретили выпускать акции и облигации в США. В марте 2022-го Вашингтон запретил импорт российских бриллиантов, а чуть позже заблокировал активы алмазодобывающей компании. Санкции против «Алросы» предсказуемо ввела Британия.

Брюссельское лицемерие

На вышеупомянутом саммите G7 в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель сообщил: в ЕС также планируют затруднить глобальный экспорт наших алмазов. «Российские алмазы не вечны», — заявлял Мишель ранее в мае и пообещал, что Евросоюз сосредоточится на «закрытии лазеек» в антироссийских санкциях.

Все эти — также ожидаемые — заявления главы Евросовета любопытны тем, что Мишель совсем недавно был премьер-министром Бельгии. А эта европейская страна считается крупнейшим в мире центром торговли алмазами и бриллиантами.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Алмазный квартал» Антверпена и ювелирные фирмы Брюгге известны едва ли не больше, чем бриллиантовая отрасль Индии. Бельгия, даром что разместила у себя офисы НАТО и руководства ЕС и исправно участвует в антироссийских санкциях, для импорта наших алмазов хочет сделать исключение. Действующий премьер Александр де Кроо, в отличие от своего предшественника Шарля Мишеля, открыто заявляет, что не видит смысла в запрете оптовых закупок алмазов на уровне ЕС.

Объяснение, которое дал де Кроо, вполне цинично: российские драгоценные камни попадают в европейские магазины другими путями, в обход санкций. В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что, несмотря на санкции, введённые против «Алросы», компании не только из Индии, но и из Бельгии продолжают «тайно скупать» российские алмазы на сотни миллионов долларов и поставлять готовую продукцию на рынки не только Китая или Японии, но и той же Европы.

То, что «бриллиантовые» санкции против России так и не заработали, злит Польшу, страны Прибалтики и режим Владимира Зеленского, но Бельгия продолжает торговлю, отмечала в ноябре прошлого года лондонская The Guardian.

На этом фоне представитель Еврокомиссии Мейрид Макгинес недавно заверил, что Брюссель (в смысле — расположенные в Брюсселе руководящие центры Евросоюза) «продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов».

Лицемерие санкционной политики Запада (в том числе Евросоюза в целом и Бельгии в частности) достигло уровня, на котором России всё равно, продолжат ли европейцы закупать российские алмазы в обход собственных санкций или нет. Такое мнение ИА Регнум высказала профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Нам давно должно быть безразлично, что и как они делают, — рассуждает Ерёмина. — Но сама идея санкционной политики в отношении предметов роскоши традиционно связана с имиджем России, к которому относятся не только нефть и газ, но, и соответственно, золото и алмазы. Сейчас же Запад ведёт речь о том, что раз не удаётся лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа, то надо активно бить по другим товарам, с которыми ассоциируется Россия. По алмазам, например».

Заказчики будут бороться за свои интересы

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с заморозкой счетов индийских заказчиков алмазов из России может создать проблемы для отечественной «Алросы». На недавнем саммите Россия — Африка гендиректор компании Павел Маринычев заверил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли, отмечает портал «Финмаркет».

Александр Рюмин/ТАСС

Компания, впрочем, не раскрывает данные о продажах, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв. «По косвенным признакам можно сказать, что санкции пока не сильно влияют на объёмы продаж российских камней, — уточняет он. — Отчасти это следствие высокой доли рынка».

Новость о заморозке счетов может вынудить некоторых контрагентов «Алросы» свернуть сотрудничество с ней, допускает собеседник ИА Регнум. «При этом масштабного отказа от российских камней ожидать сложно, так как это может поставить под угрозу состояние индийского гранильного сектора», — отмечает эксперт.

Затронутые недружественными действиями США индийские компании, во-первых, будут сопротивляться и попробуют сделать акцент на том, что компании, чьи платежи заморожены, не могут попадать под антироссийские санкции. Такое мнение ИА Регнум высказал Алексей Куприянов, руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

«Во-вторых, они могут попробовать доказать, что эти платежи были проведены по сделкам, согласованным до введения санкций, — рассуждает индолог. — Скорее всего, включатся министерство торговли Индии и индийское посольство в Эмиратах».

Это неудивительно: необработанные алмазы из России занимают третье место в списке наиболее востребованных российских товаров в Индии, где — как говорилось выше — сосредоточено почти 90% глобального рынка огранки алмазов и драгоценных камней. Потеря российского сырья грозит серьёзными последствиями для местной отрасли, которые рискуют обернуться в том числе потерей сотен тысяч рабочих мест.

Однако власти Индии, по оценке Куприянова, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с США по этому вопросу. Так что для устранения дальнейших рисков, связанных с закупками российских алмазов, индийские компании будут искать альтернативные варианты импорта из России.

«Индийцы понимают, что американцы не руководствуются вопросами законности, — отметил Куприянов. — Это последнее, что их беспокоит. А индийцы идут на принцип, только когда дело касается государственных предприятий и национальной безопасности».

Камни неизвестного происхождения

Решить возникшую проблему именно гибким подходом Индии по силам, считает Куприянов. Ведь очень сложно отследить происхождение алмазов, объясняет он.

Так и есть, соглашается геммолог, оценщик бриллиантов Высшего совета по бриллиантам Антверпена (HRD) Максим Шатилов. Он отмечает, что географическое происхождение многих драгоценных камней — изумрудов, рубинов, сапфиров — можно определить даже после огранки. Но с алмазом всё сложнее.

«По огранённому бесцветному бриллианту практически невозможно определить, где был добыт алмаз — в Якутии, Ботсване или Конго, — рассказывает эксперт. — Поэтому происхождение бриллианта не указывают в стандартном сертификате. Выдаваемый GIA (Геммологическим институтом Америки. — Прим. ред.) специальный сертификат происхождения больше основан на предположениях, чем на науке».

Что касается именно Индии, то в этой стране сейчас гранят подавляющее большинство мелких и средних алмазов, уточняет Шатилов. При этом готовые бриллианты могут смешиваться — случайно или преднамеренно.

«В партии натуральных бриллиантов нечестные продавцы регулярно подмешивают синтетические, хотя их распознать легче, — поясняет геммолог. — А рассортировать партию из натуральных бриллиантов по их происхождению практически невозможно — это дороже, чем стоят сами камни».

Алмазы — это именно сырьё, в свою очередь замечает Ерёмина. И его потеря может негативно сказаться на западных же рынках бриллиантов. Впрочем, это тоже не предмет для переживаний российской стороны, замечает Ерёмина. Наоборот, такой поворот создаёт перспективу для внутреннего развития.

«Россия получает возможность наконец-то сама заняться переработкой алмазов, расширить производственные мощности и уже не поставлять сырье в Европу или в Индию, а самостоятельно заняться его огранкой, увеличить число рабочих мест на связанных производствах, — рассуждает Ерёмина. — Кроме того, есть такое понятие, как Алмазный фонд страны. Его тоже нужно пополнять, это ценный ресурс».